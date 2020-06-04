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    Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor

    Arama devi Google, Chrome tarayıcısını gizli modda kullanan kullanıcılardan gizli bir şekilde veri toplamakla suçlanıyor. İddialar doğru çıkarsa Google, 5 milyar $ tazminat ödemek zorunda kalabilir.
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    Tarayıcılar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor
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    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan bir sınıf davasına göre arama devi Google, kullanıcılar Chrome'un gizli modunu aktif etse dahi arka planda gizli bir şekilde veri toplamaya devam ediyor.

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    San Jose'deki federal mahkemede açılan dava, 1 Haziran 2016'dan itibaren gizli modu kullanan kullanıcıları kapsıyor. Mahkemeye yapılan şikayete göre Google, Chrome'u gizli modda kullanan kullanıcıların Google Analytics, Google AdSense gibi çeşitli Google servisleri aracılığıyla verilerini topluyor.

    Davacılar, Chrome'u gizli modda kullanırken Google ile paylaşılan veriler üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmaya kasten aldatıldıkları gerekçesiyle Google'dan şikayetçi.

    Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor

    Google: "Gizli modda veri toplanabilir"

    Bu iddialara karşı Google cephesinden gelen cevap ise şu şekilde: "Her yeni gizli sekme açtığınızda, daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi web siteleri oturumunuz sırasında gezinme etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir." 

    Kullanıcı gizliliğini ihlal etmekle suçlanan Google, iddialar doğru çıkarsa en az 5 milyar dolarlık bir maddi yaptırımla karşı karşıya kalabilir.  .



    https://www.reuters.com/article/us-alphabet-google-privacy-lawsuit/google-is-sued-in-u-s-for-tracking-users-private-internet-browsing-idUSKBN23933H Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 4 sa. en beğenilen
    Umarım izlettiklerimden memnun kalmışlardır
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    yucelbaha 1 sa. yeni yorumcu
    neyi izliyorlar acaba
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 2 sa.
    bedava sirke baldan tatlıdır.Adamların bedava diye sundukları bütün servisler kullanıcıların bilgilerini toplama, reklam yönlendirme, ses ve görüntü bilgilerinin işlenmesi vs üzerine yaptıkları araştırmaları daha da geliştirmek ve dünya üzerinde bu teknolojileri kullanarak daha da fazla rant elde etmek üzerine.
    Evet belki de amaç masum insanlara hizmetler sunmak ama bunu babalarının hayrına yapmıyorlar. Ben de bir Google kullanıcısı olarak yazıyorum. Elimden geldiğince bu sistemin bizi kullanmasının önüne geçebilmek için yerli, farklı ve daha güvenli teknolojileri maddi ve manevi desteklemeye hazırım.
    Bir babayiğit de çıkıp yerli servisleri düşük bir ücretle hizmet olarak sunarsa neden olmasın. Hiç bir şey için geç kalınmış sayılmaz.
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    hit2934 1 sa. celeroni
    Kesinlikle ben de desteklerim ama Google gibi bir devi geçmek zor,imkansız değil.Intel'le AMD arasında olan haksız rekabet Google ve diğer browserler(Yandex v.b.) arasında da var.
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    suleymanayan 3 sa. yeni yorumcu
    pek hoşnut şeyler izlememişler galiba
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    Uyuyakaldım (batuhan rapata) 4 sa.
    doğru izleniyo size özel sonuçlar sıralanıyor mesajı gördüm geçen +18 site değildi googleye birşey yazmıştım ve gerçekten görmek istediğim şeyler çıktı
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 sa.
    Şaşırtıcı gelmedi nedense, mr. veri tüccarı gogle.



    Ellerindeki veya ele geçirecekleri diğer verilerle 5 milyarı tekrar kazanabilecek olması ise yorumsuz.
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    Rachsuchtig 4 sa. en beğenilen
    Umarım izlettiklerimden memnun kalmışlardır
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