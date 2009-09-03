Online Alışveriş Hakkında Her Şey

Genel Yayın Yönetmeni
İnternetten alışveriş ürkütücü ve güvensiz mi geliyor? Bu videomuz fikrinizi değiştirmenizde yardımcı olabilir!
İnternetin yaygınlaşması ile birlikte günlük yaşantımızın bir parçası halini alan Online alış veriş siteleri yine büyük bir çoğunluk için güvensiz ve korkulu alışveriş ile eş anlam taşıyor.
Bu videomuzda online alışveriş sisteminin nasıl işlediğini yerinde inceliyor ve online alışveriş hakkındaki sorularımızı Hizlial.com Genel Müdür Yardımcısı Can Arda Bey, sizler için cevaplıyor.
Paylaş Tweetle
Bir ayı geçgin süredir bir konu üzerine araştırma yapmak istedim ve ilginç sonuçlar çıktı. Aslında internet üzerinden alımını yaptığımız ürünlerin;
Fiyat Politikası
Garanti ve değişim süreçleri
Kalite
Yerli mi? Yabancı mı?
Ödeme seçenekleri
Kampanyaları
İndirim gerçekçiliği
Fiyat Politikası:
Bir çok firma yerli malleri direkt üreticiden almaktadır, bazı kobi işletmeler ara toptancıdan almaktadırlar.
Üreticiden alındığında üzerine %300 katan firmalar bile olmaktadır.
Önemli olan Bilinçli Tüketici ile Mağazaları birbiri ile buluşturan platformlar.
Bu konuda çok iyi araştırma yapmak lazım bu nedenle bir kaç öneri linki yazacağım sizlere
Btm Moda
Fi Moda
istrendbul
Garanti ve Değişim :
Ürün almadan önce firmaya canlı destek veya telefon ile muhakkak sormanız gereken 3 önemli soru vardır.
1- Garanti kaç yıl neyi kapsıyor?
2- Değişim süresi kaç gün neleri kapsıyor?
3- İade süresi kaç gün neleri kapsıyor?
Bu madde içinde en iyi örnek ise Firmanın garanti ve iade sözleşmesini incelemesidir.
Kalite:
Bu konuda bir çok kişiden ayrı fikirlere düşebiliriz ama kimi ithal ürünler (yabancı markalı) yerli ürünlerden daha kötüdür.
N*k* diye bir marka dan aldığımız ürün 1 hafta içerisinde hortladı ve değişim için gönderdiğimizde bize kullanıcı hatasıdır dediler. Hatta bizde tekrar ürünü bir koli yaptık ve içerisine bir adet P** balon gönderdik. Not olarak da evet özel olarak çok zorladık, çok ter akıttık bu nedenle yıprandı ürün.
Kısacası arkadaşlar Biraz milli olacak ama emin olun gedikpaşa, aykosan, izmir, antep ayakkabı üretiminde çğır açmış durumda.
Hatta daha önemli bir ayrıntı (fuarda karşılaştığım bir firma) vermek gerekirse, Nike ve adidas belli ürünlerini Türkiye içerisinde bir kaç firmaya yaptırıyor, ürünler yurt dışına gönderiliyor ve tekrar Türkiye'ye sokuluyor.
Ne akıl anlamadım ama gerçeği bu!
Devlet burada sen bu ürünü dışarı gönderdin se bu ürün bir daa Türkiye'ye giremez arkadaş demesi lazım.
Bu madde içinde önerim ise; yerli malları satan e-ticaret firmaların dan alışveriş yapmanızdır.
Sitedeki ürünlerin en son ne zaman güncellendiğine dikkat edin. Kadın giyimi konusunda ortalama 1 haftalık bir süre tanınıyor tüketim için. 1 haftadan daha fazla/diyelim 1 aydır güncellenmeyen ürünler varsa temkinli olmakta fayda var.
Sitenin mailing listesine üye olun. Üye olduktan kısa bir süre sonra bir güncelleme mail i almanız gerekiyor. Uzun süren sessizlikler şüphe sebebi.
Sitenin meşruluğunu anlamanın bir yolu da müşteri hizmetlerine mail göndermek. Müşteri hizmetlerinin size geri dönmesi için makul kabul edilen süre maksimum 3 gün. Bu süreyi aşan geri dönüşler sağlıklı kabul edilmiyor.
Kullanıcı yorumları güvenilirlik konusunda bir başka gösterge. Müşterilerin satın aldıkları ürünler hakkında pozitif yorumlar yazdığı siteler daha çok güven veriyor.
Siteyi google da araştırmak diğer bir yöntem. Forumlarda, ekşisözlükte, şikayet sitelerinde, bloglarda vb. yerlerde hakkında olumsuz yorumlar çoğunluktaysa dikkat!
Sitenin online alışveriş rehberleri, karşılaştırma siteleri vb. alanlardaki göstergelerine bakmakta da fayda var. Düşük göstergeler güvensizlik nedeni…
Site içindeki ürünlerin ayrıntılı tanımlanıp tanımlanmadığına dikkat edin. Ciddi mağazalar ürün detayı hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. Örnekse bir moda sitesinde ürünün ayrıntılı ölçüleri, kumaş bilgileri vb. detaylar ayrıntılı biçimde belirtiliyor…
Ödeme süreçlerini araştırın. Sitenin güvenlik sertifikaları var mı, süreleri geçerli mi? Paypal vb. bir ödeme sistemi kullanılıyor mu?
Sitenin facebook vb. sosyal medya sayfalarını kontrol edin. Güncelleniyor mu, takipçisi çok mu? Hakkında yapılan yorumlar olumlu mu?
Ve son olarak sitenin şirket bilgilerini inceleyin. İletişim bilgilerinde şirketin açık adı verilmiş mi, adresi, telefonu vb. ulaşılması gereken durumlar için gereken iletişim bilgileri açıkça paylaşılmış mı? Kısaca “iletişim” sayfasında yer alan bilgiler güven veriyor mu?
son olarak www.incipazar.com ile keyifli alışverişler dilerim...
sorunun cevabı hayır. işte size bir açığı anlatayım.
ücretsiz kargo alışveriş yapıyorsunuz ürün karşıdan ödemeli gönderilmiş. alışveriş sitesini arıyorsunuz size ürünü teslim alın biz kargo ücretini size veririz diyorlar. buraya kadar her şey yolunda. ürünü alıyorsunuz artık kaç para kaptırdıysanız. hoooop sürpriz ürün berbat çıkıyor geri gönderip paranızı istiyorsunuz size paranız veriliyor ama ödediğiniz kargo ücreti ödenmiyor. başıma geldi de ... o sıfır risk sistemi diyenlere sesleniyorum . risk demekki sıfır değilmiş....
hayatımda bu kadar saçma bir yorum görmedim. birsürü alışveriş sitesi var sen bilmediğin tanınmayan bir alışveriş sitesinden alırsan başına herşey gelebilir.
Eğer düşük bir kredi puanı var ve yerel bankalar / diğer finansal kurumlar arasından işletme sermayesi kredileri elde zorluk çekiyor musunuz?
Biz% 2 makul oranda kredi sunmak ve aylık taban değeri koşulları% 0,5, kredi belirleyicisi, iş geliştirme / genişleme 100.000 Euro -e doğru 50.000.000 € toplam arasındaki krediler.
Hizmetler şunlardır:
* Finans
* Kredi Hattı
* Borç Konsolidasyon
* İkinci Mortgage
* Bireysel Kredi (Güvenli ve Teminatsız)
* İşletme Kredileri (teminatlı ve teminatsız)
* Borç konsolidasyonu
* Kredi Bağlantı
Daha detaylı bilgiler için, kredi ofis için aşağıdaki bilgileri tam olarak doldurun ve gönderin
(E-posta: morgageloans@rediffmail.com).
İLK gerekli bilgiler:
Tam Adı: .............
Yaş: ........................
Ülke: ..............................
Meslek: .......................
Medeni Hali: ..............................
Telefon numarası: .........................
Gerekli: ...................
Kredi zaman / yıl ......................
Kredi için Amaç: .................
teşekkürler
Saygılarımızla,
Bay Ryan Smith
Film güzel bu arada ....
Not: Bu sayede konuyuda kaybetmeyecegim:)