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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z

    Çinli teknoloji devi OnePlus yeni amiral gemisi telefonu ile birlikte uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını da tanıttı. OnePlus Buds Z, 20 saat pil ömrü ve Dolby Atmos desteği ile dikkat çekiyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z
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    OnePlus dün amiral gemisi OnePlus 8T akıllı telefonu ile birlikte yeni kablosuz kulaklığını da tanıttı. OnePlus Buds Z olarak adlandırılan model uygun fiyat etiketiyle geliyor.

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    Bluetooth 5.0 arayüzü ile çalışan kulaklıklar 10 mm sürücüye sahip. Ayrıca Dolby Atmos teknolojisini desteklediklerini belirtelim.

    OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z
    Tam Boyutta Gör

    IP55 koruması

    OnePlus Buds Z'de aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi yok ancak ortam gürültüsünü azaltma ve aramalar sırasında sesi iyileştirme özellikleri mevcut.

    Ayrıca Oyun Modu, Bas Yükseltme ve Google Asistan desteği de var. Kulaklıkların gövdesi IP55 standardına göre suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

    OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z
    Tam Boyutta Gör

    20 saatlik batarya ömrü

    OnePlus Buds Z şarj kutusunun desteğiyle birlikte 20 saatlik batarya ömrü sağlayabiliyor. Çinli şirket 10 dakikalık şarjın 3 saatlik kullanım süresine karşılık geldiğini söyledi.

    OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus Buds Z, 2 Kasım tarihinde 46 dolar (60 euro) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Kablosuz kulaklığın beyaz ve popüler tasarımcı Steve Harrington tarafından tasarlanan özel versiyon olmak üzere iki renk seçeneği var.



    https://www.oneplus.com/uk/oneplus-buds-z Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mair 5 gün
    İlgi çekici görünüyor. TWSler için güzel bir adım. Sitemiz kulakligim.net/... 'te incelemek isterim.
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    terturk39 1 hf.
    tr de 55-60 tl olduğunu düşünün, düşünün taşının 🤣
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf.
    ALLAH aşkına şu ürünlere uygun fiyatlı diye başlık atmayın veya yurt dışındakilere uygun fiyatlı diye başlık atın, kur ortada fiyatlar ortada 60euro = 560tl ve bizim vergilerim daha fazla olacak, hiçte uygun bir fiyat değil,
    200tl ve altı uygun fiyat olabilir, o da belki...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. deniz_sea
    Yurtdışında benzer kulaklıklar 30-40€'ya bulunabiliyor. Bu kulaklık 2 katı. Yurtdışı için de uygun fiyatlı değil açıkçası.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    th9 1 hf.
    her markadan birşeyler almış
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    huso44 (hüseyin eraslan) 1 hf.
    "OnePlus Buds Z, 2 Kasım tarihinde 46 dolar (60 euro) fiyat etiketi ile" derken 60 euro türkiyede 600 tl + kar dersek olur 800 tl. çok da uygun görünmüyor.
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