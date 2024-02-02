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    Google, aramalardan faydalı bir özelliği kaldırdı

    Google, arama sonucu snippet'lerinden "önbelleğe alınan" bağlantısının kaldırıldığını duyurdu. Önbellek işlevinin de yakında kullanımdan kaldırılması planlanıyor.
    google önbellek (cached) kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Google, arama sonuçları sayfasından sayfa önbelleklerine olan bağlantıları kaldırdı. Google Arama’dan sorumlu isim olan Danny Sullivan, önbelleğe alınmış sayfasının içeriğinin güvenilir olmadığı gerekçesiyle özelliğin kaldırıldığını söyledi.

    Google önbellek (cached) linkleri kaldırıldı

    Önbellek özelliği, tarihe göre bir web sayfasını Google'ın gördüğü gibi görüntülemenize olanak tanıyor. Yalnızca yüklenmeye çalışan bir sayfayı görebilmenin ötesinde farklı nedenlerden dolayı faydalı bir özellik(ti). SEO uzmanları bunu sitelerinde hata ayıklamak ve hatta rakiplerini takip etmek için kullanabiliyor(du). Aynı zamanda son derece faydalı bir haber toplama aracı olarak da kullanılıyor(du). Markanın/şirketin web sitesine ekleyip kaldırdığı bilgileri görme olanağı veriyor(du). Bir diğer kullanımı, site bulunduğunuz ülkede engellenmişse Google'ın önbelleği, VPN’e harika bir alternatif olarak çalışıyordu.

    Bir sayfanın önbelleğine birkaç farklı yoldan erişilebiliyor. Arama sonuçlarında yandaki üç noktaya tıklayıp "Bu sonuç hakkında" menüsünde altta çıkan “Cached”e tıklayarak veya adres satırında URL’nin başına “cache:” ekleyerek erişilebiliyor.

    Google’ın önbellek bağlantılarının kaldırılması son kademeli olarak gerçekleştiriliyor ve henüz tamamlanmadı. Dolayısıyla sizin için önbellek özeliği hâlâ aktif olabilir. Peki, bu özellik neden kaldırılıyor? Diğer arama özelliklerine kıyasla önbellek bağlantısının fazla kullanılmaması, önbelleğe almayla uyumlu olmayan web teknolojilerinin yaygınlaşması ve geçmiş içeriğe erişim için alternatif çözümlerin olması.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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