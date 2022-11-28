Galaxy S23 serisinin tanıtılacağı Unpacked etkinliğinin tarihi belli oldu

Samsung Galaxy S23 serisi şubat ayının başlarında tanıtılacak
Korea JoongAng Daily’e göre üst düzey bir Samsung Electronics yöneticisi, Galaxy S23 serisinin tanıtımı ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Rapora göre Galaxy S23 serisi, şubat ayının başlarında ABD’de düzenlenecek bir Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Bu Unpacked etkinliği, COVID-19 pandemisi sırasındaki etkinliklerin aksine çevrimiçi gerçekleşmeyecek.
Önceki raporlara göre Samsung, Galaxy S23 serisini ocak ayında düzenlenecek olan CES 2023 fuarında tanıtmayı düşünmüş ancak görünüşe göre firma, bu etkinliğe yetişemeyecek. Galaxy S23 serisi: Snapdragon 8 Gen 2’nin özel bir versiyonundan gücünü alacak ve yeni bir tasarım diline sahip olacak. Ayrıca küresel enflasyon artışından dolayı Galaxy S23 serisinde fiyat artışı olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam