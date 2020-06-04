Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan bir sınıf davasına göre arama devi Google, kullanıcılar Chrome'un gizli modunu aktif etse dahi arka planda gizli bir şekilde veri toplamaya devam ediyor.
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San Jose'deki federal mahkemede açılan dava, 1 Haziran 2016'dan itibaren gizli modu kullanan kullanıcıları kapsıyor. Mahkemeye yapılan şikayete göre Google, Chrome'u gizli modda kullanan kullanıcıların Google Analytics, Google AdSense gibi çeşitli Google servisleri aracılığıyla verilerini topluyor.
Davacılar, Chrome'u gizli modda kullanırken Google ile paylaşılan veriler üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanmaya kasten aldatıldıkları gerekçesiyle Google'dan şikayetçi.
Google: "Gizli modda veri toplanabilir"
Bu iddialara karşı Google cephesinden gelen cevap ise şu şekilde: "Her yeni gizli sekme açtığınızda, daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi web siteleri oturumunuz sırasında gezinme etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir."
Kullanıcı gizliliğini ihlal etmekle suçlanan Google, iddialar doğru çıkarsa en az 5 milyar dolarlık bir maddi yaptırımla karşı karşıya kalabilir. .
https://www.reuters.com/article/us-alphabet-google-privacy-lawsuit/google-is-sued-in-u-s-for-tracking-users-private-internet-browsing-idUSKBN23933H Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet belki de amaç masum insanlara hizmetler sunmak ama bunu babalarının hayrına yapmıyorlar. Ben de bir Google kullanıcısı olarak yazıyorum. Elimden geldiğince bu sistemin bizi kullanmasının önüne geçebilmek için yerli, farklı ve daha güvenli teknolojileri maddi ve manevi desteklemeye hazırım.
Bir babayiğit de çıkıp yerli servisleri düşük bir ücretle hizmet olarak sunarsa neden olmasın. Hiç bir şey için geç kalınmış sayılmaz.
Ellerindeki veya ele geçirecekleri diğer verilerle 5 milyarı tekrar kazanabilecek olması ise yorumsuz.