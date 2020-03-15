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    Omega Constellation piyasaya sürüldü

    Constellation modelleri 55 saatlik güç rezervine sahip otomatik Co-Axial 8800/8801 kalibre mekanizma ile birlikte geliyor. Saatin satış fiyatının 5.500 Euro olacağı açıklandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Omega Constellation piyasaya sürüldü
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    Uzun yıllardır saat piyasasının güçlü kalelerinden birini oluştuıran Omega, klasik saat yelpazesini ve mühendislik bilgisini gençleştirme kararı aldı. Yeni COSC sertifikalı Omega Constellation bütün gözleri üzerine toplayacak gibi görünüyor.

    Constellation koleksiyonu popülerlik ve bilinebilirlik bakımından Speedmaster ve Seamaster serisinin gerisinde kalsa da 1952 yılından beri firmanın kilit taşlarından birini oluşturuyor. 2020 yılı için 5. nesil modellerle piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Saatin kasa çapı 39 mm olmakla birlikte kasa kenarları oval ve cilalanmış biçimde tasarlanmış.

    Çelik, SednaTM altın ve sarı altın kasa seçenekleriyle sunulan kasa üzerine işlenen Roman rakamları kasaya oldukça zarif bir görünüş eklemekle birlikte konik biçimli tepe saate oldukça sofistike görünüm katmış.

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    Akrep ve yelkovan şekli Özgürlük Kulesi'nden esinlenilerek oluşturuldu

    Kadran renkleri oldukça canlı tutulan modelin akrebinin ve yelkovanının şeklinin, New York'ta bulunan Özgürlük Kulesi'nin üçgenimsi yapısından esinlenerek üretildiği belirtiliyor. Tarih göstergesi ise daha önceki modellerde olduğu gibi saat 6 yönünde küçük pencere içerisinde yer alıyor.

    Omega yeni koleksiyonu için müşterilerine geniş bir yelpazede farklı renkli deri kayışlar sunuyor.

    Co-Axial 8800/8801 mekanizma

    Omega Constellation piyasaya sürüldü

    Son olarak Constellation modelleri 55 saatlik güç rezervine sahip otomatik Co-Axial 8800/8801 kalibre mekanizma ile birlikte geliyor. Saatin arkasında bulunan safir-kristal cam ile mekanizma rahat bir şekilde izlenebiliyor. Saat ''Master Chronometer-certified'' adı verilen COSC ve METAS sertifikalarını da bünyesinde barındırıyor.

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    Saat 5.500 Euro satış fiyatıyla piyasaya sunuldu.



    https://www.watches-news.com/omega/constellation/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    neilblack (n k) 4 gün
    5500 iyi rakam da keşke Euro 7 tl olmasa .
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    kayamtky 4 gün
    Bir saat tutkunuyum. İç mekanizma çok kaliteli olabilir, ama dış görünüş Çin de satılan 15-20 dolarlık saatler den bir farkı yok, çok klasik, sıradan, 5500 Euro luk bir hissiyat uyandırmıyor. İnsan iyi bir tasarım yapar üzerine de hiç olmazsa hafta günü göstergesi koyar.
    Zengin olsam bile bu saate para vermem.

    Zevkler, renkler tartışılmaz, ama 100 dolarlık şu saatler tasarım olarak bence çok daha iyi, daha zengin hissettiriyor.

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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 gün
    Dümdüz bir saat nesi 5500EUR bunun :D
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 5 gün taktaktakirdama
    Bence okadar üzülme kime niyet kime kısmet
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 5 gün
    bir erkek için saat çok önemli bir aksesuar. bence cep telefonu yerine saate yatırım yapmalı.
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 5 gün
    3 yil önce kız arkadaşım hediye etmişti bi tane gerçekten kaliteli
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