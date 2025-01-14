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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Ring için büyük güncelleme: İşte yeni özellikler

    Samsung, Galaxy Ring için yakında yeni boyut seçenekleri sunacak. Ayrıca, Samsung Health uygulaması, Galaxy Ring kullanıcılarına uyku düzenine ilişkin daha derinlemesine bilgiler verecek.
    samsung galaxy ring yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Ring'in artık iki daha büyük boyutta (14 ve 15) satışa sunulacağını resmen duyurdu. Yeni ölçü seçenekleriyle birlikte Samsung Health için önemli bir güncelleme sunuldu.

    Galaxy Ring'e gelen yeni sağlık özellikleri

    Güncellemeyle Galaxy Ring, kullanıcıya uyku düzeni hakkında daha derinlemesine bilgiler sunuyor. Sıcaklık, nem ve dış gürültünün uyku kalitesini nasıl etkilediğini gösteren kapsamlı bir uyku ortamı raporu sunuyor.

    Dahası, yeni SmartThings entegrasyonu, kullanıcıların en iyi uyku ortamını sağlamalarına yardımcı olacak yeni bir işlev getiriyor. Kullanıcılar akıllı termostatlarını ideal uyku sıcaklığını koruyacak şekilde programlayabiliyor veya akıllı ev ışıklarını yatma vakti yaklaştıkça kısmaya ayarlayabiliyor. Samsung Health, bu özelliklere ek olarak daha sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırmak için kişiselleştirilmiş uyku zamanı yönergeleri öneriyor ve kullanıcıların daha tutarlı ve canlandırıcı bir uyku rutini oluşturmasını sağlıyor.

    Galaxy Ring’e eklenen diğer bir özellik ise farkındalık takipçisi. Bu araç farkındalık uygulamalarına dikkat çekiyor ve zihinsel refahı iyileştirebilecek istatistikler sağlıyor. Kullanıcıların gün boyunca ruh hallerini, nefes alma düzenlerini ve stres seviyelerini izlemelerine yardımcı oluyor.

    Samsung Galaxy Ring fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Ring, siyah titanyum, gümüş titanyum ve altın titanyum renk seçeneğiyle satışta. Galaxy Ring Türkiye fiyatı 13.000 TL.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-leads-sleep-technology-with-galaxy-ring-expansion-and-samsung-health-app-update https://www.digitaltrends.com/mobile/samsung-galaxy-ring-just-got-four-big-updates-heres-whats-new/
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    KKM 12 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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