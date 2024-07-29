Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına 230 milyon TL ceza

Bakanlık, tüketicilerin ürünleri fiziki olarak görme ve kontrol etme imkanı olmaması nedeniyle tüketicilerin online alışverişte istismara karşı daha zayıf hal geldiğini vurgulayarak tüketicileri korumak için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile tüketicilerin güvende altına alındığını ifade etti.
Neler incelendi?
2024 yılı içerisinde Ticaret Bakanlığına yapılan tüketici başvuruları doğrultusunda; ürünlerin stokta bulunmadığı gerekçesiyle sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi gibi nedenlerle feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılaması konuları başta olmak üzere tüketiciyi mağdur eden hususlar incelendi. Yapılan denetimler ve incelemeler kapsamında 2024 yılında denetlenen 42 e-ticaret firmasından 40 firmanın mevzuata aykırı uygulamalara yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca yapılan incelemelerde 7 firmanın faaliyetlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiği belirtilerek soruşturma raporu hazırlandığı Cumhuriyet Başvsavcılıklarına yönlendrldiği ifade edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.