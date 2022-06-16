Kahve makinenize dikkat: İzleniyor olabilirsiniz

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Bugün evimizde kullandığımız en masum elektronik alet bile bir silaha dönüşebiliyor. Yavaş yavaş ev aletlerinin akıllanması bilgi sızdırmak isteyen siber saldırganların da iştahını fazlasıyla kabartıyor.

Kahve makinelerinde tehlike

ABD’li araştırmacı Christopher Balding, ülkesinde kullanılan akıllı kahve makinelerinin veri sızdırdığını fark etmiş. Söz konusu kahve makineleri Kalern tarafından Çin’in Jiangsu bölgesinde üretiliyor.

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İnternete bağlı olarak yönetilen bu kahve makinelerinde bir yazılım paketinin ürün bilgisi, kredi kartı detayları, konum, zaman ve bazı kişisel bilgiler gibi verileri topladığı anlaşılmış. Veriler Çin’de depolanıyor.

Araştırma sadece deniz aşırı ülkelerde mi yoksa Çin’de de mi verilerin toplandığı konusunda emin değil ancak ABD çapında böyle bir durum söz konusu. Sadece kahve makineleri değil akıllı özellikleri olan ve Çin’de üretilen ev aletlerinin pek çoğunda böyle bir ihtimalin olduğu belirtiliyor.

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