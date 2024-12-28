OnePlus 2 yeni modelini resmen satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri

OnePlus, yeni Ace 5 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Seride Ace 5 ve Ace 5 Pro modelleri yer alıyor. Yüksek performans, gelişmiş oyun teknolojileri ve yenilikçi özelliklerle dikkat çeken bu cihazlar, fiyat-performans oranıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Serinin iki modeli de Qualcomm’un en yeni Snapdragon işlemcileriyle donatılmış. Ace 5, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alırken, Ace 5 Pro’da Snapdragon 8 Extreme Edition kullanılıyor. Ace 5 Pro, 3.218.978 AnTuTu puanıyla dikkat çekiyor ve özellikle oyuncular için üstün performans vaat ediyor. Her iki cihazda da çip tabanlı oyun teknolojileri ve 120 FPS oyun deneyimini destekleyen gelişmiş soğutma sistemleri bulunuyor. Pro model, “çift buz çekirdekli” soğutma teknolojisi, çip hava kanalı tasarımı ve uzay sınıfı alüminyum çerçevesiyle yoğun kullanımda bile serin bir deneyim sunuyor. Standart model ise yüzde 70 daha iyi termal iletkenlik sağlıyor.

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Her iki cihazda da 6.78 inç boyutunda, ikinci nesil 1.5K düz ekran bulunuyor. Bu ekran, güneş altında net görüntüleme, eldivenle kullanım desteği ve göz koruma teknolojileriyle donatılmış. Ayrıca TÜV Rheinland sertifikalı göz koruma özellikleri, kullanıcı sağlığını ön planda tutuyor.

Kamera tarafında, her iki modelde de 50 MP Sony IMX906 ana sensör yer alıyor. Optik görüntü sabitleyici (OIS) desteğiyle gelen bu sensör, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro kameralarla destekleniyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut. Gelişmiş yazılım özellikleri, gölgesiz çekim modu ve popüler düzenleme uygulamalarıyla tam uyum sağlıyor.

Pil kapasitesi açısından Ace 5, 6.400 mAh batarya ve 80W hızlı şarj sunarken, Ace 5 Pro, 6.100 mAh batarya ile 100W şarj desteği sağlıyor. Her iki cihaz da uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cihazlar, ColorOS 15 işletim sistemiyle geliyor ve gelişmiş yapay zeka fotoğraf düzenleme, süper asistan ve cihazlar arası kolay dosya transferi gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Pro model, ilk kez kullanılan e-spor Wi-Fi çipi, oyun anten sistemi ve 400 metreye kadar ultra uzun menzilli Bluetooth bağlantısı gibi yeniliklerle oyuncular için özel çözümler sunuyor.

Ace 5 serisi, farklı renk ve depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor. Ace 5’in başlangıç fiyatı 314 dolar (12GB+256GB), Ace 5 Pro ise 465 dolardan başlıyor. Kullanıcılar, cihazları farklı renk seçenekleriyle tercih edebiliyor.

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