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    Casio'nun doğadan ilham alan yeni sürdürülebilir serisi G-Shock Urban Utility tanıtıldı

    Casio'nun yeni G-Shock Urban Utility serisi, biyokütle plastik ve gıda atıklarından elde edilen doğal boyalarla üretilen sürdürülebilir saatler sunuyor. İşte detaylar:
    Casio'nun sürdürülebilir serisi G-Shock Urban Utility tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Casio, saatçilik dünyasında çevre dostu yaklaşımları bir adım öteye taşıyarak yepyeni G-Shock Urban Utility serisini teknoloji tutkunlarıyla buluşturuyor. GD-010CE-5JF ve GA-010CE-2AJF modellerinden oluşan yeni koleksiyon, sürdürülebilir malzemeler ve yenilikçi üretim teknikleriyle dikkat çekiyor.

    Gıda atıklarından doğal renklere: Sürdürülebilir saat tasarımının yeni boyutu

    Sürdürülebilirlik vizyonuyla tasarlanan yeni G-Shock modelleri, çevresel etkiyi minimize etmeyi hedefleyen biyokütle plastik kullanımıyla öne çıkıyor. Saatlerin kasa ve çerçeve gibi ana bileşenleri bu yenilikçi malzemeden üretilirken, kayışlarda kullanılan CORDURA re/cor malzemesi, geri dönüştürülmüş Cordura ve PET ipliklerden elde ediliyor. Koleksiyonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, FOOD TEXTILE teknolojisiyle gıda atıklarından elde edilen doğal boyaların kullanımı. GA-010CE modelinin kayışında kırmızı turptan elde edilen boya kullanılırken, GD-010CE modelinde ekinezya özünden elde edilen renkler kullanılmakta.

    Casio'nun sürdürülebilir serisi G-Shock Urban Utility tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Teknolojik performans açısından da etkileyici özellikler sunan Urban Utility serisi, verimli güç yönetimi sayesinde 10 yıllık pil ömrü vadediyor. Karbon çekirdek koruma yapısıyla hem hafiflik hem de dayanıklılık sağlayan saatler, 200 metre derinliğe kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Gece görüşü için GA-010CE modelinde kadran üzerinde, GD-010CE modelinde ise LCD ekranda LED aydınlatma bulunuyor.

    Fonksiyonellik açısından zengin özelliklere sahip olan yeni G-Shock modelleri, 48 farklı şehir için dünya saati gösterimi, kronometre, zamanlayıcı ve beş farklı alarm seçeneği sunuyor. Neo Bright kaplama teknolojisi sayesinde karanlık ortamlarda bile mükemmel görünürlük sağlayan saatler, LCD ekran okunabilirliğini artıran iğne geri çekme özelliğiyle de kullanıcı deneyimini ön planda tutuyor. Son olarak Ocak 2025'te satışa sunulacak olan seri, GD-010CE modeli için 110 dolar ve GA-010CE modeli için 132 dolar fiyatlarıyla piyasaya sürülecek.

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