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Online Alışveriş Hakkında Her Şey

9 yıl
130b
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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İnternetten alışveriş ürkütücü ve güvensiz mi geliyor? Bu videomuz fikrinizi değiştirmenizde yardımcı olabilir!

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte günlük yaşantımızın bir parçası halini alan Online alış veriş siteleri yine büyük bir çoğunluk için güvensiz ve korkulu alışveriş ile eş anlam taşıyor.

Bu videomuzda online alışveriş sisteminin nasıl işlediğini yerinde inceliyor ve online alışveriş hakkındaki sorularımızı Hizlial.com Genel Müdür Yardımcısı Can Arda Bey, sizler için cevaplıyor.


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gunhannet 2 yıl
Merhaba Arkadaşlar,
Bir ayı geçgin süredir bir konu üzerine araştırma yapmak istedim ve ilginç sonuçlar çıktı. Aslında internet üzerinden alımını yaptığımız ürünlerin;

Fiyat Politikası
Garanti ve değişim süreçleri
Kalite
Yerli mi? Yabancı mı?
Ödeme seçenekleri
Kampanyaları
İndirim gerçekçiliği

Fiyat Politikası:
Bir çok firma yerli malleri direkt üreticiden almaktadır, bazı kobi işletmeler ara toptancıdan almaktadırlar.
Üreticiden alındığında üzerine %300 katan firmalar bile olmaktadır.
Önemli olan Bilinçli Tüketici ile Mağazaları birbiri ile buluşturan platformlar.
Bu konuda çok iyi araştırma yapmak lazım bu nedenle bir kaç öneri linki yazacağım sizlere
Btm Moda
Fi Moda
istrendbul
Garanti ve Değişim :
Ürün almadan önce firmaya canlı destek veya telefon ile muhakkak sormanız gereken 3 önemli soru vardır.
1- Garanti kaç yıl neyi kapsıyor?
2- Değişim süresi kaç gün neleri kapsıyor?
3- İade süresi kaç gün neleri kapsıyor?
Bu madde içinde en iyi örnek ise Firmanın garanti ve iade sözleşmesini incelemesidir.
Kalite:
Bu konuda bir çok kişiden ayrı fikirlere düşebiliriz ama kimi ithal ürünler (yabancı markalı) yerli ürünlerden daha kötüdür.
N*k* diye bir marka dan aldığımız ürün 1 hafta içerisinde hortladı ve değişim için gönderdiğimizde bize kullanıcı hatasıdır dediler. Hatta bizde tekrar ürünü bir koli yaptık ve içerisine bir adet P** balon gönderdik. Not olarak da evet özel olarak çok zorladık, çok ter akıttık bu nedenle yıprandı ürün.
Kısacası arkadaşlar Biraz milli olacak ama emin olun gedikpaşa, aykosan, izmir, antep ayakkabı üretiminde çğır açmış durumda.
Hatta daha önemli bir ayrıntı (fuarda karşılaştığım bir firma) vermek gerekirse, Nike ve adidas belli ürünlerini Türkiye içerisinde bir kaç firmaya yaptırıyor, ürünler yurt dışına gönderiliyor ve tekrar Türkiye'ye sokuluyor.
Ne akıl anlamadım ama gerçeği bu!
Devlet burada sen bu ürünü dışarı gönderdin se bu ürün bir daa Türkiye'ye giremez arkadaş demesi lazım.
Bu madde içinde önerim ise; yerli malları satan e-ticaret firmaların dan alışveriş yapmanızdır.
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sevince1971 2 yıl
gittigidiyordan aldıgım urun satıcıda yoktu.stokta 20 adet yazmasına ragmen yoktu.baymak elektrıklı sofben(satıs kodu.241400376).bana mazeret olarak uretıci kutusuna sıgorta koymamıs dedı.Sigorta istemıyorum dedım.sigortasız garanti dısı kalır dedi.garantide istemıyorum dedım.gonderemeyız dedi.uretici firmayı aradım urunlerleılgılı sıkıntı oldugunu kalite kontrol deparmanı ınceledıgını ve hafta sonu belli olacagını ve sonrasında bayılere kargolanacagını beyan etmıstır.bu durumu acık acık gg rapor ettım hem mesaj hem canlı detek hemde telefonlşa.ama urun satısını kapatmadılar.oylece duruyor.acıl ıhjtıyac oldugundan bu urunu alanlar madur edılıyor.paranızı 2-4 ıs gununde gerı alıyorsunuz buda ayrı dert.yanı gg durumu acık ve net sekılde belırmeme ragmen ılgılenmemıslerdır.
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DH Misafiri 3 yıl
Buyrunuz Online Alışveriş Sitelerinin Güvenirliği Hakkında 10 Gösterge
Sitedeki ürünlerin en son ne zaman güncellendiğine dikkat edin. Kadın giyimi konusunda ortalama 1 haftalık bir süre tanınıyor tüketim için. 1 haftadan daha fazla/diyelim 1 aydır güncellenmeyen ürünler varsa temkinli olmakta fayda var.
Sitenin mailing listesine üye olun. Üye olduktan kısa bir süre sonra bir güncelleme mail i almanız gerekiyor. Uzun süren sessizlikler şüphe sebebi.
Sitenin meşruluğunu anlamanın bir yolu da müşteri hizmetlerine mail göndermek. Müşteri hizmetlerinin size geri dönmesi için makul kabul edilen süre maksimum 3 gün. Bu süreyi aşan geri dönüşler sağlıklı kabul edilmiyor.
Kullanıcı yorumları güvenilirlik konusunda bir başka gösterge. Müşterilerin satın aldıkları ürünler hakkında pozitif yorumlar yazdığı siteler daha çok güven veriyor.
Siteyi google da araştırmak diğer bir yöntem. Forumlarda, ekşisözlükte, şikayet sitelerinde, bloglarda vb. yerlerde hakkında olumsuz yorumlar çoğunluktaysa dikkat!
Sitenin online alışveriş rehberleri, karşılaştırma siteleri vb. alanlardaki göstergelerine bakmakta da fayda var. Düşük göstergeler güvensizlik nedeni…
Site içindeki ürünlerin ayrıntılı tanımlanıp tanımlanmadığına dikkat edin. Ciddi mağazalar ürün detayı hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. Örnekse bir moda sitesinde ürünün ayrıntılı ölçüleri, kumaş bilgileri vb. detaylar ayrıntılı biçimde belirtiliyor…
Ödeme süreçlerini araştırın. Sitenin güvenlik sertifikaları var mı, süreleri geçerli mi? Paypal vb. bir ödeme sistemi kullanılıyor mu?
Sitenin facebook vb. sosyal medya sayfalarını kontrol edin. Güncelleniyor mu, takipçisi çok mu? Hakkında yapılan yorumlar olumlu mu?
Ve son olarak sitenin şirket bilgilerini inceleyin. İletişim bilgilerinde şirketin açık adı verilmiş mi, adresi, telefonu vb. ulaşılması gereken durumlar için gereken iletişim bilgileri açıkça paylaşılmış mı? Kısaca “iletişim” sayfasında yer alan bilgiler güven veriyor mu?
son olarak www.incipazar.com ile keyifli alışverişler dilerim...
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hakanspeciali 5 yıl
alışveriş siteleri tam olarak güvenli mi.
sorunun cevabı hayır. işte size bir açığı anlatayım.
ücretsiz kargo alışveriş yapıyorsunuz ürün karşıdan ödemeli gönderilmiş. alışveriş sitesini arıyorsunuz size ürünü teslim alın biz kargo ücretini size veririz diyorlar. buraya kadar her şey yolunda. ürünü alıyorsunuz artık kaç para kaptırdıysanız. hoooop sürpriz ürün berbat çıkıyor geri gönderip paranızı istiyorsunuz size paranız veriliyor ama ödediğiniz kargo ücreti ödenmiyor. başıma geldi de ... o sıfır risk sistemi diyenlere sesleniyorum . risk demekki sıfır değilmiş....
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Max Born 5 yıl hakanspeciali
hakanspeciali

alışveriş siteleri tam olarak güvenli mi.
sorunun cevabı hayır. işte size bir açığı anlatayım.
ücretsiz kargo alışveriş yapıyorsunuz ürün karşıdan ödemeli gönderilmiş. alışveriş sitesini arıyorsunuz size ürünü teslim alın biz kargo ücretini size veririz diyorlar. buraya kadar her şey yolunda. ürünü alıyorsunuz artık kaç para kaptırdıysanız. hoooop sürpriz ürün berbat çıkıyor geri gönderip paranızı istiyorsunuz size paranız veriliyor ama ödediğiniz kargo ücreti ödenmiyor. başıma geldi de ... o sıfır risk sistemi diyenlere sesleniyorum . risk demekki sıfır değilmiş....

hayatımda bu kadar saçma bir yorum görmedim. birsürü alışveriş sitesi var sen bilmediğin tanınmayan bir alışveriş sitesinden alırsan başına herşey gelebilir.
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba,
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Kredi zaman / yıl ......................
Kredi için Amaç: .................
teşekkürler
Saygılarımızla,
Bay Ryan Smith
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mmnder16 7 yıl
Şuana kadar büyük diye tabir ettiğimiz bir çok internet sitesinde online alışveriş yaptım ve bunlardan müşteri hizmetleri, ürün tedariki, kargoya verilme süresi, satış sonrası destek, ürün iade, arıza ürün grantisi ve aklınıza gelebilecek her türlü hizmette en iyisi yapan bir firma. Ayrıca ürünlerini de en ucuza makul seviyede bizlere ulaştırıyor.
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abdullahmercan 7 yıl
gerçekten çok güzel bir video tanıtımı olmuş, zaten hızlıal kendini ispatlamış güzel bir sidedir. kendilerini tebrik ediyorum. başarılarını devamını dilerim. kendim zaten alışverişimin büyük bölümünü hızlıaldan yapıyordum. şimdi daha fazla yapmayı düşüneceğim.
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firari43 7 yıl
Hızlıal reklamı olmuş fakat müşteri hizmetleri kötü bir firma.
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DH Misafiri 8 yıl
İnternettten para kazanmak isteyenler gunde bir kaç saatinizi ayırarak ek gelir sahibi olabilirsiniz. İşle ilgilenen arkadaşlar aşağıdaki linke tıklayıp formu doldurduktan sonra karşılama videomuzu dikkatlice izleyiniz. DETAYLI BILGI ICIN: tinylink.in/...
Film güzel bu arada ....
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tenderdossier 8 yıl
online alışveriş deyince, delikarga.com reklamı hakkında bir şeyler yazmak istiyorum. cnnturk, haberturk gibi kanallarda bugünlerde rasgeldiğim bu reklam dikkatimi çekti. sloganları enteresan. şuna benzer bir şey diyor: EN İYİ ÜRÜNÜ EN UYGUN FİYATA ALMAK SİZİN HAKKINIZ. TIKLAYIN HAKKINIZI ALIN. www.delikarga.com slogan hakikaten enteresan. siteye girdim baktım.. herhalde promosyon amaçlı olarak 400'e yakın üründe en ucuz fiyattalar akakce, ucuzu vs'ye göre... siz buradan hiç alışveriş yaptınız mı? nasıl bir sitedir? güvenilir gibi görünüyor ama emin olamadım. gerçi TV'ye reklam vermişler ama...
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tenderdossier 8 yıl
bu arada, hızlıal fena bir alışveriş sitesi değildir. güvenilirdir
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lvthsgm 9 yıl
Mobil surumde konuyu favorilere ekleyebiliyor muyuz?

Not: Bu sayede konuyuda kaybetmeyecegim:)
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