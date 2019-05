OLPC'den güncelleme; Her çocuğa VIA işlemcili bir bilgisayar!

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran, devam eden küresel ekonomik krize rağmen bu sene de yüksek satış rakamlarına ulaşması ve 2012 yılına kadar satışlarını dört kart arttırması öngörülen netbook'lar yani ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı mini-bilgisayarların popülerlik lazanmasında OLPC (One Laptop Per Child-Her Çocuğa Bir Dizüstü Bilgisayar) projesinin hatırı sayılır bir katkı yaptığını söyleyebilmek mümkün. Zira Intel'in "sınıf bilgisayarı - Classmate PC" projesi ile birlikte global anlamda ses getiren ve özellikle küçük yaştaki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan proje kapsamındaki XO-1 isimli mini-bilgisayarın ciddi anlamda başarı kazandığını söylemek şu an için oldukça zor.

OLPC projesi tarafından hazırlanan XO-1 isimli ilk bilgisayar, bugün popüler olan pek çok netbook modeli gibi üretilim aşamasında malesef hedeflenen maliyet rakamlarının oldukça üzerine çıkmıştı. AMD'nin mimari anlamda yıllarca öncesine dayanan ve artık üzerine herhangi bir güncelleme planlanmayan Geode işlemcisinden güç alan XO-1 sistemi üzerinde günümüz koşullarına daha fazla adapte olabilmesi ve modern yazılımların gereksinimlerine ayak uydurabilmesine adına yeni bir güncelleme yapılacağı belirtiliyor. ARM işlemci kullanacağı belirtilen XO-2 sisteminin tasarım çalışmalarına yoğunlaşan OLPC organizasyonun XO-1 sistemi üzerinde Gen 1.5 güncellemesi yaparak VIA platformuna geçeceği belirtiliyor.

Yapılacak bu önemli güncelleme ile birlikte XO-1 sisteminde AMD'nin Geode işlemcisi yerine VIA'nın C7-M serisi işlemcilerine yer verilecek. 400MHz'den 1GHz'e kadar farklı saat hızı seçeneğine sahip olan işlemci tercihine ek olarak yonga seti değişikliği de yapacak olan OLPC organiasyonu, entegre grafik işlemci tarafında 3D hızlandırma, HD video oynatımı ve çevresel ses desteği gibi özellikleri de ssiteme kazandırmayı hedefliyor. İşlem kapasitesi, grafik ve video performansı artarken OLPC XO-1 sisteminde ana parametrelerden biri olan güç tüketiminden feragat edilmiş olabileceği akıllara gelebilir ancak kombine edilmiş tasarım anlayışu ile Gen 1.5 güncellemeli yeni sistem güç tüketiminde de avantajlı olacak.

Açıklanan bilgilere göre güncellemeleri yapılmış yeni sistem, yük altında mevcut model kadar, bekleme durumunda ise mevcut modeldan daha az güç tüketecek. Üstelik daha hızlı ve verimli çalışması hedeflenen güncellenmiş sistemin komponent maliyetlerindeki düşüşe ek olarak fiyat noktasında da avantajlı olabileceği ifade ediliyor. 1GB bellek ve 4GB depolama takviyesi gibi geliştirmelerin de yer alacağı Gen 1.5 güncellemesinde, daha fazla genişleme olanacağı tanınacağı da belirtiliyor. Ağ özelliklerinin çıkartılabilir olacağı sistemin ekranında da değişikliğe gidileceği, yüksek görüş imkanı tanıyan ekranın, parlaklık ve verimlilik konusunda güncellemeye tabii tutulacağı da yine gelen haberler arasında yer alıyor.

Test çalışmalarına Mayıs ayında başlanması planlanan Gen 1.5 modelinin tamamlanmış prototiplerinin Ağustos sonuna doğru satışa sunulması planlanıyor. Kullanılmakta olan güncel model ile uygulama uyumluluğuna sahip olacağı belirtilen güncellenmiş sistem ile birlikte ultra-düşük güç tüketimi ve yüksek verimliliğin hedeflendiği XO-2 modelinin çalışmaları da devam ediyor. ARM tarafından geliştirilen yongada sistem (SoC) çözümünün kullanılacağı XO-2 sisteminde Windows/Linux destekli dual-boot desteğinin planladığ ve bu konuda Microsoft ile görüşmelerin başladığını da daha önce sizlerle paylaşmıştık zira bilindiği üzere ARM tabanlı işlemcilerin doğrudan Windows işletim sistemi desteği bulunmuyor.

