Tam Boyutta Gör Google, arama sonuçları sayfasından sayfa önbelleklerine olan bağlantıları kaldırdı. Google Arama’dan sorumlu isim olan Danny Sullivan, önbelleğe alınmış sayfasının içeriğinin güvenilir olmadığı gerekçesiyle özelliğin kaldırıldığını söyledi.

Google önbellek (cached) linkleri kaldırıldı

Önbellek özelliği, tarihe göre bir web sayfasını Google'ın gördüğü gibi görüntülemenize olanak tanıyor. Yalnızca yüklenmeye çalışan bir sayfayı görebilmenin ötesinde farklı nedenlerden dolayı faydalı bir özellik(ti). SEO uzmanları bunu sitelerinde hata ayıklamak ve hatta rakiplerini takip etmek için kullanabiliyor(du). Aynı zamanda son derece faydalı bir haber toplama aracı olarak da kullanılıyor(du). Markanın/şirketin web sitesine ekleyip kaldırdığı bilgileri görme olanağı veriyor(du). Bir diğer kullanımı, site bulunduğunuz ülkede engellenmişse Google'ın önbelleği, VPN’e harika bir alternatif olarak çalışıyordu.

Bir sayfanın önbelleğine birkaç farklı yoldan erişilebiliyor. Arama sonuçlarında yandaki üç noktaya tıklayıp "Bu sonuç hakkında" menüsünde altta çıkan “Cached”e tıklayarak veya adres satırında URL’nin başına “cache:” ekleyerek erişilebiliyor.

Google’ın önbellek bağlantılarının kaldırılması son kademeli olarak gerçekleştiriliyor ve henüz tamamlanmadı. Dolayısıyla sizin için önbellek özeliği hâlâ aktif olabilir. Peki, bu özellik neden kaldırılıyor? Diğer arama özelliklerine kıyasla önbellek bağlantısının fazla kullanılmaması, önbelleğe almayla uyumlu olmayan web teknolojilerinin yaygınlaşması ve geçmiş içeriğe erişim için alternatif çözümlerin olması.

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Google, aramalardan faydalı bir özelliği kaldırdı