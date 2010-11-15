Ön Bakış: MSI'ın Sandy Bridge işlemciler için hazırladığı P67 çipsetli P67A-C45 anakartı

İşlemci dünyası son yılların en hızlı yeni yıl başlangıcına hazırlanıyor. Ocak ayında düzenlenecek Tüketici Elektroniği '11 Fuarı'nda hem Intel hem de AMD yeni nesil işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunacaklar. Intel tüm ürün gamını Sandy Bridge kod adını verdiği yeni nesil mikroişlemci tasarımıyla güncellemeye hazırlanırken, AMD'deki değişim Bobcat mimarisini temel alan Fusion işlemcili Brazos platformuyla mobil arenada başlayacak ve yılın ilerleye aylarıyla birlikte değişim rüzgarlar diğer segmentlere de yansıyacak.

Tik-Tak iş geliştirme modeline bağlı olarak iki yılda bir mikroişlemci mimarisinde güncellemeye giden Intel, 2008'de pazara sunduğu Nehalem mimarisinden bu yana en ciddi tasarım güncellemesini Sandy Bridge jenerasyonuyla birlikte yapacak. Mevcut işlemci ailesiyle kıyaslandığında çok sayıda yenilik ve güncellemeye sahip olan yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için üzerinde durulan en önemli nokta, henüz doğrulanmasa da HD 200 olarak adlandırıldığı belirtilen ve işlemciye entegre olarak gelen yeni grafik birimi.

Eylül ayında düzenlenen IDF 2010 etkinliğinde, Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik biriminin, dizüstü bilgisayarlarda kullanılan orta segment ekran kartlarına yakın performans sunduğunu belirten Intel, iddialı olduğunu sık sık dile getirmişti. Bu nedenle Intel'in işlemci arenasında yapacağı değişiklikler, anakart üreticilerini de yakından ilgilendiriyor. Masaüstü işlemci pazarında %85 civarında bir paya sahip olan firmanın yeni nesil işlemcileri, anakart üreticileri arasında da yeni bir rekabetin fitilini ateşleyecek.

Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesinde soket değişikliğine giden Intel, LGA1155 formuna geçiş yapıyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse, yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini kullanmak isteyenler, aynı zamanda yeni bir anakarta ihtiyaç duyacaklar. İşte bu kritik nokta üreticiler için büyük önem taşıyor zira Sandy Bridge işlemcileri için agresif bir pazar planlamasına sahip olduğu belirtilen Intel, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde ürün gamını yeni nesil işlemcileriyle güncellemeye gidecek gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük anakart üreticileri, Sandy Bridge tabanlı Core 2000 serisi işlemcilerin yaratacağı yeni pazardan en büyük payı kapabilmek için kıyasıya bir rekabete girişecekler. Lansman için geri sayımın başlamasına ramak kala anakart üreticilerinin yeni modelleri elimize ulaşmayı başladı. Sektörün en büyük üreticilerinden biri olan MSI, orta segment için P67A-C45 modelini hazırlıyor. Intel'in P67 çipsetini kullanan LGA1155 formundaki yeni nesil anakart, Intel'in masaüstü Sandy Bridge işlemcileriyle kullanılabilecek.

MSI'ın güncel pek çok anakart tasarımından aşina olduğumuz üzere Siyah ve Mavi rengin hakimiyeti altındaki anakart üzerinde dört adet DIMM slotuna yer veriliyor. 16GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakartın, yonga setindeki pek çok özellik Nehalem ile başlayan ve Sandy Bridge ile daha da ileri taşınan entegrasyon sürecinde işlemci içerisine taşındığı için sade bir soğutucu tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. P67A-C45 modeli için MSI'ın altını çizdiği en önemli nokta Military Class II teknolojisi.

Military Class konsepti çerçevesinde anakartlarında yüksek kaliteli komponentlere yer veren MSI, Military Class II ile birlikte kalite çıtasını daha da yukarılara taşıdığını söylüyor. Firmanın açıklamalarına göre Military Class II ile birlikte P67A-C45 ve serinin diğer üyelerinde, standart katı kapasitörlere göre 8 kat daha uzun süre çalışailen Tantal Çekirdekli Hi-c CAP kullanılıyor. Standart boğumlara kıyasla güç sağlamada ve ısı direncinde daha iyi olan Super Ferrit Boğumlar ve katı kapasitörler de konseptin diğer önemli ayaklarını oluşturuyor.

MSI P67A-C45 üzerinde sadece

bir adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve çoklu ekran kartı desteği sunulmuyor. Genişleme slotlarının sayısı ile dikkat çeken anakart üzerinde üç adet PCIe x1 ve üç adet te PCI slotu bulunuyor. Yeni anakartın dikkat çeken bir diğer önemli özelliği ise 4 adet USB 3.0 konnektörüne sahip olması. Bilindiği üzere Intel ve AMD henüz doğal USB 3.0 desteği sunmuyorlar ve anakart üreticileri bu noktada üçüncü parti firmaların kontrol yongalarını kullanıyorlar.

Mevcut jenerasyonda spesifik bazı modelleri bir kenara bırakırsak üreticilerin genellikle NEC firmasının tek kontrolcüsü ile iki adet USB 3.0 portunu kullandıklarını gördük. MSI'ın orta segment için hazırladığı P67A-C45 modelinde ise iki adet NEC yongası ile dört adet USB 3.0 portuna yer veriliyor. Ancak bu noktada anakartın hedef kitlesi ve fiyat segmenti unutulmamalı zira Sandy Bridge ile birlikte üzerinde 10 adet USB 3.0 portuna yer verilen yüksek performans sınıfı anakartlar da sunulacak.

P67A-C45 modeli için MSI'ın altını çizdiği bir diğer önemli teknoloji ise OC Genie II. MSI'ın güncel ürün gamındığı yer verdiği OC Genie teknolojisi, amatör kullanıcılara tek tuş hız aşırtma yapma olanağı tanıyordu. İşlemci ve bellek parametrelerini kontrol ederek otomatik hız aşırtma özelliği sunan bu teknoloji, Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte bir sonraki safhaya geçiyor ve MSI, OC Genie II teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. Mevcut teknolojinin geliştirilmiş versiyonu olan OC Genie II ile özellikle entegre grafik vurgusu yapılıyor.

Firma tarafından "1 saniyede overclock" olarak tanımlanan OC Genie II teknolojisi, ile işlemci ve bellek hızlarının yanı sıra Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik biriminin de hızı arttırılabilecek. Bilindiği üzere Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik biriminin çalışma frekansı, işlemci modeline göre farklılık gösterecek ve Core i7 2600K gibi ilk serinin tepe modellerinde 850MHz'de çalışacak. Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 1300MHz'in üzerine çıkabilecek iGPU için MSI, OC Genie II teknolojisine güveniyor.

MSI'ın iddiasına göre OC Genie II teknolojisiyle otomatik olarak hız aşırtılan entegre grafik birimi, standart çalışma frekansına kıyasla %36'ya varan oranda daha iyi grafik performası sunabilecek. Click BIOS ile grafik tabanlı UEFI ara birimini sunan MSI, kullanıcılara zenginleştirilmiş BIOS deneyimi sunmayı hedefliyor. Winki III teknolojisiyle kullanıcılarına Windows ortamına girmeden, Linux tabanlı entegre ortamda hızlı bir şekilde internete erişme alternatifi sunan anakart, SATA-III desteği de sunuyor.

Bilindiği üzere mevcut Intel platformunda USB 3.0 ile birlikte doğal SATA-III desteği de sunulmazken, SB850 köprüsüyle birlikte AMD, 6 adet SATA-III konnektörünü desteklemeye başladı. 6 serisi yeni yonga setleriyle birlikte bu konuda ilk adımını atan Intel, iki adet SATA-III portuna doğal destek sunuyor. MSI'ın orta segment için hazırladığı P67 çipsetli P67A-C45 modelinin, Sandy Bridge işlemci ailesinin lansmanıyla eş zamanlı olarak Ocak ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz bilinmiyor.