Casio'nun Cobarion alaşımlı yeni premium serisi G-Shock MR-G tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Casio, lüks saat pazarında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. 24 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak olan G-Shock MRG-B2100R-2AJR modeli, geleneksel Japon sanatının inceliklerini en son teknolojik yeniliklerle harmanlıyor. Premium MR-G serisinin bu yeni üyesi, üstün malzeme kalitesi ve el işçiliğiyle dikkat çekiyor.

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Casio, Japon sanatı ve ileri teknolojiyi bir araya getiriyor

Saatin en dikkat çekici özelliklerinden biri, titanyumdan dört kat daha sert olan ve platin benzeri bir parlaklığa sahip Cobarion alaşımından üretilen çerçevesi. Bu özel kobalt-krom alaşımı çerçeve, geleneksel Japon Zaratsu cilalama tekniği kullanılarak 27 ayrı parçada özenle işleniyor. Kadran tasarımında ise Japon kaligrafisinde kullanılan Aizumi mürekkebinden esinlenilen lacivert buhar biriktirme teknolojisi kullanılmakta.

Tam Boyutta Gör Teknolojik özellikleriyle de öne çıkan MRG-B2100R-2AJR, Bluetooth bağlantısı ve Multi-Band 6 radyo kalibrasyonu sayesinde hassas zaman tutma özelliğine sahip. Tough Solar sistemi sayesinde tam şarjla beş ay, güç tasarrufu modunda ise 18 aya kadar çalışabiliyor. LED süper aydınlatıcı, yansıma önleyici kaplamalı safir cam ve 20 ATM su geçirmezlik gibi premium özellikler de saatin değerini artırıyor.

CASIO WATCHES uygulamasıyla entegrasyon sayesinde akıllı telefon üzerinden kolay zaman ayarı ve konum belirleme gibi modern fonksiyonlar sunan saat, 24 Ocak tarihinde Japonya'da satışa sunulacak. MR-G serisinin Japonya odaklı tasarım ve üretim yaklaşımı nedeniyle, saatin global pazarlardaki durumu henüz netlik kazanmamış durumda. 550.000 ¥ (yaklaşık 3.800 Dolar) fiyat etiketiyle premium segment kullanıcılarını hedefleyen bu yeni model, Casio'nun lüks saat pazarındaki iddiasını güçlendirecek.

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