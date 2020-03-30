Samsung Galaxy M11 tanıtıldı: Infinity-O ekran, üç kamera ve 5000 mAh batarya

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Bir süredir sızıntıların odağında olan Samsung Galaxy M11, Samsung'un Birleşik Arap Emirlikleri web sitesinden duyuruldu. Delikli ekranı, üçlü kamera kurulumu ve 5000 mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çeken Galaxy M11'in düşük fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy M11 özellikleri

Giriş ila orta segment arasına konumlanan Galaxy M11, 1560 x 720p HD+ çözünürlüğe sahip 6.4 inç büyüklüğündeki delikli LCD ekran üzerine kuruluyor. Samsung'un Infinity-O adını verdiği bu ekranın sol üst köşesinde yer alan delikte, f/2.0 diyafram değerine sahip 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera aynı zamanda yüz tanıma için de kullanılıyor.

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161.4 x 76.3 x 9.0 boyutlarında olan akıllı telefon; 197 gram ağırlığında ve siyah,mavi ve mor renk seçeneklerine sahip. Parmak izi tarayıcısı arka tarafına yerleştirilen Galaxy M11; bağlantı noktasında 802.11 b/g/n, 4G, Bluetooth 4.2 ve 3.5mm kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor.

1.8 GHz frekans hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden beslenen Galaxy M11, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimine ev sahipliği yapıyor. Telefonun hafızasını microSD kart takarak, 512 GB'a kadar artırabilmek mümkün. Cihazın 4 GB RAM ve 64 GB hafızalı bir sürümü de bulunuyor. Tam Boyutta Gör

Galaxy M11 Kamera özellikleri

Telefonda üç adet arka kamera sensörü yer alıyor. Bu görüntüleme sensörlerinin teknik özellikleri ise şu şekilde:

f/2.4 diyafram değerine sahip 2 MP çözünürlüklü derinlik sensörü

çözünürlüklü derinlik sensörü f/1.8 diyafram değerine sahip 13 MP çözünürlüklü ana kamera sensörü

çözünürlüklü ana kamera sensörü f/2.2 diyafram değerine sahip 5 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü

Ana kamera sensörü 77 derece açıda çekim imkanı sunarken, ultra geniş açılı kameraya geçiş yaparak bu açıyı 115 dereceye kadar çıkartabilmek mümkün. Ayrıca derinlik kamera sensörüyle de canlı odak modunda arka planı bulanıklaştırılmış fotoğraflar çekilebiliyor. 8 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen Galaxy M11, video tarafındaysa 1080p @ 30 fps çekim kabiliyetine sahip.

USB-C üzerinden 15W'a kadar hızlı şarj olabilen 5000 mAh bataryadan güç alan Galaxy M11'in fiyatı şu an için belirsizliğini koruyor. Yakın zamanda fiyatı açıklanması beklenen telefonun, ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

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