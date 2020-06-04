Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan bir sınıf davasına göre arama devi Google, kullanıcılar Chrome'un gizli modunu aktif etse dahi arka planda gizli bir şekilde veri toplamaya devam ediyor.

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San Jose'deki federal mahkemede açılan dava, 1 Haziran 2016'dan itibaren gizli modu kullanan kullanıcıları kapsıyor. Mahkemeye yapılan şikayete göre Google, Chrome'u gizli modda kullanan kullanıcıların Google Analytics, Google AdSense gibi çeşitli Google servisleri aracılığıyla verilerini topluyor.

Davacılar, Chrome'u gizli modda kullanırken Google ile paylaşılan veriler üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmaya kasten aldatıldıkları gerekçesiyle Google'dan şikayetçi.

Google: "Gizli modda veri toplanabilir"

Bu iddialara karşı Google cephesinden gelen cevap ise şu şekilde: "Her yeni gizli sekme açtığınızda, daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi web siteleri oturumunuz sırasında gezinme etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir."

Kullanıcı gizliliğini ihlal etmekle suçlanan Google, iddialar doğru çıkarsa en az 5 milyar dolarlık bir maddi yaptırımla karşı karşıya kalabilir. .

https://www.reuters.com/article/us-alphabet-google-privacy-lawsuit/google-is-sued-in-u-s-for-tracking-users-private-internet-browsing-idUSKBN23933H

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