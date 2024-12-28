OnePlus’ın yeni bütçe dostu tableti OnePlus Pad resmen satışa sunuldu

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OnePlus, yeni nesil bütçe dostu tabletini kullanıcılarla buluşturdu. OnePlus Pad, dikkat çekici teknik özellikleri ve uygun fiyatıyla tablet pazarında iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Geliştirilmiş donanım ve yazılım entegrasyonuyla kullanıcılara hem eğlence hem de iş odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

OnePlus Pad, 11.6 inç büyüklüğünde, 2800×2000 çözünürlüğe sahip bir LCD ekranla geliyor. Yüksek yenileme hızı (144Hz) ve 700 nit parlaklık, özellikle oyun oynarken ya da içerik izlerken akıcı ve canlı bir görüntü kalitesi sağlıyor. Ekranın 7:5 en-boy oranı ise hem dikey hem de yatay kullanımda geniş bir görüş açısı sunuyor.

Cihaz, MediaTek Dimensity 8350 işlemcisinden güç alıyor. Bu 4nm mimarili çipset, yüksek performanslı Cortex-A715 çekirdekleri ve verimliliğe odaklanan Cortex-A510 çekirdeklerini bir araya getiriyor. Mali-G615 MC6 grafik birimi, yoğun grafik gereksinimlerinde bile sorunsuz bir deneyim sunarken, 34,615 mm²’lik grafen soğutma alanı uzun süreli kullanımlarda cihazın serin kalmasını sağlıyor. Android tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile gelen tablet, dosya paylaşımı ve hızlı bağlantı gibi birçok akıllı özellik sunuyor.

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Tablette 8 MP çözünürlüğünde ön ve arka kameralar yer alıyor. Bu kamera sistemi, temel fotoğraf çekimi, belge tarama ve görüntülü görüşmeler için yeterli performans sergiliyor. Batarya tarafında ise cihaz, 9520mAh kapasitesiyle dikkat çekiyor ve 67W hızlı şarj desteği sayesinde uzun bekleme sürelerini ortadan kaldırıyor.

Yalnızca 6.29 mm kalınlığında ve 533 gram ağırlığında olan OnePlus Pad, hafif ve taşınabilir yapısıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar, Tundra Yeşili ve Uzay Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği arasından tercih yapabiliyor.

Tablet, çeşitli depolama ve RAM kombinasyonlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 274 dolardan satışa çıkarken, en üst seviye olan 12GB RAM ve 512GB depolama seçeneği 424 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ayrıca tabletle birlikte sunulan akıllı klavye ve kalem gibi aksesuarlar, ürünü daha işlevsel hale getiriyor. Erken alım yapan kullanıcılar, ücretsiz bir akıllı kalem fırsatından da yararlanabiliyor.

OnePlus Pad’in, global pazarda OnePlus Pad Go 2 adıyla kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Bu yenilikçi tablet, fiyat-performans dengesiyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor.

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OnePlus’ın yeni bütçe dostu tableti OnePlus Pad satışa sunuldu