Tam Boyutta Gör TSMC, Apple’ın tasarladığı iPhone ve Mac işlemcileri üretiyor. Üretim, çoğunlukla Tayvan'da gerçekleşiyor ancak Başkan Joe Biden'ın Çip ve Bilim Yasası'ndaki vergi indirimleri şirketi üretimin bir kısmını Amerika’ya taşımaya ikna etti.

TSMC, yapay zeka sayesinde para basmaya devam ediyor 4 hf. önce eklendi

Arizona’daki TSMC çip dökümhanesi, Eylül 2024'te iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için Apple A16 Bionic çipinin üretimine başladı. Şimdi de Apple Watch için (muhtemelen S9) çipler üretiyor.

S9, 2023'ün sonlarında Apple Watch Series 9 ile tanıtıldı. S9 da A16 Bionic çip te "N4" olarak bilinen TSMC'nin 4 nanometre işlem teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Bu paylaşılan teknolojik temelin, TSMC'nin Arizona üretim hattını A16 ile birlikte S9'u da barındıracak şekilde verimli bir şekilde uyarlamasına olanak sağladığı bildiriliyor. Apple Watch Series 9 üretimden kalkmış olsa da, Apple Watch Ultra 2, S9 çipi kullanıyor.

2028'de 2nm ve 3nm çiplerin üretimine başlanacak

Arizona tesisi, TSMC'nin Tayvan dışındaki ilk büyük yarı iletken üretim sahası ancak tesisteki üretim kapasitesi hala tam verimlilikte çalışmıyor. Bir rapor, tesisin çipleri küçük ama önemli sayılarda ürettiğini ve bu yıl üretimi artıracağını söylüyor. TSMC, ayrıca 2028'de Arizona’da ikinci bir çip fabrikası kuracak. Burada 3nm ve 2nm çiplerin üretilmesi planlanıyor.

Faz 1A, ayda yaklaşık 10.000 yonga üretiyor. Bunlar Apple, AMD ve diğer müşterilere dağıtılıyor. Her yonga plakası, kalıp boyutuna, tasarıma ve üretim verimliliğine bağlı olarak yüzlerce yonga üretebiliyor. Faz 1B ile aylık 24.000 yonga üretimi hedefleniyor.

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Apple Watch çipleri Amerika'da üretilmeye başlandı