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    Redmi Buds 6 ve Buds 6 Pro küresel pazar için satışa sunuldu

    Kablosuz kulaklık pazarı için önemli serilerden biri olan Redmi Buds, yeni modelleriyle bir kez daha kullanıcıların karşısına çıktı. İşte Redmi Buds 6 ve 6 Pro modelleri.

    Redmi Buds 6 ve Buds 6 Pro küresel pazar için satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uygun iki yeni kablosuz kulaklık modeli olan Redmi Buds 6 ve Redmi Buds 6 Pro’yu küresel pazara sundu. Gelişmiş özellikler ve rekabetçi fiyatlarla donatılmış bu iki model, geniş bir kitleye hitap ediyor.

    Redmi Buds 6, uygun fiyatıyla dikkat çekerken, ses performansı konusunda kullanıcıları tatmin etmeyi hedefliyor. Çift sürücülü bir yapıya sahip olan bu modelde, 12.4 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücü ve 5.5 mm piezoelektrik tiz hoparlör yer alıyor. Bu kombinasyon, dengeli ve net bir ses deneyimi sunuyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği sayesinde çevredeki gürültüyü 49 dB’ye kadar azaltabiliyor. Ortam seslerine duyarlı adaptif şeffaflık modu, gürültü engelleme seviyesini otomatik olarak ayarlarken, 360 derece mekânsal ses desteği film ve oyunlarda daha etkileyici bir deneyim sunuyor. Bluetooth 5.4 teknolojisiyle donatılan kulaklık, çift mikrofonlu yapısında yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği ile görüşmelerde netlik sağlıyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam 42 saat kullanım süresi sunan Redmi Buds 6, uzun süreli kullanımda da kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor.

    Redmi Buds 6 Pro ise daha gelişmiş özellikler arayan kullanıcılara hitap ediyor. Üçlü sürücü sistemiyle donatılan bu model, iki adet PZT tiz hoparlör ve 11 mm titanyum diyaframlı sürücüsüyle zengin bir ses deneyimi sunuyor. ANC özelliği, gürültüyü 55 dB’ye kadar azaltarak özellikle orta ve yüksek frekanslarda etkili bir yalıtım sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü LDAC ve LC3 ses kodeklerini destekleyen kulaklık, baş hareketlerini algılayarak üç boyutlu ses deneyimi sunuyor. 9.5 saatlik tek şarj kullanım süresi ve şarj kutusuyla toplamda 36 saatlik pil ömrü bulunan bu model, uzun süreli kullanım için ideal. Yapay zeka destekli üç mikrofonlu sistemi ile görüşme sırasında net ses aktarımı sağlanırken, özelleştirilebilir ekolayzır modları kullanıcıların sesi kişisel tercihlerine göre ayarlamasına olanak tanıyor.

    Her iki model de 15 Ocak’tan itibaren Xiaomi’nin resmi satış kanalları ve yetkili satıcıları aracılığıyla kullanıcılarla buluşacak. Redmi Buds 6, yaklaşık 43 dolarlık fiyat etiketiyle bütçe dostu bir seçenek sunarken, Redmi Buds 6 Pro ise 81 dolarlık fiyatıyla daha premium bir deneyim arayanlar için tasarlandı.

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