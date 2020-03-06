Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj

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Ülkemizde de önemli satış rakamlarına ulaşan Oppo firmasının yeni amiral gemisi serisi Find X2 tanıtıldı. Özel ekran teknolojileri ve kamera paketi ile dikkat çeken amiral gemisi hızlı şarj desteği ile de öne çıkıyor.

Oppo Find X2 özellikleri ve fiyatı

Oppo Find X2 modelinde 6.7 inçlik 3168x1080 piksel çözünürlüğünde delik çentikli bir ekran bizi karşılıyor. HDR10+ standardı 120Hz tazeleme hızına imkan tanıyor. Ekran altında özel bir yonga sayesinde video kalitesi 60fps veya 120fps seviyesine çıkarılabiliyor. Ayrıca standart içerik HDR içeriğe ölçeklenebiliyor. Ön ve arka panel Gorilla Glass 6 ile korunuyor. 800 nit parlaklık değeri dış ortamda ideal bir görüntü tecrübesi sunuyor.

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Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilen telefon 5G desteği sunuyor. 12GB LPDDR5 RAM bellek ve 256GB UFS 3.0 depolama belleği çok akıcı bir sistem işleyişini amaçlıyor. 4200mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj ile sadece 38 dakikada doluyor.

Telefonun arka tarafında 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 ana sensör, 12MP çözünürlüğünde Sony IMX708 ultra geniş açılı sensör, 13MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör yer alıyor. Kamera paketi 5x melez yakınlaştırma ve 20x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde Sony IMX616 sensör barındırıyor.

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WiFi 6, Bluetooth 5.0, etkili titreşimler sunan z-eksenli motor, çift stereo hoparlör, gelişmiş gece modu, 10-bit canlı HDR video kaydı gibi özellikler sunan Oppo Find X2 için 999 Avro gibi yüksek bir fiyat etiketi mevcut.

Oppo Find X2 Pro özellikleri ve fiyatı

Oppo Find X2 Pro modeli tasarım ve donanım anlamında Oppo Find X2 ile aynı özellikleri barındırıyor. Kamera tarafında ağırlıklı bazı geliştirmeler ile haliyle daha yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Farklılıklara gelecek olursak OIS destekli 48MP çözünürlüğünde Sony IMX689 ana sensör, 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 ultra geniş sensör, OIS destekli 5x periskop sensör şeklinde bir kamera paketi mevcut. 10X melez yakınlaştırma ve 60x dijital yakınlaştırma yanında Sony’nin tüm pikselleri kapsayan çok yönlü odaklama teknolojisi de mevcut. DxOMark testlerinde Oppo Find X2 Pro ortalama 124 puan alarak liderliğe yerleşmiş durumda.

Bataryanın 4260mAh olduğu Oppo Find X2 Pro ayrıca 512GB depolama kapasitesine ve daha verimli y-eksenli titreşim motoruna sahip. Oppo Find X2 Pro için 1199 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ülkemize de bu modellerin geleceği daha önce açıklanmıştı.

https://www.gizmochina.com/2020/03/06/oppo-find-x2-series-with-120hz-displays-sd865-60x-periscope-zoom-lens-and-65w-rapid-charging-launched-for-999-euros-1131/

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