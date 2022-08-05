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    Vivo V25 Pro, Geekbench'te görüntülendi

    Vivo'nun 17 Ağustos'ta tanıtması beklenen yeni telefonu Vivo V25 Pro, Geekbench testinde görüntülendi. Android 12 ile kutudan çıkacak telefon, 12 GB RAM ile gelecek.
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    Vivo V25 Pro, Geekbench'te görüntülendi
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    17 Ağustos'ta piyasaya sürülmesi beklenen Vivo V25 Pro, Geekbench testinde listelendi. Liste, akıllı telefonun Android 12'de çalışacağını ve 12 GB'a kadar RAM ile geleceğini belirtti.  

    Vivo V2158 model numarasına sahip telefon, Geekbench'te tek çekirdek testinde 669, çok çekirdekli testinde 2268 puan aldı.

    İşte Vivo V25 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Vivo V25 Pro'nun gücünü MediaTek Dimensity 1300 yonga setinden alması bekleniyor. 120 Hz yenileme hızına sahip telefonun ayrıca 6.56 inç Full HD+ AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile gelecek telefon ayrıca 80W hızlı şarj desteğine ve 4500 mAh pil gücüne sahip olması bekleniyor.

    Telefonun arka panelinin renk değiştirme özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Kamera özelliklerine gelecek olursak telefonun 50, 12 ve 2 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Fiyatının ise 500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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