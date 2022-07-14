Omicron'un daha bulaşıcı BA.5 alt varyantı Türkiye'de baskın hale geldi

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Türkiye’de vaka sayıları son haftalarda hızlıca artıyor. Dün paylaşılan yeni vaka tablosuna göre 4-10 Temmuz tarihlerinde 117.095 yeni vaka tespit edildi. Günlük ortalama 16 bin 725 vakaya denk geliyor ve bu da önceki haftaya kıyasla yüzde 100’ün üzerinde vaka artışı olduğu anlamına geliyor.

BA.5 alt varyantı, öncekilere kıyasla çok daha güçlü

Türkiye’deki vakaların hızlıca artışında, Omicron’un yeni alt varyantı BA.5 isimli varyantın baskın hale gelmesinin etkisini görüyoruz. ABD’de Columbia Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre BA.5 varyantı, önceki varyantlara kıyasla antikorlara karşı en az dört kat daha dayanıklı. Aşılı veya daha önce Covid-19 atlatmış kişilere bulaşabiliyor. BA.5'in daha kolay ve daha hızlı şekilde yayılması nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı artıyor.

Vakaların yüzde 83'ü BA.5 varyantı

Sağlık Bakanlığı, varyant analizlerinin sonuçlarını GISIAD platformunda paylaşıyor. GISIAD verilerini incelediğimizde Türkiye’de BA.5 varyantının baskın hale geldiğini görüyoruz.

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27 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında varyant analizi yapılan 303 vakanın yüzde 83,5’inde Omicron’un BA.5 alt varyantı görüldü. BA.5 kadar olmasa da yine hızlı yayılma özelliğine sahip BA.4 varyantının yüzde 7 oranında olduğu tespit edildi. Yüzde 9’unu ise daha zayıf bir alt varyant olan BA.2 varyantı oluşturuyor.

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DSÖ: "110 ülkede vaka sayıları artıyor"

Dünya Sağlık Örgütü, BA.5 ve BA.4 varyantı nedeniyle dünya genelinde Covid-19 vaka sayılarında yeniden artış yaşandığını açıkladı. Geçen hafta Orta Doğu’da yüzde 47, Avrupa ve Güneydoğu Asya’da yüzde 32 ve ABD’de yüzde 14 oranında vaka artışı yaşandığını bildirdi. Toplam 110 ülkede vaka sayısında artış yaşandı.

BA.5 varyantının belirtileri neler?

BA.5 varyantının baskın hale gedliği Fransa'da Halk Sağlığı Merkezi'nin açıklamalarına göre, Omicron’un önceki varyantlarındaki semptomlara ek olarak burun akıntısı, koku ve tat kaybı, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler BA.5 varyantında daha fazla görülüyor.

Hatırlatma dozu randevuları açıldı

Türkiye'de uzun zamandır yeni hatırlatma dozu için randevular kapalıydı. Bayramın ikinci gününde hatırtlatma dozu için randevular açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçen kişiler Turkovac, BioNTech ve Sinovac aşı seçeneklerinden birini seçebiliyor. Aşı randevusu almak isterseniz https://www.mhrs.gov.tr web sayfasından, e-Nabız platformundan veya ALO 182’den randevu alabilirsiniz.

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