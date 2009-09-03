Online Alışveriş Hakkında Her Şey

İnternetten alışveriş ürkütücü ve güvensiz mi geliyor? Bu videomuz fikrinizi değiştirmenizde yardımcı olabilir!

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte günlük yaşantımızın bir parçası halini alan Online alış veriş siteleri yine büyük bir çoğunluk için güvensiz ve korkulu alışveriş ile eş anlam taşıyor.

Bu videomuzda online alışveriş sisteminin nasıl işlediğini yerinde inceliyor ve online alışveriş hakkındaki sorularımızı Hizlial.com Genel Müdür Yardımcısı Can Arda Bey, sizler için cevaplıyor.