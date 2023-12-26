Samsung Galaxy A25 5G geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A25 5G özellikleri
Tasarımdan başlayacak olursak Galaxy A25 5G, düz çerçeve ve dikey olarak hizalanmış kamera sensörleriyle Galaxy A serisinin çizgisini koruyor. Ancak yan taraftaki düğmeler için çerçeveden çıkıntı yapan ''anahtar adası'' adı verilen yeni bir tasarıma geçiş yapılmış durumda. Telefon, 6,5 inç boyutlarında, damla çentikli bir AMOLED ekrana sahip. Bu panel ise, 2340 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy A25 5G, arka bölümde üçlü sensör kurulumuna sahip. Burada 50 MP birincil (f/1,8,PDAF, OIS), 8 MP ultra geniş (f/2,2, 120˚) ve 2 MP makro (f/2,4) sensörleri bulunmakta. Telefonun ön yüzüne ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 12MP (f2.2) kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon, kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ve 25W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak.
- Ölçüler: 161 x 76,5 x 8,3 mm 197 gr
- Ekran: Süper AMOLED, 120Hz, 1000 nit (HBM)
- İşlemci: Exynos 1280 (5nm)
- Bellek ve depolama: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
- Arka kamera: 50 MP, f/1,8, (geniş), PDAF, OIS, 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra geniş), 2 MP, f/2,4, (makro)
- Ön kamera: 13MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
- Bağlanabilirlik: 4G/5G, çift SIM, WiFi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, kulaklık girişi
- Yazılım: Android 14, One UI 6.0
Samsung Galaxy A25 5G fiyatı
- 8GB + 128GB – 325 dolar
- 8GB + 256GB – 360 dolar
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.