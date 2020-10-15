OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z

OnePlus dün amiral gemisi OnePlus 8T akıllı telefonu ile birlikte yeni kablosuz kulaklığını da tanıttı. OnePlus Buds Z olarak adlandırılan model uygun fiyat etiketiyle geliyor.
Ayrıca Bkz. "AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı"İlginizi Çekebilir Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor
Bluetooth 5.0 arayüzü ile çalışan kulaklıklar 10 mm sürücüye sahip. Ayrıca Dolby Atmos teknolojisini desteklediklerini belirtelim.
IP55 koruması
OnePlus Buds Z'de aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi yok ancak ortam gürültüsünü azaltma ve aramalar sırasında sesi iyileştirme özellikleri mevcut.
Ayrıca Oyun Modu, Bas Yükseltme ve Google Asistan desteği de var. Kulaklıkların gövdesi IP55 standardına göre suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
20 saatlik batarya ömrü
OnePlus Buds Z şarj kutusunun desteğiyle birlikte 20 saatlik batarya ömrü sağlayabiliyor. Çinli şirket 10 dakikalık şarjın 3 saatlik kullanım süresine karşılık geldiğini söyledi.
OnePlus Buds Z, 2 Kasım tarihinde 46 dolar (60 euro) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Kablosuz kulaklığın beyaz ve popüler tasarımcı Steve Harrington tarafından tasarlanan özel versiyon olmak üzere iki renk seçeneği var.
https://www.oneplus.com/uk/oneplus-buds-z Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
200tl ve altı uygun fiyat olabilir, o da belki...