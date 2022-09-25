OnePlus Nord Watch için heyecan kalmadı: Tüm özellikler sızdırıldı

OnePlus Nord Watch şirketin ilk akıllı saat modeli olmasıyla merakla bekleniyor. Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen saatin renk seçenekleriyle birlikte teknik özellikleri sızdırıldı.

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OnePlus’ın ilk akıllı saati Nord Watch’u görmemize az bir zaman kaldı. 1.78 inç AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 500 nit maksimum parlaklık, 100’den fazla saat yüzü, OnePlus tarafından onaylanan Nord Watch özellikleri. Saatin tasarımını ortaya çıkaran görseller de sızdırıldı. Şimdi popüler bir tipster, OnePlus saatin renk seçenekleri ve birkaç özelliğini daha ortaya çıkardı.

Tek şarjla 10 güne kadar kullanım

Tipster Musul Sharma’ya göre, OnePlus Nord Watch akıllı saat, derin mavi ve gece yarısı siyahı renkleriyle gelecek. Daha önce siyah ve beyaz renkleriye geleceği söylenmişti. Saatin iki farklı rengini gösteren bir görsel de paylaştı. Tek şarjla 10 güne kadar kullanılabileceği iddia edilen saat, stres takibi, kandaki oksijen ölçümü, döngü izleme gibi sağlık özelliklerine sahip olacak. Saat, N health uygulaması üzerinden yönetilecek.

OnePlus Nord Watch beklenen tanıtım tarihi

OnePlus Nord Watch, uygun fiyatlı akıllı saatler arasında yerini alacak. Saatin 28 Eylül'de Hindistan'da tanıtılması bekleniyor.

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