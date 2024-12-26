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    Oppo Reno 13 serisi yeni pazarlarda görücüye çıkıyor

    Oppo’nun en popüler serilerinin başında gelen Reno, yakın zamanda birçok farklı ülkede yeni modelleriyle karşımıza çıkacak. Çin’de satışa sunulan Oppo Reno 13 serisinin yeni durakları belli oldu.

    Oppo Reno 13 serisi yeni pazarlarda görücüye çıkıyor

    Oppo, Reno 13 Serisi 5G akıllı telefonlarını Hindistan ve Malezya'da tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce Çin'de görücüye çıkan bu modellerin resmi çıkış tarihi henüz netleşmese de, Malezya'da ön sipariş süreci başladı ve Hindistan'da Flipkart üzerinden bir tanıtım sayfası yayınlandı.

    Hindistan pazarına sunulacak Oppo Reno 13 Serisi, Reno 13 5G ve Reno 13 Pro 5G olmak üzere iki modelden oluşuyor. Bu cihazlar, uzay sınıfı alüminyum çerçeveye ve ince, hafif bir tasarıma sahip. Reno 13, 7,24 mm ile 7,29 mm arasında değişen bir kalınlığa sahipken, Pro modeli biraz daha kalın bir yapıyla 7,5 mm olarak tasarlanmış. Ağırlıkları sırasıyla 181 gram ve 195 gram olan bu modeller, tek parça cam arka yüzeyle dikkat çekiyor.

    Hindistan'da satışa sunulacak Reno 13 5G modelinin 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri sunduğu, Pro modelinin ise 12 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Her iki cihazda da OLED ekran yer alıyor ve Gorilla Glass 7i koruması bulunuyor. Reno 13 5G, 1,62 mm çerçeve kalınlığıyla %93,8 ekran-gövde oranı sunarken, Pro modeli %93,4 oran ve 1,81 mm çerçeve kalınlığı ile geliyor.

    Reno 13 5G'nin Hindistan için renk seçenekleri Fildişi Beyazı ve Parlak Mavi olarak duyuruldu. Parlak Mavi, Hindistan pazarına özel olarak yansıtıcı bir parlaklık efekti içeriyor. Reno 13 Pro 5G ise Sis Lavanta ve Grafit Gri renk seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca serinin, IP66, IP68 ve IP69 dayanıklılık sertifikalarına sahip olduğu belirtiliyor.

    Küresel Reno 13 Pro modelinin, Dimensity 8350 veya Dimensity 8300 yonga setinden güç aldığı ve Android 15 işletim sistemiyle geleceği öngörülüyor. Bu bilgiler, Geekbench üzerinde yapılan bir listeleme ile destekleniyor. Daha fazla detayın yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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