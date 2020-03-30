OnePlus 8 ve 8 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu!

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OnePlus'ın bir sonraki akıllı telefon serisi olan OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'yu 14 Nisan'da piyasaya sürecek. Lansman etkinliği OnePlus resmi web sitesi ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik, 14 Nisan'da 20:30'da başlayacak.

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OnePlus'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı bu iki yeni cihazın birçok özelliği sızdırılmıştı. OnePlus geçtiğimiz sene bazı telefonlarında 90Hz yenileme hızına sahip ekranları tercih ederken 14 Nisan'da tanıtalacak olan OnePlus 8'de de yine aynı yenileme hızına sahip ekranı kullanacak. Akıllı telefon şirketi, 8 Pro modelinde ise 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran bulunduracak.

Lansmanda, bazı yayınlanan raporlarda OnePlus Z adında bir giriş seviye telefonun tanıtalacağı söylense de şirket, etkinlikte sadece iki cihazın tanıtımını yapacak.

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