EBA.gov.tr dünyada 6. sırada

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Koronavirüs salgının yayılımı önlemek amacıyla okullar tarihinden beri eğitim, öğretime fiziksel ara vermiş durumda. Eğitim Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV ve eba.gov.tr üzerinden sürdürülüyor. EBA web sitesinin kullanım istatistikleri paylaşıldı.

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Paylaşılan bilgiler 23 Mart – 30 Nisan 2020 arasındaki kullanımı kapsıyor. Bu tarihler arasında eba.gov.tr yaklaşık 1.2 milyar kez tıklanma aldı. Ziyaretin yüzde 66’sını mobil, yüzde 29’unu pc, yüzde 5’ini tablet kullanıcıları oluşturdu. Android uygulama 16 milyon indirme, iOS uygulama 1.7 milyon indirme aldı.

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EBA web sitesi bu dönemde Türkiye’de en çok ziyaret edilen 12. site, dünyada en çok ziyaret edilen 6. eğitim sitesi konumuna yerleşti. EBA'yı aktif kullanan öğrenci sayısı 6 milyon 90 bin 383, öğretmen sayısı ise 900 bin 188. EBA'da yapılan canlı ders sayısı da 1 milyona yaklaştı. 978 bin 313 canlı ders yapıldı.

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise kanalları bugüne kadar toplam 1078 saat yayın yaptı. 2080 adet ders videosu, 157 adet ders dışı etkinlik videosu hazırlandı.

http://www.meb.gov.tr/eba-12-milyar-tiklanma-sayisiyla-kendi-rekorunu-guncelledi/haber/20862/tr

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