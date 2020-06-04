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    Öne çıkan Google snippet'larına eklenen vurgu özelliğiyle birlikte aradığınızı bulmak artık çok daha kolay

    Google, öne çıkan snippet'lar için içerik vurgulama özelliğini kullanıma sundu. Doğrudan web sayfasındaki içeriğin ilgili kısmına yönlendirme yapan bu özellik sayesinde aradığınızı bulmak daha kolay.
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    Web Siteleri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Öne çıkan Google snippet'larına eklenen vurgu özelliğiyle birlikte aradığınızı bulmak artık çok daha kolay
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    Çeşitli algoritma güncellemeleri ve arama motoruna eklediği yeni özelliklerle daha iyi bir arama deneyimi sunmak isteyen Google, kullanıcıları doğrudan istedikleri bilgiye götüren içerik vurgulama özelliğini devreye aldı.

    Ayrıca Bkz. "Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor"

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    İstenilen bilgiye ulaşmak kolaylaşıyor

    Son birkaç yıldır öne çıkan snippet'lar için içerik vurgulama özelliğini test eden arama devi, öne çıkan snippet'lara eklediği içerik vurgulama özelliğiyle birlikte, kullanıcıların istedikleri bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

    Öyle ki kullanıcılar öne çıkan snippet'lara tıkladığında, doğrudan web sayfasındaki içeriğin ilgili kısmına yönlendirme yapılıyor ve Google'ın faydalı bulduğu yer sarı renkle vurgulanıyor. 

    Öne çıkan Google snippet'larına eklenen vurgu özelliğiyle birlikte aradığınızı bulmak artık çok daha kolay
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    Reklam gelirleri azalabilir

    Google'ın öne çıkarılan snippet'lara eklediği içerik vurgulama özelliğiyle birlikte, kullanıcının istediği bilgi web sayfasının en sonunda olsa dahi snippet'a tıklanıldığında sayfa otomatik olarak aşağı kaydırılıyor ve buradaki ilgili içerik sarı renkle vurgulanıyor.

    Bu özellik, kullanıcı deneyimini iyileştirse de vurgulanan içeriğin üstünde kalan reklamlar ziyaretçiler tarafından görüntülenmediği için site sahiplerinin reklam gelirlerini düşürebilir. Dolayısıyla site sahipleri reklam yerleşimlerini optimize etmek mecburiyetinde kalabilir.



    https://searchengineland.com/google-launches-featured-snippet-to-web-page-content-highlight-feature-335511 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 11 sa.
    google'un yaptığı büyük hırsızlık, site sahipleri bir araya gelse ve tek tıkla milyarlarca site off durumuna düşse bir kaç saatliğine, bakalım o zaman yapabilecek mi böyle artistlikler, google amacı kullanıcı memnuniyeti değil anasayfada daha çok zaman geçirsin çünkü anasayfadaki reklam gelirinin %100 kendine kalıyor, sitede bu oran % 50.
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    eAkman (hic yok) 12 sa.
    google haberinde bile araya apple sıkıştırmak
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    GENÇ_EFENDİ 12 sa.
    Geç bile kalındı bomboş editörlerin yazdıkları yazılardan bir az olsun rahat bir nefes alırız.
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