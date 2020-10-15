OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z

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OnePlus dün amiral gemisi OnePlus 8T akıllı telefonu ile birlikte yeni kablosuz kulaklığını da tanıttı. OnePlus Buds Z olarak adlandırılan model uygun fiyat etiketiyle geliyor.

Ayrıca Bkz. "AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı"

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Bluetooth 5.0 arayüzü ile çalışan kulaklıklar 10 mm sürücüye sahip. Ayrıca Dolby Atmos teknolojisini desteklediklerini belirtelim.

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IP55 koruması

OnePlus Buds Z'de aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi yok ancak ortam gürültüsünü azaltma ve aramalar sırasında sesi iyileştirme özellikleri mevcut.

Ayrıca Oyun Modu, Bas Yükseltme ve Google Asistan desteği de var. Kulaklıkların gövdesi IP55 standardına göre suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

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20 saatlik batarya ömrü

OnePlus Buds Z şarj kutusunun desteğiyle birlikte 20 saatlik batarya ömrü sağlayabiliyor. Çinli şirket 10 dakikalık şarjın 3 saatlik kullanım süresine karşılık geldiğini söyledi.

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OnePlus Buds Z, 2 Kasım tarihinde 46 dolar (60 euro) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Kablosuz kulaklığın beyaz ve popüler tasarımcı Steve Harrington tarafından tasarlanan özel versiyon olmak üzere iki renk seçeneği var.

https://www.oneplus.com/uk/oneplus-buds-z

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