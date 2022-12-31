Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A34'ün tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı

    Yakında tanıtılması beklenen Samung Galaxy A34, geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ortaya çıkan rapor ise cihazın renk seçeneklerini ve tasarımını ortaya çıkardı.
    Oy Ver

    Samsung yakında tanıtılması beklenen A serisi üzerinde çalışıyor. Galaxy A14, Galaxy A34 ve Galaxy A54'ten oluşması beklenen seriden Galaxy A34'ün tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. TheTechOutlook tarafından ortaya çıkarılan rapor, cihazı bizlere 360 derece sundu.

    İşte Samsung Galaxy A34'ün muhtemel tasarımı

    Samsung Galaxy A34 5G, önümüzdeki günlerde Galaxy A33 5G'nin halefi olarak piyasaya sürülecek. TheTechOutlook tarafından paylaşılan görseller ise telefonun dört renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağını iddia etti. Klasik grafit ve gümüş renk seçeneklerinin yanında mor ve açık yeşil renk seçeneklerine sahip cihazın Kore versiyonu MediaTek Dimensity 1080'den güç alacak.

    Öte yandan, küresel varyantının Exynos 1280 SoC'ye sahip olması beklenen cihaz, 6GB RAM'e ve 128GB depolamaya sahip olması bekleniyor. 6.5 inç ve 90 Hz yenileme hızı bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, 5000mAh bataryaya sahip olacak ve 25W hızlı şarjı destekleyecek. Son olarak 13 MP ön kamera ile donatılacak cihaz, arka tarafta 48MP ana kameranın bulunduğu üçlü bir arka kamera kurulumuyla gelecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız