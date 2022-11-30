OnePlus Nord CE 3’ten ilk görüntüler geldi: Uygun fiyata şık tasarım

Teknoloji Editörü
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Android tarafında rekabetçi bir marka olan
OnePlus, geçtiğimiz yıllarda Nord alt markası altında bütçe dostu telefonlar üretmeye başladı. Bu cihazlardan biri olan Nord CE, yakında yeni üyesine kavuşacak. Nord CE 3’ten gelen ilk görüntüler, cihazın oldukça şık bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.
İlginç bir tasarıma sahip olacak
Mobil teknoloji dünyasında önemli bir isim olan
@OnLeaks, 91mobiles aracılığıyla OnePlus Nord CE 3’ün ilk görüntülerini paylaştı. Diğer bütçe dostu telefonlara göre CE 3, iPhone tarzı düz kenarlı bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca tahmini fiyat aralığına göre ürün, ince sayılabilecek çerçevelere sahip.
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Arka tarafında çift kamera havuzuna sahip olacak cihaz
108MP + 2MP + 2MP şeklinde üç farklı sensör ile gelecek. Ürünün sağ tarafında bulunan güç tuşu parmak izi sensörüne sahip olacak ve biyometrik tarama sağlayacak. Snapdragon 695 yonga setinden gücünü alması, 5000mAh bataryaya ve 6.7 inçlik LCD ekrana sahip olması beklenen Nord CE 3, 2023’ün ilk yarısında tanıtılacak.
Kaynakça
https://www.91mobiles.com/hub/oneplus-nord-ce-3-design-renders-exclusive/
https://www.androidauthority.com/oneplus-nord-ce-3-design-3242262/
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam