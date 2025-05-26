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    Türkiye'de konutların gerçek fiyatları yapay zeka ile belirlenecek

    Türkiye'de konut fiyatlarının adil ve nesnel şekilde belirlenmesi için Kadastro Müdürlüğü tarafından "Değer Bilgi Merkezi" platformu hayata geçirilecek. Yapay zeka ile konut fiyatları tespit edilecek.

    Türkiye'de konutların gerçek fiyatları yapay zeka ile belirlenece Tam Boyutta Gör
    Gayrimenkul sektöründe fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek ve daha adil fiyatlandırma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yeni proje hayata geçiriliyor. Konutların gerçek değerini belirlemek için “Değer Bilgi Merkezi” adında yapay zekalı bir platform geliştirilecek.

    Değer Bilgi Merkezi nedir?

    "Değer Bilgi Merkezi", konutların gerçek fiyatı hakkında bilginin gösterildiği bir sistem olacak. Vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek.

    Yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Böylelikle piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Konut fiyatları haritalandırılacak

    ‘Değer Bilgi Merkezi’ uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak. Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak.

    Değer Bilgi Merkezi ne zaman açılacak?

    Değer Bilgi Merkezi platformu ilk olarak 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul’da ardından 2027 yılı ortasına kadar 81 ilde kullanıma sunulacak. Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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