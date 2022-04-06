OnePlus Nord 2 bir kullanıcının elinde patladı: Vakalar artıyor

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2021’in Temmuz ayında piyasaya sürülen OnePlus Nord 2 5G, alev alma ve patlama gibi sorunlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Telefon şimdi de Hindistan’da yaşayan bir kullanıcının arama sırasında kulağında patladı.

Vakalar artıyor

Yaşadığı olayı ilk olarak 26 Mart tarihinde dile getiren Twitter kullanıcısı Lakshay Verma, cihazın telefon görüşmesi sırasında kardeşinin elinde patladığını ve ciddi sağlık sorunları oluşturduğunu belirtti. Daha sonrasında telefonun OnePlus servis merkezine iletildiğine dair belgeleri paylaşan kullanıcı, servisin yardımcı olmadığını ve yanmış cihazı almaları için geri aradıklarını söylüyor.

OnePlus Nord 5G bir avukatın cebinde patladı 6 ay önce eklendi

Twitter üzerinden paylaşılan görüntüleri bakıldığında, telefonun tamamen hasarlı ve tamir edilemez durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte patlamaya sebep olan yanmanın, önceki vakalara benzer şekilde telefonun sol kenarından başladığı düşünülürken, yaşanan olay OnePlus Nord kullanıcıları tarafından büyük bir tepki aldı. OnePlus cephesinden herhangi bir geri dönüş alamayan kullanıcının olayı tüketici mahkemesine taşıdığı bildiriliyor.

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OnePlus Nord 2 bu seferde bir kullanıcının elinde patladı