Apple'dan Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını üzecek yapay zeka açıklaması

- Apple Intelligence, iOS 18.1 ile gelecek
- Apple Intelligence, 2025'te de Türkçe olarak gelmeyecek!
- Apple Intelligence uyumlu cihazlar
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Apple Intelligence, iOS 18.1 ile gelecek
Apple Intelligence, Ekim ayında yayınlanması beklenen iOS 18.1 ile yalnızca İngilizce olarak kullanıma sunulacak. Ayrıca yasal ve düzenleyici komplikasyonlar nedeniyle Çin ve AB’de kullanılamayacak. Bu yerler dışında iOS 18.1 yüklü iPhone’da yapay zeka özelliklerinin kullanılabilmesi için cihaz dilinin İngilizce olarak ayarlanması gerekecek.
Apple Intelligence, 2025'te de Türkçe olarak gelmeyecek!
Apple, Aralık ayında ABD İngilizcesi dışında yerelleştirilmiş versiyonlarını destekleyecek. Aralık 2024’te, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika için İngilizce yerelleştirmelerinin yanı sıra İngiltere İngilizcesi de desteklenecek. 2025’te, İngilizce olmayan diller desteklenmeye başlayacak ancak açıklanan diller arasında Türkçe yok; Çince, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce ve Vietnamca var.
Apple Intelligence uyumlu cihazlar
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPad Pro (M1 ve daha yeni modeller)
- iPad Air (M1 ve daha yeni modeller)
- MacBook Air (M1 ve daha yeni modeller)
- MacBook Pro (M1 ve daha yeni modeller)
- iMac (M1 ve daha yeni modeller)
- Mac mini (M1 ve daha yeni modeller)
- Mac Studio (M1 Max ve daha yeni modeller)
- Mac Pro (M2 Ultra)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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