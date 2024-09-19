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    “Ölü internet teorisi” yeni sosyal medya uygulaması ile hayat buldu

    Son yıllarda ChatGPT gibi yapay zekaların yaygınlaşmasıyla yapay içerikler giderek artış gösterdi. Şimdi yapay zeka destekli yeni sosyal medya uygulaması SocialAI ile işler daha da karışıyor.
    “Ölü İnternet teorisi” yeni sosyal medya ile hayat buldu Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda “Ölü internet teorisi” olarak adlandırılan bir komplo teorisi giderek daha fazla zemin bulmaya başladı. Şimdi bu teoriyi daha da güçlendiren bir sosyal medya uygulaması hayata geçirildi: SocialAI. Bu sosyal medya mecrasında kullanıcılar, insanlar yerine yalnızca yapay zeka sohbet robotlarıyla etkileşime girebiliyor.

    Bilmeyenler için “Ölü internet teorisi”, internetin büyük kısmının artık gerçek insan etkileşimlerinden ziyade botlar, yapay zeka algoritmaları ve otomatik içerik üreticiler tarafından yönetildiğini iddia eden bir komplo teorisidir. Teori, 2016'dan sonra internetin organik kullanıcı kitlesinin azaldığını ve yerine sahte etkileşimlerin geçtiğini savunuyor. Özellikle büyük dil modelleri (LLM) ve ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerinin internet ortamındaki metin ve sosyal medya etkileşimlerini giderek daha fazla üretmesi, bu teoriyi daha da güçlendiriyor.

    SocialAI: Burada sadece yapay zekalar var

    “Ölü İnternet teorisi” yeni sosyal medya ile hayat buldu Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda yazılım geliştiricisi Michael Sayman, bu komplo teorisine bir bakıma hayat veren yeni bir yapay zeka tabanlı sosyal medya uygulaması olan SocialAI’yi piyasaya sürdü. Uygulama, kullanıcıların yalnızca yapay zeka sohbet botları ile etkileşim kurmasına izin veriyor ve şu anda iOS’ta mevcut.

    Sayman, SocialAI’yi "yapılan her paylaşım için milyonlarca yapay zeka tarafından üretilmiş geri bildirim, tavsiye ve yansımalar sunan özel bir sosyal ağ" olarak tanımlıyor. Bazı uzmanlara göre göre ise yeni platform “gerçek bir cehennem gibi”.

    “Ölü İnternet teorisi” yeni sosyal medya ile hayat buldu Tam Boyutta Gör
    Sayman, Google, Facebook, Roblox ve Twitter gibi teknoloji devlerinde ürün liderliği yaptıktan sonra SocialAI’yi geliştirdi. Sayman, bu uygulamayı uzun süredir hayal ettiğini ancak teknolojinin henüz hazır olmadığını belirtiyor ve SocialAI’ın yalnız ya da reddedilmiş insanlara yardımcı olacağını söylüyor. Sayman, "SocialAI, insanların duyulduklarını hissetmelerine yardımcı olmak ve onlara birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluk gibi davranan bir düşünme, destek ve geri bildirim alanı sağlamak için tasarlandı" diyor.
    “Ölü İnternet teorisi” yeni sosyal medya ile hayat buldu Tam Boyutta Gör
    SocialAI’de kullanıcılar, takip edecekleri yapay zeka botlarını seçebiliyor. "Destekçiler", "bilginler" ve "şüpheciler" gibi kategorilerdeki chatbot'lar, kullanıcıların yaptığı paylaşımlara kısa yorumlar yaparak geri bildirim sağlıyor. Ancak, bazı botların fazlasıyla yardımsever olduğu durumlar da var. Örneğin, bir kullanıcı botlardan evdeki malzemelerle nitrogliserin yapmayı sorduğunda, botlar hevesle farklı tarifler sundu. Bu tarifler doğru olmasa da, botların bu tür konularda yanlış bilgi üretebilme potansiyeli endişe yaratmaya devam ediyor.

    Mevcut sosyal medyalar SocialAI'den pek farklı sayılmaz

    Yapay zeka botları, her ne kadar ilginç bir sosyal etkileşim sağlasa da belirgin sınırlamalara sahip. Botlar, genellikle kısa ve belirli bir kalıba uygun cevaplar veriyor ve duygusal tepkileri sınırlı kalıyor. Özellikle negatif tepkiler vermekten kaçınan botlar, en üst düzeyde trollük ve alaycılık ayarlarında bile kişisel saldırılardan uzak duruyor. Sanırım bu son cümle, tüm insanlarda olması gereken bir özellik olabilir.

    Öte yandan SocialAI’deki yapay zekalar, günümüz sohbet robotlarından biraz daha “aptallar.” Bunda kısıtlamalar ve maliyetler etkili oluyor. Şimdiye kadar SocialAI'nin yaratıcısı Sayman, platformu güçlendirmek için henüz açıklanmayan yapay zeka modellerinin "özel bir karışımını" kullandığını söylüyor. Bunların GPT-4o mini gibi düşük fiyatlı bir API'den besleniyor olabileceği belirtiliyor. O veya bu şekilde, internet, artık eskisi gibi bireyler düzeyine etkileşimin olduğu bir yer olmaktan çok uzak. İnternetin her köşesini dolduran sosyal medya platformları ve onların içindeki "kitle sahiplerinin" oluşturduğu etkileşim günümüzün gerçeği. Örneğin bir arkadaşımın paylaşımına ne zaman yorum yaptığımı bile hatırlamıyorum. Ancak belki de her gün kitle hesaplarının paylaşımlarına etkileşim veriyorum/veriyoruz. Belki bunlar yapay zeka tarafından yönetilmiyor ancak, içinde olduğumuz sosyal medyaların SocialAI’den pek farklı olmadığını söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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