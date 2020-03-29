OnePlus 8 resmi basın görselleriyle karşınızda: Instagram temalı renk seçeneği dikkat çekiyor

Teknoloji Editörü
Nisan ayı ortasında duyurulması beklenen OnePlus 8 modelinin resmi basın görselleri paylaşıldı. Siyah, yeşil ve Instagram logosunu andıran interstellar glow(Türkçe'si yıldızlararası ışıma) renk seçeneklerine sahip OnePlus 8, güncel tasarım trendlerine ayak uyduruyor.
Ön taraftan delikli ekran tasarımını benimseyen OnePlus 8, arkadan ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi OnePlus 7 Pro'yu andırıyor.
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OnePlus 8 özellikleri nasıl olacak?
- Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğe sahip 90Hz tazelemeli Super AMOLED ekran
- Yonga: Snapdragon 865
- Depolama: 128/256 GB (UFS 3.0)
- RAM: 8/12 GB (LPDDR4x)
- Arka kamera: 48 MP + 16 MP + 2 MP
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 4300 mAh (30W kablolu hızlı şarj)
- Renk seçenekleri: Pembe,siyah ve yeşil
- Suya dayanıklılık: Bulunmuyor
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