OnePlus Nord 2 bir kullanıcının elinde patladı: Vakalar artıyor

2021’in Temmuz ayında piyasaya sürülen OnePlus Nord 2 5G, alev alma ve patlama gibi sorunlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Telefon şimdi de Hindistan’da yaşayan bir kullanıcının arama sırasında kulağında patladı.
Vakalar artıyor
Yaşadığı olayı ilk olarak 26 Mart tarihinde dile getiren Twitter kullanıcısı Lakshay Verma, cihazın telefon görüşmesi sırasında kardeşinin elinde patladığını ve ciddi sağlık sorunları oluşturduğunu belirtti. Daha sonrasında telefonun OnePlus servis merkezine iletildiğine dair belgeleri paylaşan kullanıcı, servisin yardımcı olmadığını ve yanmış cihazı almaları için geri aradıklarını söylüyor.
Twitter üzerinden paylaşılan görüntüleri bakıldığında, telefonun tamamen hasarlı ve tamir edilemez durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte patlamaya sebep olan yanmanın, önceki vakalara benzer şekilde telefonun sol kenarından başladığı düşünülürken, yaşanan olay OnePlus Nord kullanıcıları tarafından büyük bir tepki aldı. OnePlus cephesinden herhangi bir geri dönüş alamayan kullanıcının olayı tüketici mahkemesine taşıdığı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa