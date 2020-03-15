Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Coronavirüs aşısı insan deneyleri erkene alındı

    Amerikalı biyoteknoloji şirketi Moderna'nın önümüzdeki aylarda yeni aşıyı insan testlerine tabi tutması bekleniyor ancak aşının tüm dünyada kullanılmaya başlaması biraz zaman alacak gibi görünüyor.
    5 gün
    7,7b
    1
    33
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Coronavirüs aşısı insan deneyleri erkene alındı
    Tam Boyutta Gör

    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve uluslararası acil durum ilan edilen coronavirüs salgını için aşı geliştirilmesinin son aşamasına gelindi. Bilim insanlarının aşı geliştirmek için gece gündüz çalıştığı açıklanırken insan denemelerine yakın zamanda geçileceği duyuruldu.

    2019-nCoV salgını sebebiyle bilim insanları ve sağlık çalışanları seferberlik içinde mücadelelerini sürdürüyor.

    İnsan deneylerinin başlamasına ramak kaldı

    Coronavirüs aşısı insan deneyleri erkene alındı
    Tam Boyutta Gör

    Amerikalı biyoteknoloji şirketi Moderna'nın önümüzdeki aylarda yeni aşıyı insan testlerine tabi tutması bekleniyor. Firma ilk olarak insan testlerine 3 ay içinde başlanacağını duyurmuştu ancak bu sürenin daha da kısa olacağı ve birkaç hafta içinde testlere başlanacağı duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi"

    Bütün güzel haberlere rağmen deneyler sonucunda elde edilen sonucun coronavirüs tedavisi için yeterli olacağı kesin olmamakla birlikte doğru testin, düzenlemenin ve aşı üretiminin geliştirilmesi için daha uzun bir zaman süreci gerekiyor yani aşının tüm dünyada kullanılmaya başlaması biraz zaman alacak gibi görünüyor.



    https://www.tweaktown.com/news/71213/coronavirus-vaccine-to-begin-human-testing-sooner-than-you-think/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    wywh (M B) 5 gün en beğenilen
    "2019-nCoV" nedir kaynak gösterdiğiniz sayfada bile bu kelime kullanılmıyor.
    Hastalığın Adı: COVID-19
    Virüsün Adı : SARS-CoV-2
    2 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Dark Territory (E. K.) 4 gün wywh
    Ortaya karışık yapmış arkadaş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GuardianN- (Can ) 4 gün wywh
    İlk başlarda hep 2019-ncov olarak geçiyordu. Sonradan Covid-19 oldu.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 5 gün Wi Fi
    Aşı yaptırmayan ailelerin elinden çocuklar alınmalıdır, bunların cahilliği yüzünden olan çocuklara oluyor.

    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    tP4sha 21 sa.
    Siz acaba troll olabilir misiniz, alın buyrun.


    amboss.com/...



    İngilizceniz varsa inceleyin yukarıdaki söylediklerim ile bir farkı varmı bir bakın.



    Ayrıca bilimden bahsetmişsiniz, hayayınızda bir bilimsel çalışma yaptınız mı? Bu ülkede bilimsel çalışma olmuyor diyerek ağlayıp zırlayacağına bekleriz seni de bilimsel çalışma yapmaya.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tP4sha 22 sa. CoreXXX
    O kadar basit değil, bekara karı boşamak kolay tabi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tP4sha 2 gün CoreXXX
    Merhaba, mikrobiyolog bir hocam ile konuştum geçenlerde, sizin sorunuza yönelik yazıyorum, bu yeni laç muhabbetlerine de cevap olarak.



    Virüslere karşı ilaçlar şu yollarla gerçekleşebilir:



    Virüsün hücrelere bağlanmasını engelleyen,



    Virüsün hücre içinde çoğalmasını engelleyen,



    Virüsün ürettiği proteinlerin şehlinin ayarlanması engelleyerek,



    Ve interferon.



    1.si bu Coronavirüs için ACE 2 reseptörü türevi bir ilaç geliştirilebilir,



    2.si DNA ve RNA üretimi için viral DNA RNA polimeraz protein için yarışmalı inhibitör olarak organik baz türevleri (bu yeni çıkan ilaç da r yarışmalı inhibitör). Uçuk in aziklovir ilacı da böyle çalışıyor.



    3. Bu ilaçlar, proteinler polimer şeklind eüretildikten sonra, bunarı teker teker ayrıştırmak için kullanılan proteaz enzimlerini inhibe eder, ama insana yqn etkisi de var bu ilaçların. AIDS için kullanılan bazı ilaçlar böyle.



    4. Bu yukarıdaki üçü kesmezse interferon kullanılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tP4sha 4 gün CoreXXX
    İşin içindeyim, uydurmuyorum. Yanlış bilgi yaymayın etrafa. Virüslere karşı tedavi nasıl gelişebilir? Mesela bakterilere karşı antibiyotik var, ama virüse karşı böyle bir ilaç geliştirilemez, çünkü virüsler CANLI DEĞİLDİR. Virüsler robot gibi hücreye girer ürer çıkar, hücreyi tahrip eder. İnterferon gibi tedaviler var ama bunlar ilaç değildir, interferon hali hazırda vücutta üretilen mesajcı bir proteindir. Makrofajlara ve diğer vücut hücrelerine mesaj gönderir. İnterferon kullanılarak bir şeyler yapılıyor ama başarı yüzdeleri oldukça düşük.



    Not: İnterferon ilaç değildir.



    Daha önceki bir mesajda da belirttim yine bu konuda aşağıda bir yerde.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    okayynn (Okan Ü.) 4 gün
    Arkadaşlarda ilaç sektöründe çalışan biri olarak normal şartlarda bir ilacın piyasaya çıkma sürece minimum 4-5 senedir.Bu durum da aşıyı çıkaracaklar belki ama bunun riskini de göze alacaklar gibi duruyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 4 gün
    Çıksın şu aşı artık bitsin şu virüs
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Black_34 (Mehmet Gökalp) 4 gün
    Corona aşısı adı altında insanların vücuduna kim bilir neleri salacaklar .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mhmmt4991 (Muhammed Özdemir) 4 gün
    Çıkarın da kurtulalım şu saçmalıktan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tP4sha 4 gün Mutlak.Sıfır
    Kesinlikle katılıyorum, nasıl bir çocuğu besinsiz bırakmak kötüyse, aşısız bırakmak da aynı şey. Bağışıklık kazanamazlarsa çocuklukta yaşayabilecekleri ciddi bir rahatsızlık ömür boyu sakatlığa sebep olablir, veya daha sonradan bir hastalığa da sebep olabilir.



    Şunu da bilelim, bazı aşılar sizi %100 korumaz, tüberküloz aşısı, sizin tüberküloz olmanızı engellemez, ama ölmemenizi sağlar.



    Ülkemizde tüberküloz çok yaygın bir ölümcül hastalık. (Verem)



    Bir verem savaş dispanserine gidip aşı olun, tüberküloz zor tedavi edilen, bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık. İnsanların bu son salgın ile bilinçlenmesi ile umarım bunun da farkındalığı sağlanır.



    Türk Toraks Derneği sitesinden bilgi sahibi olabilirsiniz.

    Düzenleme: Vakıf değil dernek.

    Not: Toraks (Thorax) = Göğüs, bu oluşum da göğüs hastalıkları üzerine kurulmuş.

    Not 2: Aşı olmadan önce mutlaka doktorunuza danışın, ayrıca eğer daha önceden aşı olduysanız 2. aşı olmanıza gerek yok (duruma göre değişebilir, aşılar bazen tutmaz), 40 yaş üstü iseniz ve sigara içiyorsanız yazımı dikkate alın.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7708 kez okundu.
    14 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bilim haberleri, bilim teknoloji ve
    45 etiket daha sağlık muayenesi sağlıklı yaşam Koronavirüs coronavirüs salgını corona virus corona foxconn corona virüs corona coronavirus corona virüsü iphone 9 corona virus coronavirus 3d samsung electronics coronavirus msi extended warranty coronavirus google corona test site koronavirüs virüs salgını koronavirüsü korona virüsü çin koronavirüs çin virüs virüs geçirmeyen otomobil geely koronavirüs koronavirüs testi koronavirüs tespit kiti koronavirüsün evrimi koronavirüs yayılım haritası koronavirüs genetik parmak izi yeni tip koronavirüs koronavirüs 3b görüntü koronavirüs atomik görüntü samsung koronavirüs van koronavirüs iran koronavirüs isviçre koronavirüs koronavirüs türkiye koronavirüs önlemleri koronavirüs maske koronavirüs önlem apple koronavirüs koronavirüs 6. vaka koronavirüs oyun koronavirüs uygulama koronavirüs pandemi Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı 4 gün Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi 4 gün Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak 4 gün Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı 4 gün Avrupa'dan İstanbul'a gelecek yolcular yurtlarda karantinaya alınacak 4 gün Epic Games bu hafta 3 oyun birden hediye ediyor 4 gün İsrail, koronavirüs salgını ile mücadele için terörizm karşıtı izleme teknolojisi kullanacak 4 gün Fujitsu'dan Snapdragon 865'li amiral gemisi akıllı telefon: Arrows 5G 4 gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gizli belge adı altında WhatsApp'tan yayılan görselin sahte olduğunu açıkladı 4 gün Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi 4 gün EBA erişimi için ayrılan internet kotası iki katına çıktı 4 gün Instagram, içerik oluşturucularına para kazandırmaya hazırlanıyor 4 gün Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu 4 gün Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı 4 gün Konami, ertelenmesi gündemde olan EURO 2020 için PES güncelleme paketini tanıttı 5 gün iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı! 5 gün Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi, uçakların dezenfekte edilmesine yönelik yönerge yayınladı 5 gün Koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi: Yeni vakalar endişelendiriyor 5 gün Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemimiz Kanuni'nin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu 5 gün Omega Constellation piyasaya sürüldü 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Coronavirüs aşısı insan deneyleri erkene alındı Sonraki WhatsApp'ın kendini imha eden mesaj özelliği ufukta göründü 5 gün 4G'li Nokia C2 tanıtıldı 5 gün Huawei P40 Pro, Geekbench performans testinde 5 gün Meizu 17'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı 5 gün Intel’in Ice Lake için yayınladığı yeni sürücüsü %43’e varan enerji verimliliği sağlayacak 5 gün Bütçe dostu amiral gemisi Poco F2 resmen doğrulandı 5 gün 35 watt TDP’li Core i9-10900T 123 watt güç tüketebilir 5 gün Huawei P40'ın iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı 5 gün CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı 5 gün Motorola Edge modelinin canlı fotoğrafı ve özellikleri sızdı 5 gün Galaxy Note 20'nin detayları netleşiyor 5 gün Realme 6 ilk yazılım güncellemesini aldı 5 gün Yeni düz objektif ile odaksız kameralar mümkün hale geliyor! 5 gün Apple’dan koronavirüs temalı uygulamalara kısıtlama 5 gün Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli! 5 gün Alibaba eş kurucusu Jack Ma, Amerika’ya koronavirüs test kitleri ve maske bağışladı 5 gün 'Call of Duty: Warzone' 4 günde 15 milyon kullanıcıyı aştı! 5 gün ‘Dreams’ üzerinde tasarlananlar yeni betayla dışarıda satılabilir 5 gün Bursa’ya Mi Store açılıyor 5 gün Viewsonic VG2755 ve VG2755 2K monitör inceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim