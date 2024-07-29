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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile e-ticaret firmalarına ne kadar ceza kesildiğini duyurdu. 2024’ün ilk 6 ayında 40 e-ticaret firmasına yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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Bakanlık, tüketicilerin ürünleri fiziki olarak görme ve kontrol etme imkanı olmaması nedeniyle tüketicilerin online alışverişte istismara karşı daha zayıf hal geldiğini vurgulayarak tüketicileri korumak için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile tüketicilerin güvende altına alındığını ifade etti.

Neler incelendi?

2024 yılı içerisinde Ticaret Bakanlığına yapılan tüketici başvuruları doğrultusunda; ürünlerin stokta bulunmadığı gerekçesiyle sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi gibi nedenlerle feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılaması konuları başta olmak üzere tüketiciyi mağdur eden hususlar incelendi. Yapılan denetimler ve incelemeler kapsamında 2024 yılında denetlenen 42 e-ticaret firmasından 40 firmanın mevzuata aykırı uygulamalara yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan incelemelerde 7 firmanın faaliyetlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiği belirtilerek soruşturma raporu hazırlandığı Cumhuriyet Başvsavcılıklarına yönlendrldiği ifade edildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına 230 milyon TL ceza