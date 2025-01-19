Casio'nun Cobarion alaşımlı yeni premium serisi G-Shock MR-G tanıtıldı

Casio, Japon sanatı ve ileri teknolojiyi bir araya getiriyor
Saatin en dikkat çekici özelliklerinden biri, titanyumdan dört kat daha sert olan ve platin benzeri bir parlaklığa sahip Cobarion alaşımından üretilen çerçevesi. Bu özel kobalt-krom alaşımı çerçeve, geleneksel Japon Zaratsu cilalama tekniği kullanılarak 27 ayrı parçada özenle işleniyor. Kadran tasarımında ise Japon kaligrafisinde kullanılan Aizumi mürekkebinden esinlenilen lacivert buhar biriktirme teknolojisi kullanılmakta.
CASIO WATCHES uygulamasıyla entegrasyon sayesinde akıllı telefon üzerinden kolay zaman ayarı ve konum belirleme gibi modern fonksiyonlar sunan saat, 24 Ocak tarihinde Japonya'da satışa sunulacak. MR-G serisinin Japonya odaklı tasarım ve üretim yaklaşımı nedeniyle, saatin global pazarlardaki durumu henüz netlik kazanmamış durumda. 550.000 ¥ (yaklaşık 3.800 Dolar) fiyat etiketiyle premium segment kullanıcılarını hedefleyen bu yeni model, Casio'nun lüks saat pazarındaki iddiasını güçlendirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.