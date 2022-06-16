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    OMIX lazer navigasyonlu ve paspaslı robot süpürgelerini duyurdu

    Akıllı ürünlerini Türkiye pazarına peş peşe sunmaya başlayan Singapur merkezli OMIX, MixBot Plus ve MixBot Pro isimleriyle yeni robot süpürgelerini duyurdu.     
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    OMIX MixBot Plus
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    Son dönemde özellikle pandemi ile birlikte robot süpürgelere olan ilgi artmış durumda. Pek çok üretici büyüyen pazardan pay kapmak için fonksiyonel robot süpürgeler piyasaya sürüyor. Singapur merkezli OMIX markası ülkemizde iki robot süpürge piyasaya sürüyor.

    OMIX MixBot Plus ve MixBot Pro

    OMIX MixBot Plus ve MixBot Pro olarak tanıtılan robot süpürgelerin lazer navigasyon özelliği sayesinde evde temizlik yapılan yüzeyler haritalandırılıyor, engellerden uzak duruluyor ve karanlıkta bile yol kolaylıkla bulunuyor. MixBot Plus robot süpürgenin sahip olduğu 2.200Pa emiş gücü, MixBot Pro modelinde ise 2.700Pa olarak sunuluyor.

    Güçlü motoru ve yardımcı özellikleri sayesinde evinizin içinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştiren OMIX robot süpürgelerin yüksek emiş gücü en küçük toz ve kırıntıları bile temizliyor ve işi bittikten sonra herhangi bir ekstra işleme gerek duymadan şarj istasyonuna geri dönüyor. 

    MixBot Pro
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    Yüzeylerdeki küçük ve yapışmış tozlar ile inatçı lekeleri temizlemek için işe yarayan paspas yapma özelliği, MixBot Plus ve MixBot Pro’da hazır biçimde geliyor. Zemin üzerinde dönüş, titreşim ve vakum yöntemleriyle paspaslama yapan MixBot süpürgeler, arkasında daima tertemiz yüzeyler bırakarak ilerliyor.

    Robot süpürgeler MixBot Plus ve MixBot Pro ayrıca, çok fonksiyonel kumandası veya MixO uygulamasıyla da, her noktadan, komutları yerine getirebiliyor. Birbiriyle konuşabilen cihazlardan oluşan bu ekosistemin merkezi olan MixO platformu sayesinde Wi-Fi üzerinden kolay kullanım, son derece basit kontroller, rahat kurulum ve OMIX IoT cihazlarının birbirleriyle iletişimi, zahmetsizce gerçekleşiyor.

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