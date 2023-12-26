Samsung Galaxy A25 5G geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak koreli dev, Galaxy A25 5G modeli için hazırlıklarını tamamladı. Peki yeni bütçe-performans telefonu neler sunuyor? İşte Galaxy A25 5G fiyatı ve özellikleri.

Samsung Galaxy A25 5G özellikleri

Tasarımdan başlayacak olursak Galaxy A25 5G, düz çerçeve ve dikey olarak hizalanmış kamera sensörleriyle Galaxy A serisinin çizgisini koruyor. Ancak yan taraftaki düğmeler için çerçeveden çıkıntı yapan ''anahtar adası'' adı verilen yeni bir tasarıma geçiş yapılmış durumda. Telefon, 6,5 inç boyutlarında, damla çentikli bir AMOLED ekrana sahip. Bu panel ise, 2340 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor

Tam Boyutta Gör Galaxy A25 5G, gücünü 5nm fabrikasyon sürecini temel alan Exynos 1280 platformundan alıyor. Sekiz çekirdekli işlemcide, 2 adet 2,4GHz Cortex-A78 ve 6 adet 2,0GHz Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. Oyun ve grafik tabanlı yüklerde ise ve Mali-G68 GPU konumlandırılmış. Ayrıca 5G desteğinin pas geçilmediğini de belirtelim.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy A25 5G, arka bölümde üçlü sensör kurulumuna sahip. Burada 50 MP birincil (f/1,8,PDAF, OIS), 8 MP ultra geniş (f/2,2, 120˚) ve 2 MP makro (f/2,4) sensörleri bulunmakta. Telefonun ön yüzüne ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 12MP (f2.2) kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon, kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ve 25W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak.

Ölçüler: 161 x 76,5 x 8,3 mm 197 gr

161 x 76,5 x 8,3 mm 197 gr Ekran : Süper AMOLED, 120Hz, 1000 nit (HBM)

: Süper AMOLED, 120Hz, 1000 nit (HBM) İşlemci : Exynos 1280 (5nm)

: Exynos 1280 (5nm) Bellek ve depolama : 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM

: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM Arka kamera : 50 MP, f/1,8, (geniş), PDAF, OIS, 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra geniş), 2 MP, f/2,4, (makro)

: 50 MP, f/1,8, (geniş), PDAF, OIS, 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra geniş), 2 MP, f/2,4, (makro) Ön kamera : 13MP f/2.2

: 13MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh, 25W hızlı şarj

: 5000 mAh, 25W hızlı şarj Bağlanabilirlik : 4G/5G, çift SIM, WiFi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, kulaklık girişi

: 4G/5G, çift SIM, WiFi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, kulaklık girişi Yazılım: Android 14, One UI 6.0

Samsung Galaxy A25 5G fiyatı

8GB + 128GB – 325 dolar

8GB + 256GB – 360 dolar

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