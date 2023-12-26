OnePlus 12R için basın görselleri sızdı: İşte tasarımı

OnePlus 12R için basın görselleri sızdı
Kaçıranlar için OnePlus 12 halihazırda Çin'de piyasaya çıktı ve 23 Ocak 2024'te tarihinde küresel pazara ulaşacak. Ancak bu yolculuğa OnePlus 12R veya diğer adıyla OnePlus Ace 3 modelinin de dahil olması bekleniyor.
OnePlus 12R neler sunacak?
OnePlus 12R'nin ön tarafında 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç boyutunda hafif kavisli AMOLED ekran yer alacak. Bu ekrana ise, merkezinde 16MP selfie kamerası eşlik edecek. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak modelin, 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh pil paketi, 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunacağı belirtiliyor. Kutusundan ise Android 14 tabanlı Oxygen OS 14 yüklü şekilde çıkacak.
Kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 2x optik zoom özellikli 32MP telefoto ve 8MP ultra geniş açılı sensörler ile karşılaşacağız. Kıyaslamak gerekirse, OnePlus 11R'nin 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro sensörle tanıtıldığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.