Yapay zeka Claude’a sesli sohbet ve web arama özellikleri geldi

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanındaki önemli oyunculardan biri olan Anthropic, Claude adlı sohbet botuna getirdiği iki yeni özellikle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, hem mobil uygulamalarda sesli sohbet (voice mode) özelliğini kullanıma sundu hem de bugüne kadar yalnızca ücretli kullanıcıların erişebildiği web arama desteğini ücretsiz kullanıcılar için aktif hale getirdi.

Artık Claude ile konuşabileceksiniz

Anthropic’in resmi açıklamasına göre, mobil uygulamalarda beta olarak sunulan sesli sohbet modu, kullanıcıların Claude ile tamamen sözlü bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar artık ekran başında yazmak zorunda kalmadan Claude’a sesli komutlar verebilecek ve Claude’un sesli yanıtlarını dinleyebilecek. Özellik şimdilik sadece İngilizce kullanılabiliyor.

Sesli mod kullanılırken Claude, konuşma sırasında önemli noktaları ekranda gösteriyor ve görüşme sonunda hem konuşma dökümünü hem de özetini sunuyor. Claude’un sesli yanıtları için beş farklı ses seçeneği de mevcut. Kullanıcılar istedikleri zaman yazılı ve sesli mod arasında geçiş yapabiliyorlar.

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Ancak bu özelliğin bazı sınırlamaları da var. Sesli sohbetler, kullanıcıların günlük kullanım kotasından düşüyor. Anthropic, ücretsiz kullanıcıların ortalama olarak günde 20-30 konuşma yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca Google Workspace entegrasyonu —örneğin Google Takvim ve Gmail erişimi— yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Google Dokümanlar entegrasyonu ise sadece Claude Enterprise planına özel. Sesli modun temelini, şirketin kısa süre önce duyurduğu Claude Sonnet 4 modeli oluşturuyor.

Web arama desteği artık ücretsiz

Anthropic’in bir diğer önemli yeniliği ise Claude’un artık internete bağlanarak güncel bilgilere erişebilmesi. Bu özellik ilk olarak Mart ayında tanıtılmış ve sadece ücretli abonelere sunulmuştu. Ancak şirket, bu hafta itibarıyla web arama özelliğini tüm kullanıcılar için erişime açtığını duyurdu.

Web arama desteği, Claude’un yalnızca eğitim verileriyle sınırlı kalmadan, en güncel internet bilgilerini tarayarak daha doğru ve güncel yanıtlar verebilmesini sağlıyor. Özellikle haberler, teknolojik gelişmeler ve dinamik konular hakkında bilgi isteyen kullanıcılar için bu, Claude’u çok daha faydalı bir asistana dönüştürüyor.

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Yapay zeka Claude’a sesli sohbet ve web arama özellikleri geldi

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