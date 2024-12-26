Merakla beklenen Oppo Find X8 Ultra modeline ait muhtemel çıkış tarihleri sızdırıldı

Oppo’nun 2025’in ilk yarısında birden fazla Find serisi amiral gemisi telefonunu tanıtacağına dair bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntılar, Find N5 katlanabilir telefon, Find X8 Ultra, Find X8 Mini (veya Find X8 Next) ve Find X8s modellerinin geliştirilmekte olduğunu gösteriyor. Özellikle duyum kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, bu modeller hakkında yeni detaylar paylaşarak Find X8s’in varlığını doğruladı.

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Find X8 Ultra ve Find X8 modellerinin tasarımı ve çıkış tarihiyle ilgili bilgiler de dikkat çekiyor. Buna göre, Find X8 Ultra’nın, Find N5 katlanabilir telefonun Şubat ayında Çin’de yapılacak lansmanının hemen ardından tanıtılması bekleniyor. Find X8 Mini ve Ultra modellerinin birlikte Mart 2025’te piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor. Find X8s’in ise Find X8 üzerinde küçük bir yenilik olarak piyasaya çıkması planlanıyor, ancak net bir lansman tarihi henüz belirtilmedi.

Find X8 Ultra’nın tasarım detaylarına bakıldığında, modelin genel hatlarının Find X8 Pro ile büyük ölçüde benzer olduğu ifade ediliyor. Yeni sızıntılar, cihazın 6,82 inç büyüklüğünde, BOE X2 2K çözünürlüğe sahip mikro dört kenarlı kavisli bir ekranla geleceğini belirtiyor. Ayrıca, ekranın OnePlus 13 modeliyle aynı olacağı söyleniyor. Cihazın orta çerçevesinin metal olduğu ve kenar geçişlerinin yumuşatıldığı belirtiliyor. Arka yüzeyde ise merkezde büyük, dairesel bir kamera modülüne yer veriliyor. Bu modül, bir inçlik sensör ve çift periskop lenslere sahip olacak şekilde tasarlanmış. Kamera çıkıntıları biraz belirgin olsa da cihazın Find X7 Ultra modeline göre daha ince ve hafif olacağı tahmin ediliyor. Hatırlatmak gerekirse, Find X7 Ultra 9,5 mm kalınlığa ve 221 gram ağırlığa sahipti. Yeni modelin ise bu değerlerin altında bir tasarım sunması bekleniyor.

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Merakla beklenen Oppo Find X8 Ultra'nın çıkış tarihi sızdırıldı