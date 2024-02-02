Google, aramalardan faydalı bir özelliği kaldırdı

Google önbellek (cached) linkleri kaldırıldı
Önbellek özelliği, tarihe göre bir web sayfasını Google'ın gördüğü gibi görüntülemenize olanak tanıyor. Yalnızca yüklenmeye çalışan bir sayfayı görebilmenin ötesinde farklı nedenlerden dolayı faydalı bir özellik(ti). SEO uzmanları bunu sitelerinde hata ayıklamak ve hatta rakiplerini takip etmek için kullanabiliyor(du). Aynı zamanda son derece faydalı bir haber toplama aracı olarak da kullanılıyor(du). Markanın/şirketin web sitesine ekleyip kaldırdığı bilgileri görme olanağı veriyor(du). Bir diğer kullanımı, site bulunduğunuz ülkede engellenmişse Google'ın önbelleği, VPN’e harika bir alternatif olarak çalışıyordu.
Bir sayfanın önbelleğine birkaç farklı yoldan erişilebiliyor. Arama sonuçlarında yandaki üç noktaya tıklayıp "Bu sonuç hakkında" menüsünde altta çıkan “Cached”e tıklayarak veya adres satırında URL’nin başına “cache:” ekleyerek erişilebiliyor.
Google’ın önbellek bağlantılarının kaldırılması son kademeli olarak gerçekleştiriliyor ve henüz tamamlanmadı. Dolayısıyla sizin için önbellek özeliği hâlâ aktif olabilir. Peki, bu özellik neden kaldırılıyor? Diğer arama özelliklerine kıyasla önbellek bağlantısının fazla kullanılmaması, önbelleğe almayla uyumlu olmayan web teknolojilerinin yaygınlaşması ve geçmiş içeriğe erişim için alternatif çözümlerin olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.