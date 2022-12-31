Samsung yakında tanıtılması beklenen A serisi üzerinde çalışıyor. Galaxy A14, Galaxy A34 ve Galaxy A54'ten oluşması beklenen seriden Galaxy A34'ün tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. TheTechOutlook tarafından ortaya çıkarılan rapor, cihazı bizlere 360 derece sundu.

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İşte Samsung Galaxy A34'ün muhtemel tasarımı

Samsung Galaxy A34 5G, önümüzdeki günlerde Galaxy A33 5G'nin halefi olarak piyasaya sürülecek. TheTechOutlook tarafından paylaşılan görseller ise telefonun dört renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağını iddia etti. Klasik grafit ve gümüş renk seçeneklerinin yanında mor ve açık yeşil renk seçeneklerine sahip cihazın Kore versiyonu MediaTek Dimensity 1080'den güç alacak.

Öte yandan, küresel varyantının Exynos 1280 SoC'ye sahip olması beklenen cihaz, 6GB RAM'e ve 128GB depolamaya sahip olması bekleniyor. 6.5 inç ve 90 Hz yenileme hızı bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, 5000mAh bataryaya sahip olacak ve 25W hızlı şarjı destekleyecek. Son olarak 13 MP ön kamera ile donatılacak cihaz, arka tarafta 48MP ana kameranın bulunduğu üçlü bir arka kamera kurulumuyla gelecek.

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Samsung Galaxy A34'ün tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı