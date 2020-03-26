OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Nisan ayı ortasında duyurulması beklenen OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerinin teknik özellikleri sızdırıldı.

Daha önce çalışırken görüntülenen ve render görselleri paylaşılan telefonlar, güvenilir sızıntı kaynağı Ishan Agarwal sayesinde özelliklerini de ele verince, fiyatı dışında çok da merak uyandırmamaya başladı.

İlginizi Çekebilir

12 GB RAM'li OnePlus 8 Pro Geekbench'te görüntülendi

Ayrıca Bkz. "Redmi K30 Pro namıdiğer Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"

OnePlus 8 Pro özellikleri nasıl olacak?

Çinli teknoloji devi OnePlus, daha önce OnePlus 8 Pro modelinde yer vereceği ekranı duyurmuştu. 2K çözünürlüklü OLED ekran, 120Hz tazeleme hızı ve 240Hz de dokunmatik örnekleme hızına sahip. Ayrıca yeni ekranının, JNCD <0.8 renk üretim standardına sahip olduğu açıklanmıştı. Bu da demek oluyor ki OnePlus 8 Pro'daki ekran, iPhone 11 Pro Max (JNCD <0.9) ve sektör ortalamasından (JNCD <2) çok daha yüksek renk üretim kabliyetine sahip.

Sızan bilgiler ışığında OnePlus 8 Pro teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.78 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz tazelemeli Super AMOLED ekran

6.78 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz tazelemeli Super AMOLED ekran Yonga: Snapdragon 865

Snapdragon 865 Depolama: 128/256 GB (UFS 3.0)

128/256 GB (UFS 3.0) RAM: 8/12 GB (LPDDR5)

8/12 GB (LPDDR5) Arka kamera: 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP

48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP Ön kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4510 mAh (30W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, 3W ters kablosuz şarj)

4510 mAh (30W kablolu ve kablosuz hızlı şarj, 3W ters kablosuz şarj) Renk seçenekleri: Mavi,siyah ve yeşil

Mavi,siyah ve yeşil Suya dayanıklılık: IP68 (1.5 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca dayanıklılık)

Tam Boyutta Gör

OnePlus 8 özellikleri nasıl olacak?

OnePlus 8, fiyat ve özellik bakımından Pro sürümüne nazaran biraz daha mütevazi bir model olacak gibi görünüyor. İşte sızdırılan OnePlus 8 teknik özellikleri:

Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğe sahip 90Hz tazelemeli Super AMOLED ekran

6.55 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğe sahip 90Hz tazelemeli Super AMOLED ekran Yonga: Snapdragon 865

Snapdragon 865 Depolama: 128/256 GB (UFS 3.0)

128/256 GB (UFS 3.0) RAM: 8/12 GB (LPDDR4x)

8/12 GB (LPDDR4x) Arka kamera: 48 MP + 16 MP + 2 MP

48 MP + 16 MP + 2 MP Ön kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4300 mAh (30W kablolu hızlı şarj)

4300 mAh (30W kablolu hızlı şarj) Renk seçenekleri: Pembe,siyah ve yeşil

Pembe,siyah ve yeşil Suya dayanıklılık: Bulunmuyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.