5.000 TL'ye fiyat/performans telefon: OMIX X5 (Helio G37 işlemci, 50 MP kamera ve 90 Hz ekran)

OMIX X5'in öne çıkan özellikleri neler?
OMIX X5’te 6,56 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızı sunan ekranla geliyor. Oyunlarda akıcı görüntü deneyimi sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G37 yonga setinden alıyor. 128 GB dahili depolama ile gelen telefonda 4 GB RAM ve 6 GB RAM şeklinde iki farklı seçenek sunuluyor. Fiyatına göre yüksek performans ve akıcı deneyim vaat ediyor.
OMIX X5, 5.000 mAh büyüklüğündeki kapasitesi ile gün içerisinde kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor. Kutudan çıkan 18W hızlı şarj adaptörü sayesinde kısa sürede şarj oluyor. Ekran yenileme hızını 60 Hz’e düşürerek kullanım süresi artırmak mümkün. Kullanıcılar dilerse ultra güç tasarrufu modunu aktif ederek çok daha uzun kullanım süreleri elde edebiliyor.
Telefonun arkasında 50 MP ve 2 MP çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor. Önde ise 8 MP ön kameraya yer veriliyor. Arka kamera ile 1080p video kaydı yapılabiliyor.
OMIX X5'in kutusundan 18W hızlı şarj adaptörü, şeffaf silikon kılıf, ekran jelatini, Type C şarj data kablosu ve SIM iğnesi çıkıyor. Kullanıcıların hızlı şarj, kılıf ve ekran koruması için ek harcama yapmasına gerek kalmıyor.
Telefon hakkında daha fazla bilgi için tıklayın: OMIX X5Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.