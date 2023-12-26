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    OnePlus 12R için basın görselleri sızdı: İşte tasarımı

    Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi planlanan OnePlus 12R'nin temel özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2, 100W şarj ve daha fazlasıyla geliyor.
    OnePlus 12R için basın görselleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, geçtiğimiz günlerde yeni telefonu OnePlus 12'yi duyurmuş ve olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Bunun ardından tüm gözler, serinin bütçe modeli OnePlus 12R veya diğer adıyla OnePlus Ace 3'eçevrildi. Geçtiğimiz saatlerde ise, OnePlus 12R'ye ait basın görselleri internete sızdı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    OnePlus 12R için basın görselleri sızdı

    Kaçıranlar için OnePlus 12 halihazırda Çin'de piyasaya çıktı ve 23 Ocak 2024'te tarihinde küresel pazara ulaşacak. Ancak bu yolculuğa OnePlus 12R veya diğer adıyla OnePlus Ace 3 modelinin de dahil olması bekleniyor. 

    OnePlus 12R için basın görselleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi OnePlus 12R siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ayrıca akıllı telefon, OnePlus 11 ve OnePlus 12'nin genel tasarım hatları koruyor. Öyle ki cihazın arka bölümünde, şık görünen Hasselblad logolu dairesel bir kamera modülüne yer verilmiş. Güç ve ses tuşları ise sağ çerçeveye konumlandırılmış.

    OnePlus 12R neler sunacak?

    OnePlus 12R'nin ön tarafında 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç boyutunda hafif kavisli AMOLED ekran yer alacak. Bu ekrana ise, merkezinde 16MP selfie kamerası eşlik edecek. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak modelin, 100W hızlı şarj destekli 5.500mAh pil paketi, 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunacağı belirtiliyor. Kutusundan ise Android 14 tabanlı Oxygen OS 14 yüklü şekilde çıkacak.

    Kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 2x optik zoom özellikli 32MP telefoto ve 8MP ultra geniş açılı sensörler ile karşılaşacağız. Kıyaslamak gerekirse, OnePlus 11R'nin 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro sensörle tanıtıldığını hatırlatalım.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    philips tv kırmızı ışık yanıp sönüyor bu sistemde yüklü olan bu paket tarafından etkilenen ürün yok debica kışlık lastik yorumları devlet hastanesinde kolonoskopi yaptiranlar ihlas vakfı güvenilir mi

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