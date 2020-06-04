Öne çıkan Google snippet'larına eklenen vurgu özelliğiyle birlikte aradığınızı bulmak artık çok daha kolay

Tam Boyutta Gör

Çeşitli algoritma güncellemeleri ve arama motoruna eklediği yeni özelliklerle daha iyi bir arama deneyimi sunmak isteyen Google, kullanıcıları doğrudan istedikleri bilgiye götüren içerik vurgulama özelliğini devreye aldı.

Ayrıca Bkz. "Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor"

İlginizi Çekebilir

Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası

İstenilen bilgiye ulaşmak kolaylaşıyor

Son birkaç yıldır öne çıkan snippet'lar için içerik vurgulama özelliğini test eden arama devi, öne çıkan snippet'lara eklediği içerik vurgulama özelliğiyle birlikte, kullanıcıların istedikleri bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

Öyle ki kullanıcılar öne çıkan snippet'lara tıkladığında, doğrudan web sayfasındaki içeriğin ilgili kısmına yönlendirme yapılıyor ve Google'ın faydalı bulduğu yer sarı renkle vurgulanıyor.

Tam Boyutta Gör

Reklam gelirleri azalabilir

Google'ın öne çıkarılan snippet'lara eklediği içerik vurgulama özelliğiyle birlikte, kullanıcının istediği bilgi web sayfasının en sonunda olsa dahi snippet'a tıklanıldığında sayfa otomatik olarak aşağı kaydırılıyor ve buradaki ilgili içerik sarı renkle vurgulanıyor.

Bu özellik, kullanıcı deneyimini iyileştirse de vurgulanan içeriğin üstünde kalan reklamlar ziyaretçiler tarafından görüntülenmediği için site sahiplerinin reklam gelirlerini düşürebilir. Dolayısıyla site sahipleri reklam yerleşimlerini optimize etmek mecburiyetinde kalabilir.

https://searchengineland.com/google-launches-featured-snippet-to-web-page-content-highlight-feature-335511

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.