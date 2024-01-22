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    5.000 TL'ye fiyat/performans telefon: OMIX X5 (Helio G37 işlemci, 50 MP kamera ve 90 Hz ekran)

    OMIX X5 uygun fiyata yüksek özellikler sunuyor. Helio G37 yonga setine yer verilen telefonda 90 Hz ekran ve 50 MP kamera dikkat çekiyor. Fiyat/performans odaklı telefon arayanlara hitap ediyor.
    OMIX X5 fiyatına göre sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör
    Fiyat/performans odaklı telefonlarıyla dikkat çeken OMIX’in giriş-orta segmente yönelik telefonu OMIX X5, fiyatına göre sunduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. OMIX X5, fiyat/performans odaklı telefon arayan müşteriler tarafından epey ilgi görüyor. Özellikle de vergisiz telefon kampanyasının ardından öğrenciler tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor.

    OMIX X5'in öne çıkan özellikleri neler?

    OMIX X5’te 6,56 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızı sunan ekranla geliyor. Oyunlarda akıcı görüntü deneyimi sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G37 yonga setinden alıyor. 128 GB dahili depolama ile gelen telefonda 4 GB RAM ve 6 GB RAM şeklinde iki farklı seçenek sunuluyor. Fiyatına göre yüksek performans ve akıcı deneyim vaat ediyor.

    OMIX X5, 5.000 mAh büyüklüğündeki kapasitesi ile gün içerisinde kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor. Kutudan çıkan 18W hızlı şarj adaptörü sayesinde kısa sürede şarj oluyor. Ekran yenileme hızını 60 Hz’e düşürerek kullanım süresi artırmak mümkün. Kullanıcılar dilerse ultra güç tasarrufu modunu aktif ederek çok daha uzun kullanım süreleri elde edebiliyor.

    Telefonun arkasında 50 MP ve 2 MP çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor. Önde ise 8 MP ön kameraya yer veriliyor. Arka kamera ile 1080p video kaydı yapılabiliyor.

    OMIX X5'in kutusundan 18W hızlı şarj adaptörü, şeffaf silikon kılıf, ekran jelatini, Type C şarj data kablosu ve SIM iğnesi çıkıyor. Kullanıcıların hızlı şarj, kılıf ve ekran koruması için ek harcama yapmasına gerek kalmıyor.

    Telefon hakkında daha fazla bilgi için tıklayın: OMIX X5

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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