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    OneXPlayer 2 en yeni Intel işlemcilerle geliyor

    OneXPlayer 2 oyun konsolu çıkarılabilir kenar kontrolcülerinin yanı sıra daha hızlı LPDDR5X RAM bellek ve on üçüncü nesil Intel Core-i7 işlemci ile gelecek.     
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    OneXPlayer 2 Tam Boyutta Gör
    Intel’in Raptor Lake tabanlı on üçüncü nesil işlemcilerini duyurması ile birlikte ilk harekete geçen konsol üreticisi OneXPlayer oldu. OneXPlayer 2 taşınabilir oyun konsolu AMD ve Intel seçenekleri ile gelecek.

    OneXPlayer 2 daha iddialı

    OneXPlayer 2 taşınabilir oyun konsolu 8.4 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip ancak önceki neslin eleştirildiği ağırlık konusunda önemli bir optimizasyon yapmış. Çıkarılabilir tarzda hazırlanan kenar kontrolcüleri sayesinde Nintendo Switch tarzı bir deneyim sunabiliyor.

    AMD Ryzen 7 6800U APU seçeneği yanında on üçüncü nesil Intel Core i7 seçeneği de yer alacak. Bu işlemci muhtemelen Core i7-3700H ancak Raptor Lake mobil işlemcilerin çekirdek ölçeklendirmesinde Alder Lake-H serisi ile aynı olacağı ve tek çekirdek performansında iyileştirmeler yapılacağı gündeme gelmişti.

    LPDDR5X 6400MHz RAM yanında LPDDR5 6400MHz RAM bellek de yer alıyor. Bunlar her işlemci için seçenekler mi yoksa işlemciye göre değişen seçenekler mi olacak açıklanmamış. 17100mAh batarya ise yüzde 50 doluma sadece 30 dakikada ulaşıyor. Ses sistemi Harman Kardon ile desteklenmiş. OneXPlayer 2 önümüzdeki günlerde ön siparişe başlayacak ancak sevkiyatlar 2023 yılında gerçekleşecek.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    M
    mito13 13 saat önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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