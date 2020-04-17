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    Ön siparişe açılan Huawei MatePad 10.4'ün tüm detayları belli oldu

    Huawei'nin gelecek hafta tanıtacağı yeni MatePad tableti Vmall'da ön siparişe sunuldu. Böylelikle cihazın fiyat etiketi dışında hemen hemen tüm detayları ve tasarımı açığa çıktı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Ön siparişe açılan Huawei MatePad 10.4'ün tüm detayları belli oldu
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    Huawei yeni MatePad tabletini önümüzdeki hafta tanıtacak. Ancak cihaz şimdiden Vmall isimli e-ticaret platformunda ön siparişe açıldı. Böylelikle teknik özellikleri ve görüntüleri gün ışığına çıktı.

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    Huawei MatePad 10.4'ün fiyat etiketi henüz belli değil. Kullanıcılar şu an için sadece 14 veya 28 dolar depozito ödeyerek tableti ayırtabiliyorlar. Geri kalan ödemeyi ise 26 Nisan'da yapmaları isteniyor.

    Ön siparişe açılan Huawei MatePad 10.4'ün tüm detayları belli oldu
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    Tabletin Wi-Fi versiyonları 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM ve 128 GB depolama konfigürasyonlarında mevcut. Buna ek olarak 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmış hücresel veri destekli bir modeli de var.

    Lansman 23 Nisan'da

    Yeni Huawei MatePad, birçok kişi tarafından kısa süre önce tanıtılan Samsung Galaxy Tab S6 Lite'a rakip olarak gösteriliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre tablet Bluetooth klavye ve M Pen kalem desteğine sahip.

    Ön siparişe açılan Huawei MatePad 10.4'ün tüm detayları belli oldu
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    Cihazın diğer özelliklerini Kirin 810 işlemci, dört hoparlör, 2K çözünürlükte (1200 x 2000 piksel) 10.4 inç IPS ekran, 8 megapiksel ön/arka kamera ve 7.250 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

    Huawei MatePad 10.4'ün ağırlığı 450 gram. Kutudan Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzü ile çıkan tabletin resmi tanıtımı 23 Nisan'da yapılacak.



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