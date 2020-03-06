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    Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj

    Oppo’nun ülkemizde de satışa sunulacak olan Oppo Find X2 serisi 120Hz ekran, 65W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor. Oppo Find X2 Pro modeli ise DxOMartk testlerinde lider durumda.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj
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    Ülkemizde de önemli satış rakamlarına ulaşan Oppo firmasının yeni amiral gemisi serisi Find X2 tanıtıldı. Özel ekran teknolojileri ve kamera paketi ile dikkat çeken amiral gemisi hızlı şarj desteği ile de öne çıkıyor.

    Oppo Find X2 özellikleri ve fiyatı

    Oppo Find X2 modelinde 6.7 inçlik 3168x1080 piksel çözünürlüğünde delik çentikli bir ekran bizi karşılıyor. HDR10+ standardı 120Hz tazeleme hızına imkan tanıyor. Ekran altında özel bir yonga sayesinde video kalitesi 60fps veya 120fps seviyesine çıkarılabiliyor. Ayrıca standart içerik HDR içeriğe ölçeklenebiliyor. Ön ve arka panel Gorilla Glass 6 ile korunuyor. 800 nit parlaklık değeri dış ortamda ideal bir görüntü tecrübesi sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor"

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    Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilen telefon 5G desteği sunuyor. 12GB LPDDR5 RAM bellek ve 256GB UFS 3.0 depolama belleği çok akıcı bir sistem işleyişini amaçlıyor. 4200mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj ile sadece 38 dakikada doluyor.

    Telefonun arka tarafında 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 ana sensör, 12MP çözünürlüğünde Sony IMX708 ultra geniş açılı sensör, 13MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör yer alıyor. Kamera paketi 5x melez yakınlaştırma ve 20x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde Sony IMX616 sensör barındırıyor.

    Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj
    Tam Boyutta Gör

    WiFi 6, Bluetooth 5.0, etkili titreşimler sunan z-eksenli motor, çift stereo hoparlör, gelişmiş gece modu, 10-bit canlı HDR video kaydı gibi özellikler sunan Oppo Find X2 için 999 Avro gibi yüksek bir fiyat etiketi mevcut.

    Oppo Find X2 Pro özellikleri ve fiyatı

    Oppo Find X2 Pro modeli tasarım ve donanım anlamında Oppo Find X2 ile aynı özellikleri barındırıyor. Kamera tarafında ağırlıklı bazı geliştirmeler ile haliyle daha yüksek bir fiyat etiketine sahip.

    Farklılıklara gelecek olursak OIS destekli 48MP çözünürlüğünde Sony IMX689 ana sensör, 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 ultra geniş sensör, OIS destekli 5x periskop sensör şeklinde bir kamera paketi mevcut. 10X melez yakınlaştırma ve 60x dijital yakınlaştırma yanında Sony’nin tüm pikselleri kapsayan çok yönlü odaklama teknolojisi de mevcut. DxOMark testlerinde Oppo Find X2 Pro ortalama 124 puan alarak liderliğe yerleşmiş durumda.

    Bataryanın 4260mAh olduğu Oppo Find X2 Pro ayrıca 512GB depolama kapasitesine ve daha verimli y-eksenli titreşim motoruna sahip. Oppo Find X2 Pro için 1199 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ülkemize de bu modellerin geleceği daha önce açıklanmıştı.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/06/oppo-find-x2-series-with-120hz-displays-sd865-60x-periscope-zoom-lens-and-65w-rapid-charging-launched-for-999-euros-1131/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TearsForFears 2 hf. en beğenilen
    1000 euro ve 1200 euro



    Yeni çıkan telefonlar oyun telefonu gibi oldu artık. Bilmem kaç hz ekran, 12 cigolayt ram, sıvı soğutma. Böyle gereksiz şeyler koyup 1200 euro fiyat çekiyorlar.



    Şu telefona 10 bin vereceğime 5 bine s10 lite alırım 7 bine iphone 11 alırım. Yarı fiyatına çıkan mi 10 var henüz ülkemize gelmedi.



    Bu modellerin kırpılmış versiyonu yok mu? 8 gb ram, 128 gb depolama, 60 hz kavisli olmayan ekran gibi. Param olsa bile oturur düşünürüm kullanmayacağım şeylere neden para vereyim diye.
    1000 euro ve 1200 euro [resim] Yeni çıkan telefonlar oyun telefonu gibi oldu artık. Bilmem kaç hz ekran, 12 cigolayt ram, sıvı soğutma. Böyle g...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    __Nikolaus__ 2 hf. TearsForFears
    Var hocam 3500 e oneplus 7T 8/256 aldım ben mesela
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Das Boot 1 hf.
    Opponun te sitesinde find x2 yayinlanmis. Pro modeli gelmicek muhtemelen.
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    rash.87 (R...... K......) 1 hf.
    Bu Oppo ve Realme cihazların IMEI Repair sorunu çözülse de rahatlasak. 1000 euro nedir yahu
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    Sedat. (S. Y.) 2 hf.
    Ne zaman geleceği belli değil. En çokta bu sinir ediyor insanı, arkadaş bir tarih verin tarih. Telefon üretiyosun, illaki de bunu hangi ülkeye ne zaman yollayacağınida biliyosun, bari şu bilgiyi paylaşın da telefon arayışında olupta senin telefonu beğenen insanlar seni beklesin.? Mesela ben şuan öyle yada böyle Sony Xperia Mark 2 bekliyorum geldiği zaman almayi planlıyorum ama bu telefon daha önce gelirse bunu alırım.. Yani kim ne kadar bekleyecek belli değil. Benim bir anlamadığım şey ise yahu arkadaş bak sen Samsungla kapışıyosun, yahu s20ler çıktı işte yani Neden aynı satış tarihi aralığında sende çıkarmıyosun da neden hep "Çıkış tarihi belli değil" oluyor..?
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    Wazuu54 2 hf.
    Teknolojiden biraz anlayanlar zaten yavaş yavaş Oppo yu tercih etmeye başlıyor. ColorOS isimli arayüzleri şu ana kadar en staabil çalışan android arayüzü ve birçok özelliği beraberinde getiriyor. Böyle güzel bir markanın ülkemizde daha fazla değer görmesi ümidiyle.
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 2 hf.
    İlk telefonun ozgun bir tasarimi vardi. Tasarim olarak diger telefonlardan bir farki yok.
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    evlbleef 2 hf. yeni yorumcu
    3.5 mm kulaklık girişi yok sanırım. Artık tepe modellerden tamamen kaldırıldı. Samsung Note 10 serisi, S20 serisi, Xiaomi Mi 10 Pro, OnePlus'lar...



    Bu cihaz fena bir şey olmuş, en güncel teknolojileri doldurmuşlar ama buna bağlı olarak fiyat yüksek olmuş tabii.

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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Abi bu fiyat ne böyle. Vergisiz bu fiyattan gelse ne yazar.
    Ama yakıyor.
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    nebulabado 2 hf.
    Belki 5 yıl sonra almayı düşünebilirm.
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    TearsForFears 2 hf. en beğenilen
    1000 euro ve 1200 euro



    Yeni çıkan telefonlar oyun telefonu gibi oldu artık. Bilmem kaç hz ekran, 12 cigolayt ram, sıvı soğutma. Böyle gereksiz şeyler koyup 1200 euro fiyat çekiyorlar.



    Şu telefona 10 bin vereceğime 5 bine s10 lite alırım 7 bine iphone 11 alırım. Yarı fiyatına çıkan mi 10 var henüz ülkemize gelmedi.



    Bu modellerin kırpılmış versiyonu yok mu? 8 gb ram, 128 gb depolama, 60 hz kavisli olmayan ekran gibi. Param olsa bile oturur düşünürüm kullanmayacağım şeylere neden para vereyim diye.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    __Nikolaus__ 2 hf.
    Eskiden iPhone en pahalı Samsung biraz daha alınabilir Çinli markalar ise F/P cihazlar yapardı, şimdi maşallah hepsi Apple ile aynı fiyata satıyor.



    Apple bunu beğendi.
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    2710 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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