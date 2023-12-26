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    Samsung Galaxy A25 5G geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung'un yeni bütçe-performans telefonu Galaxy A25 5G için hazırlıklar tamamlandı. Akıllı telefon, 120 Hz AMOLED ekran ve Exynos 1280 ile geliyor. İşte Galaxy A25 5G özellikleri ve fiyatı.
    Samsung Galaxy A25 5G geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak koreli dev, Galaxy A25 5G modeli için hazırlıklarını tamamladı. Peki yeni bütçe-performans telefonu neler sunuyor? İşte Galaxy A25 5G fiyatı ve özellikleri.

    Samsung Galaxy A25 5G özellikleri

    Tasarımdan başlayacak olursak Galaxy A25 5G, düz çerçeve ve dikey olarak hizalanmış kamera sensörleriyle Galaxy A serisinin çizgisini koruyor. Ancak yan taraftaki düğmeler için çerçeveden çıkıntı yapan ''anahtar adası'' adı verilen yeni bir tasarıma geçiş yapılmış durumda. Telefon, 6,5 inç boyutlarında, damla çentikli bir AMOLED ekrana sahip. Bu panel ise, 2340 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor

    Samsung Galaxy A25 5G geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A25 5G, gücünü 5nm fabrikasyon sürecini temel alan Exynos 1280 platformundan alıyor. Sekiz çekirdekli işlemcide, 2 adet 2,4GHz Cortex-A78 ve 6 adet 2,0GHz Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. Oyun ve grafik tabanlı yüklerde ise ve Mali-G68 GPU konumlandırılmış. Ayrıca 5G desteğinin pas geçilmediğini de belirtelim. 

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy A25 5G, arka bölümde üçlü sensör kurulumuna sahip. Burada 50 MP birincil (f/1,8,PDAF, OIS)8 MP ultra geniş (f/2,2, 120˚) ve 2 MP makro (f/2,4) sensörleri bulunmakta. Telefonun ön yüzüne ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 12MP (f2.2) kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon, kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ve 25W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak.

    • Ölçüler: 161 x 76,5 x 8,3 mm 197 gr
    • Ekran: Süper AMOLED, 120Hz, 1000 nit (HBM)
    • İşlemci: Exynos 1280 (5nm)
    • Bellek ve depolama: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
    • Arka kamera: 50 MP, f/1,8, (geniş), PDAF, OIS, 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra geniş), 2 MP, f/2,4, (makro)
    • Ön kamera: 13MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
    • Bağlanabilirlik: 4G/5G, çift SIM, WiFi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, kulaklık girişi
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.0

    Samsung Galaxy A25 5G fiyatı

    • 8GB + 128GB – 325 dolar
    • 8GB + 256GB – 360 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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