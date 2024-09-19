Apple'dan Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını üzecek yapay zeka açıklaması

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 serisini tanıtırken Apple Intelligence özelliklerinden de bahsetti. iPhone’lara yapay zeka iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek ancak Apple’ın açıklamasına bakılırsa uzun bir süre Apple Intelligence Türkçe kullanılamayacak.

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Apple Intelligence, iOS 18.1 ile gelecek

Apple Intelligence, Ekim ayında yayınlanması beklenen iOS 18.1 ile yalnızca İngilizce olarak kullanıma sunulacak. Ayrıca yasal ve düzenleyici komplikasyonlar nedeniyle Çin ve AB’de kullanılamayacak. Bu yerler dışında iOS 18.1 yüklü iPhone’da yapay zeka özelliklerinin kullanılabilmesi için cihaz dilinin İngilizce olarak ayarlanması gerekecek.

Apple Intelligence, 2025'te de Türkçe olarak gelmeyecek!

Apple, Aralık ayında ABD İngilizcesi dışında yerelleştirilmiş versiyonlarını destekleyecek. Aralık 2024’te, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika için İngilizce yerelleştirmelerinin yanı sıra İngiltere İngilizcesi de desteklenecek. 2025’te, İngilizce olmayan diller desteklenmeye başlayacak ancak açıklanan diller arasında Türkçe yok; Çince, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce ve Vietnamca var.

Apple Intelligence uyumlu cihazlar

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPad Pro (M1 ve daha yeni modeller)

iPad Air (M1 ve daha yeni modeller)

MacBook Air (M1 ve daha yeni modeller)

MacBook Pro (M1 ve daha yeni modeller)

iMac (M1 ve daha yeni modeller)

Mac mini (M1 ve daha yeni modeller)

Mac Studio (M1 Max ve daha yeni modeller)

Mac Pro (M2 Ultra)

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