Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kahve makinenize dikkat: İzleniyor olabilirsiniz

    Çin’de üretilen akıllı ev aletlerinin içerisine yerleştirilen gizli yazılım paketleri kullanıcıların pek çok kişisel ve finansal bilgisini toplayarak belirli merkezlere gönderiyor. 
    1

    Çin
    Tam Boyutta Gör

    Bugün evimizde kullandığımız en masum elektronik alet bile bir silaha dönüşebiliyor. Yavaş yavaş ev aletlerinin akıllanması bilgi sızdırmak isteyen siber saldırganların da iştahını fazlasıyla kabartıyor.

    Kahve makinelerinde tehlike

    ABD’li araştırmacı Christopher Balding, ülkesinde kullanılan akıllı kahve makinelerinin veri sızdırdığını fark etmiş. Söz konusu kahve makineleri Kalern tarafından Çin’in Jiangsu bölgesinde üretiliyor.

    İnternete bağlı olarak yönetilen bu kahve makinelerinde bir yazılım paketinin ürün bilgisi, kredi kartı detayları, konum, zaman ve bazı kişisel bilgiler gibi verileri topladığı anlaşılmış. Veriler Çin’de depolanıyor.

    Araştırma sadece deniz aşırı ülkelerde mi yoksa Çin’de de mi verilerin toplandığı konusunda emin değil ancak ABD çapında böyle bir durum söz konusu. Sadece kahve makineleri değil akıllı özellikleri olan ve Çin’de üretilen ev aletlerinin pek çoğunda böyle bir ihtimalin olduğu belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız