- SocialAI: Burada sadece yapay zekalar var
- Mevcut sosyal medyalar SocialAI'den pek farklı sayılmaz
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Bilmeyenler için “Ölü internet teorisi”, internetin büyük kısmının artık gerçek insan etkileşimlerinden ziyade botlar, yapay zeka algoritmaları ve otomatik içerik üreticiler tarafından yönetildiğini iddia eden bir komplo teorisidir. Teori, 2016'dan sonra internetin organik kullanıcı kitlesinin azaldığını ve yerine sahte etkileşimlerin geçtiğini savunuyor. Özellikle büyük dil modelleri (LLM) ve ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerinin internet ortamındaki metin ve sosyal medya etkileşimlerini giderek daha fazla üretmesi, bu teoriyi daha da güçlendiriyor.
SocialAI: Burada sadece yapay zekalar var
Sayman, SocialAI’yi "yapılan her paylaşım için milyonlarca yapay zeka tarafından üretilmiş geri bildirim, tavsiye ve yansımalar sunan özel bir sosyal ağ" olarak tanımlıyor. Bazı uzmanlara göre göre ise yeni platform “gerçek bir cehennem gibi”.
Mevcut sosyal medyalar SocialAI'den pek farklı sayılmaz
Yapay zeka botları, her ne kadar ilginç bir sosyal etkileşim sağlasa da belirgin sınırlamalara sahip. Botlar, genellikle kısa ve belirli bir kalıba uygun cevaplar veriyor ve duygusal tepkileri sınırlı kalıyor. Özellikle negatif tepkiler vermekten kaçınan botlar, en üst düzeyde trollük ve alaycılık ayarlarında bile kişisel saldırılardan uzak duruyor. Sanırım bu son cümle, tüm insanlarda olması gereken bir özellik olabilir.
Öte yandan SocialAI’deki yapay zekalar, günümüz sohbet robotlarından biraz daha “aptallar.” Bunda kısıtlamalar ve maliyetler etkili oluyor. Şimdiye kadar SocialAI'nin yaratıcısı Sayman, platformu güçlendirmek için henüz açıklanmayan yapay zeka modellerinin "özel bir karışımını" kullandığını söylüyor. Bunların GPT-4o mini gibi düşük fiyatlı bir API'den besleniyor olabileceği belirtiliyor. O veya bu şekilde, internet, artık eskisi gibi bireyler düzeyine etkileşimin olduğu bir yer olmaktan çok uzak. İnternetin her köşesini dolduran sosyal medya platformları ve onların içindeki "kitle sahiplerinin" oluşturduğu etkileşim günümüzün gerçeği. Örneğin bir arkadaşımın paylaşımına ne zaman yorum yaptığımı bile hatırlamıyorum. Ancak belki de her gün kitle hesaplarının paylaşımlarına etkileşim veriyorum/veriyoruz. Belki bunlar yapay zeka tarafından yönetilmiyor ancak, içinde olduğumuz sosyal medyaların SocialAI’den pek farklı olmadığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...