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    OnePlus 8 resmi basın görselleriyle karşınızda: Instagram temalı renk seçeneği dikkat çekiyor

    OnePlus 8 resmi basın görselleri sızdırıldı, telefonun merak edilecek yanı kalmadı. Instagram temalı renk opsiyonuyla dikkat çeken OnePlus 8, güncel tasarım trendlerini benimsiyor.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 8 resmi basın görselleriyle karşınızda: Instagram temalı renk seçeneği dikkat çekiyor
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    Nisan ayı ortasında duyurulması beklenen OnePlus 8 modelinin resmi basın görselleri paylaşıldı. Siyah, yeşil ve Instagram logosunu andıran interstellar glow(Türkçe'si yıldızlararası ışıma) renk seçeneklerine sahip OnePlus 8, güncel tasarım trendlerine ayak uyduruyor.

    Ön taraftan delikli ekran tasarımını benimseyen OnePlus 8, arkadan ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi OnePlus 7 Pro'yu andırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Artan internet kullanımı nedeniyle WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi"

    OnePlus 8 özellikleri nasıl olacak?

    • Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğe sahip 90Hz tazelemeli Super AMOLED ekran
    • Yonga: Snapdragon 865
    • Depolama: 128/256 GB (UFS 3.0)
    • RAM: 8/12 GB (LPDDR4x)
    • Arka kamera: 48 MP + 16 MP + 2 MP
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 4300 mAh (30W kablolu hızlı şarj)
    • Renk seçenekleri: Pembe,siyah ve yeşil
    • Suya dayanıklılık: Bulunmuyor



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    paldov 9 dk.
    yesil baya guzel bence.
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    ICEBLUEE (Tamer Azgın) 53 dk.
    way arkadaş şu ön camerayı bi ortalayamadılar, ya sağda ya solda. _)
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    TITAN (S K) 52 dk.
    oneplus 7 pro'da efsane tasarım anlayışını bulmuşken delikli ekran koymaları büyük hata olmuş. selfie kamerasını zaten ayda yılda bir kere kullanıyorsun ne diye ekranın ortasında bi tane delik dursun ki?
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