Türkiye'de konutların gerçek fiyatları yapay zeka ile belirlenecek

Değer Bilgi Merkezi nedir?
"Değer Bilgi Merkezi", konutların gerçek fiyatı hakkında bilginin gösterildiği bir sistem olacak. Vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek.
Yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Böylelikle piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Konut fiyatları haritalandırılacak
‘Değer Bilgi Merkezi’ uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak. Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak.
Değer Bilgi Merkezi ne zaman açılacak?
Değer Bilgi Merkezi platformu ilk olarak 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul’da ardından 2027 yılı ortasına kadar 81 ilde kullanıma sunulacak. Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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