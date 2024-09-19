Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını üzecek yapay zeka açıklaması

    iOS 18.1 güncellemesiyle belirli iPhone'lara yapay zeka özellikleri gelecek. Ancak, Apple Intelligence için açıklanan yeni dil seçenekleri arasında Türkçe yok!  
    Apple Intelligence Türkçe dil desteği gelmeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 serisini tanıtırken Apple Intelligence özelliklerinden de bahsetti. iPhone’lara yapay zeka iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek ancak Apple’ın açıklamasına bakılırsa uzun bir süre Apple Intelligence Türkçe kullanılamayacak.

    Apple Intelligence, iOS 18.1 ile gelecek

    Apple Intelligence, Ekim ayında yayınlanması beklenen iOS 18.1 ile yalnızca İngilizce olarak kullanıma sunulacak. Ayrıca yasal ve düzenleyici komplikasyonlar nedeniyle Çin ve AB’de kullanılamayacak. Bu yerler dışında iOS 18.1 yüklü iPhone’da yapay zeka özelliklerinin kullanılabilmesi için cihaz dilinin İngilizce olarak ayarlanması gerekecek.

    Apple Intelligence, 2025'te de Türkçe olarak gelmeyecek!

    Apple, Aralık ayında ABD İngilizcesi dışında yerelleştirilmiş versiyonlarını destekleyecek. Aralık 2024’te, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika için İngilizce yerelleştirmelerinin yanı sıra İngiltere İngilizcesi de desteklenecek. 2025’te, İngilizce olmayan diller desteklenmeye başlayacak ancak açıklanan diller arasında Türkçe yok; Çince, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce ve Vietnamca var.

    Apple Intelligence uyumlu cihazlar

    • iPhone 16
    • iPhone 16 Plus
    • iPhone 16 Pro Max
    • iPhone 16 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 15 Pro
    • iPad Pro (M1 ve daha yeni modeller)
    • iPad Air (M1 ve daha yeni modeller)
    • MacBook Air (M1 ve daha yeni modeller)
    • MacBook Pro (M1 ve daha yeni modeller)
    • iMac (M1 ve daha yeni modeller)
    • Mac mini (M1 ve daha yeni modeller)
    • Mac Studio (M1 Max ve daha yeni modeller)
    • Mac Pro (M2 Ultra)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Xloud +65 CyberSage +60 Source +45 Spider_hip +44 blackcemre +41 mystiery_ +37 Caped 117 Crusader +36 Umit_22 +35 coolman06 +35 coskun_ulker +34
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    148 Kişi Okuyor (32 Üye, 116 Misafir) 27 Masaüstü 121 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5215 kez okundu.
    32 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iOS 18.1, Apple Intelligence ve
    5 etiket daha Teknoloji Haberleri Apple Yapay Zeka Yazılım iOS
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı346b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doblo alırken nelere dikkat etmeliyiz dgs bilgisayar mühendisliği 3.sınıftan başlatan üniversiteler bakır bileklik hangi kola takılır dizel rölanti dalgalanması çözümü klavye tuş değiştirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Spark 20 PRO
    TECNO Spark 20 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G16 - G614JVR-N3093W
    ASUS ROG Strix G16 - G614JVR-N3093W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız