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    OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro özellikleri sızdırıldı

    Daha önce canlı görüntüleri ve çeşitli render görselleri paylaşılan OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro akıllı telefon modellerinin şimdi de neredeyse tüm teknik özellikleri sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro özellikleri sızdırıldı
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    Nisan ayı ortasında duyurulması beklenen OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerinin teknik özellikleri sızdırıldı.

    Daha önce çalışırken görüntülenen ve render görselleri paylaşılan telefonlar, güvenilir sızıntı kaynağı Ishan Agarwal sayesinde özelliklerini de ele verince, fiyatı dışında çok da merak uyandırmamaya başladı.

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    OnePlus 8 Pro özellikleri nasıl olacak?

    Çinli teknoloji devi OnePlus, daha önce OnePlus 8 Pro modelinde yer vereceği ekranı duyurmuştu. 2K çözünürlüklü OLED ekran, 120Hz tazeleme hızı ve 240Hz de dokunmatik örnekleme hızına sahip. Ayrıca yeni ekranının, JNCD <0.8 renk üretim standardına sahip olduğu açıklanmıştı. Bu da demek oluyor ki OnePlus 8 Pro'daki ekran, iPhone 11 Pro Max (JNCD <0.9) ve sektör ortalamasından (JNCD <2) çok daha yüksek renk üretim kabliyetine sahip.

    Sızan bilgiler ışığında OnePlus 8 Pro teknik özellikleri şu şekilde:

    • Ekran: 6.78 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz tazelemeli Super AMOLED ekran
    • Yonga: Snapdragon 865
    • Depolama: 128/256 GB (UFS 3.0)
    • RAM: 8/12 GB (LPDDR5)
    • Arka kamera: 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 4510 mAh (30W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, 3W ters kablosuz şarj)
    • Renk seçenekleri: Mavi,siyah ve yeşil
    • Suya dayanıklılık: IP68 (1.5 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca dayanıklılık)

    OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro özellikleri sızdırıldı
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    OnePlus 8 özellikleri nasıl olacak?

    OnePlus 8, fiyat ve özellik bakımından Pro sürümüne nazaran biraz daha mütevazi bir model olacak gibi görünüyor. İşte sızdırılan OnePlus 8 teknik özellikleri:

    • Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğe sahip 90Hz tazelemeli Super AMOLED ekran
    • Yonga: Snapdragon 865
    • Depolama: 128/256 GB (UFS 3.0)
    • RAM: 8/12 GB (LPDDR4x)
    • Arka kamera: 48 MP + 16 MP + 2 MP
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 4300 mAh (30W kablolu hızlı şarj)
    • Renk seçenekleri: Pembe,siyah ve yeşil
    • Suya dayanıklılık: Bulunmuyor


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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 20 dk.
    Oneplus hep geriden geliyor pil konusunda. Zaten snapdragon 865 pili su gibi içiyor, üzerine bir de 90-120 hz ekran ve büyük ramler eklenince iyice işin içinden çıkılmıyor. Artık minimum değer 5000 mah seviyesinde olmalı. Xiaomi bu sene üst seviyede rakipsiz maalesef.
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    haxz (ha xz) 54 dk.
    bekleniyorsun op 8pro
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    Zeen (Burak kaya) 1 sa.
    Ben normalini almayı düşübüyorum prosu çok büyük



    ama düz 8 in kamerası beni tatmin eder mi acaba şüpheliyim. Önceliğim kamera
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    DH Misafiri 2 sa.
    oneplus sadece teknoloji olarak değil, güncelleme konusunda da en öne çıkan marka. adamlar oneplus 3 e bile android 10 veriyor.<br />3 aydır oneplus 7T pro kullanıyorum.<br />Bundan sonra bu markadan şaşmam.
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    ErkanSYK 2 sa.
    48 MP iki kameralı telefona burun kıvırır oldu. yaşasın teknoloji :)
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    zwanzig 2 sa.
    Oneplusun deviri bitti. Artık diğer çinliler de benzer özelliklerde uygun fiyatlı cihazlar üretiyor.
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    Sedat. (S. Y.) 3 sa.
    Çık artık be çık bee çık.. Aylardır telefon alacağım çıksın diye beklediğim 2 3 telefondan biri.. Resmi olarak TR'e gelecek denilse de ben inanmıyorum, TRe gelecek mi o bile meçhul.. 7t pro mclaren almayi çok isterken olmadı bu türlü, 8 Pro umarim alabilirim. Samsung İphone çöplerinden gına geldi artık..
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    face1tr (Samet Aksuoğlu) 4 sa.
    Bir ekran hem oled olup hem de amoled nasıl olabiliyor?
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