Coronavirüs aşısı insan deneyleri erkene alındı

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve uluslararası acil durum ilan edilen coronavirüs salgını için aşı geliştirilmesinin son aşamasına gelindi. Bilim insanlarının aşı geliştirmek için gece gündüz çalıştığı açıklanırken insan denemelerine yakın zamanda geçileceği duyuruldu.

2019-nCoV salgını sebebiyle bilim insanları ve sağlık çalışanları seferberlik içinde mücadelelerini sürdürüyor.

İnsan deneylerinin başlamasına ramak kaldı

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Amerikalı biyoteknoloji şirketi Moderna'nın önümüzdeki aylarda yeni aşıyı insan testlerine tabi tutması bekleniyor. Firma ilk olarak insan testlerine 3 ay içinde başlanacağını duyurmuştu ancak bu sürenin daha da kısa olacağı ve birkaç hafta içinde testlere başlanacağı duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi"

Bütün güzel haberlere rağmen deneyler sonucunda elde edilen sonucun coronavirüs tedavisi için yeterli olacağı kesin olmamakla birlikte doğru testin, düzenlemenin ve aşı üretiminin geliştirilmesi için daha uzun bir zaman süreci gerekiyor yani aşının tüm dünyada kullanılmaya başlaması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

https://www.tweaktown.com/news/71213/coronavirus-vaccine-to-begin-human-testing-sooner-than-you-think/index.html

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