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    OnePlus 11 Pro, bomba gibi geliyor: Snapdragon Gen 2, 100W hızlı şarj, 5000 mAh batarya

    OnePlus 11 Pro özellikleri sızdırıldı. Şirketin yeni amiral gemisi telefonu olacak OnePlus 11 Pro, donanımıyla çok konuşulacak gibi.                             
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    OnePlus 11 Pro özellikleri sızdırıldı

    91Mobiles, OnePlus’ın 2022 sonlarına doğru tanıtmayı planladığı üst seviye akıllı telefonu OnePlus 11 Pro’nun özelliklerini ortaya çıkardı. Yeni OnePlus telefonun işlemcisi, hızlı şarj teknolojisi, uyarı kaydırıcısı (alert slider) özelliği dahil her şeyi öğrenmiş olduk. İşte OnePlus 11 Pro teknik özellikleri

    OnePlus, bu yıl OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, OnePlus 10R dahil birden fazla telefonu piyasaya sürdü. Şimdi odak, OnePlus 11 serisinde.

    Qualcomm'un en yeni işlemcisi

    OnePlus 11 Pro modelinin 6.7 inç QHD+ çözünürlüğe çıkan, delik çentikli AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Bu noktada parmak izi okuyucunun (tarayıcının) ekrana gömüldüğünü başka bir deyişle ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağını belirtelim. Telefonun kalbinde Qualcomm’un bu yıl içinde duyurması beklenen Snapdragon 8 Gen 2 işlemci yer alabilir. 8GB RAM 128GB depolama, 16GB RAM 256GB depolama alanı seçenekleri sunması beklenen telefonun arkasında üçlü kamera sistemi (50MP ana, 48MP ultra geniş açılı, 32MP 2x telefoto), önünde 16MP kamera göreceğimiz söyleniyor.

    Birkaç dakikada %100 şarj

    OnePlus 11 Pro, 100W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Birkaç dakika içinde %100 şarj olan bir akıllı telefon modeli karşımızda. HasselbaldHa kamera, Dolby Atmos, uyarıcı kaydırıcısı, beklenen diğer özellikler. 5G ve WiFi 6E bağlantılarını destekleyecek telefon, kutusundan Android 13 ile çıkacak.

    OnePlus 11 Pro beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç QHD+ AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
    • Bellek: 8GB / 16GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Arka kamera: 50MP + 48MP + 32MP
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 5000 mAh (100w hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: Android 13

    OnePlus 11 Pro ne zaman çıkacak?

    OnePlus 11 Pro çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2023’ün ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor.

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    makine26 2 gün önce

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