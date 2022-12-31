Tam Boyutta Gör OnePlus 11 serisi, 4 Ocak'ta ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Seriden OnePlus 11R ise yakın zamanda canlı olarak görüntülendi. Performans odaklı birinci sınıf bir akıllı telefon olacak OnePlus 11R'ın OnePlus 11'in piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra tanıtılması bekleniyor.

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İşte OnePlus 11R'ın beklenen özellikleri:

Yogesh Brar ve GadgetGang işbirliğiyle yapılan yeni bir sızıntı, OnePlus 11R'ın canlı görüntülerini ve telefonla ilgili daha fazla detayı ortaya çıkardı. Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'den güç alması beklenen telefon, ortaya çıkan resimlerden de görüldüğü üzere optik görüntü sabitleme desteğine sahip 50 MP Sony ana kameranın ev sahipliği yaptığı üçlü arka kamera düzenine sahip olacak.

120Hz yenileme hızı desteği ile 6,7 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak OnePlus 11R, 256 GB'a kadar dahili depolama ile birlikte 8 GB ve 16 GB RAM seçenekleri olacak. Telefonun üçlü kamera kurulumunda 50MP Sony IMX766 ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro kamera sensörü yer alacak. Özçekimler için 16MP ön kamera sensörüne sahip olacak cihaz, 5000mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği sunacak.

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OnePlus 11R lansman öncesi ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler