5.000 TL'ye fiyat/performans telefon: OMIX X5 (Helio G37 işlemci, 50 MP kamera ve 90 Hz ekran)

Tam Boyutta Gör Fiyat/performans odaklı telefonlarıyla dikkat çeken OMIX’in giriş-orta segmente yönelik telefonu OMIX X5, fiyatına göre sunduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. OMIX X5, fiyat/performans odaklı telefon arayan müşteriler tarafından epey ilgi görüyor. Özellikle de vergisiz telefon kampanyasının ardından öğrenciler tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor.

OMIX X5'in öne çıkan özellikleri neler?

OMIX X5’te 6,56 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızı sunan ekranla geliyor. Oyunlarda akıcı görüntü deneyimi sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G37 yonga setinden alıyor. 128 GB dahili depolama ile gelen telefonda 4 GB RAM ve 6 GB RAM şeklinde iki farklı seçenek sunuluyor. Fiyatına göre yüksek performans ve akıcı deneyim vaat ediyor.

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OMIX X5, 5.000 mAh büyüklüğündeki kapasitesi ile gün içerisinde kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor. Kutudan çıkan 18W hızlı şarj adaptörü sayesinde kısa sürede şarj oluyor. Ekran yenileme hızını 60 Hz’e düşürerek kullanım süresi artırmak mümkün. Kullanıcılar dilerse ultra güç tasarrufu modunu aktif ederek çok daha uzun kullanım süreleri elde edebiliyor.

Telefonun arkasında 50 MP ve 2 MP çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor. Önde ise 8 MP ön kameraya yer veriliyor. Arka kamera ile 1080p video kaydı yapılabiliyor.

OMIX X5'in kutusundan 18W hızlı şarj adaptörü, şeffaf silikon kılıf, ekran jelatini, Type C şarj data kablosu ve SIM iğnesi çıkıyor. Kullanıcıların hızlı şarj, kılıf ve ekran koruması için ek harcama yapmasına gerek kalmıyor.

Telefon hakkında daha fazla bilgi için tıklayın: OMIX X5

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OMIX X5 fiyatına göre sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor