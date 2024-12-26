Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Oppo Find X8 Ultra modeline ait muhtemel çıkış tarihleri sızdırıldı

    Oppo 2025 yılı için pek çok farklı amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Yeni yılda karşımıza çıkması beklenen Oppo modelleri içerisinde en çok merak edilenlerin başında ise Find X8 Ultra geliyor.

    Merakla beklenen Oppo Find X8 Ultra'nın çıkış tarihi sızdırıldı

    Oppo’nun 2025’in ilk yarısında birden fazla Find serisi amiral gemisi telefonunu tanıtacağına dair bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntılar, Find N5 katlanabilir telefon, Find X8 Ultra, Find X8 Mini (veya Find X8 Next) ve Find X8s modellerinin geliştirilmekte olduğunu gösteriyor. Özellikle duyum kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, bu modeller hakkında yeni detaylar paylaşarak Find X8s’in varlığını doğruladı.

    Find X8 Ultra ve Find X8 modellerinin tasarımı ve çıkış tarihiyle ilgili bilgiler de dikkat çekiyor. Buna göre, Find X8 Ultra’nın, Find N5 katlanabilir telefonun Şubat ayında Çin’de yapılacak lansmanının hemen ardından tanıtılması bekleniyor. Find X8 Mini ve Ultra modellerinin birlikte Mart 2025’te piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor. Find X8s’in ise Find X8 üzerinde küçük bir yenilik olarak piyasaya çıkması planlanıyor, ancak net bir lansman tarihi henüz belirtilmedi.

    Find X8 Ultra’nın tasarım detaylarına bakıldığında, modelin genel hatlarının Find X8 Pro ile büyük ölçüde benzer olduğu ifade ediliyor. Yeni sızıntılar, cihazın 6,82 inç büyüklüğünde, BOE X2 2K çözünürlüğe sahip mikro dört kenarlı kavisli bir ekranla geleceğini belirtiyor. Ayrıca, ekranın OnePlus 13 modeliyle aynı olacağı söyleniyor. Cihazın orta çerçevesinin metal olduğu ve kenar geçişlerinin yumuşatıldığı belirtiliyor. Arka yüzeyde ise merkezde büyük, dairesel bir kamera modülüne yer veriliyor. Bu modül, bir inçlik sensör ve çift periskop lenslere sahip olacak şekilde tasarlanmış. Kamera çıkıntıları biraz belirgin olsa da cihazın Find X7 Ultra modeline göre daha ince ve hafif olacağı tahmin ediliyor. Hatırlatmak gerekirse, Find X7 Ultra 9,5 mm kalınlığa ve 221 gram ağırlığa sahipti. Yeni modelin ise bu değerlerin altında bir tasarım sunması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    Profil resmi
    Mantarın Başı 17 saat önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    crystal metal kart unknown 9 awakening türkçe yama diş teli varken cips yenir mi evde motosiklet aküsü şarj etme saat yarım ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    SAMSUNG Galaxy M15
    SAMSUNG Galaxy M15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P4
    Acer TravelMate P4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız