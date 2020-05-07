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    EBA.gov.tr dünyada 6. sırada

    Eğitim Bilişim Ağı platformu eba.gov.tr, dünyanın en çok ziyaret edilen 6. eğitim sitesi konumuna yerleşti. Eba.gov.tr 1.2 milyar kez tıklanma aldı.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    EBA.gov.tr dünyada 6. sırada
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    Koronavirüs salgının yayılımı önlemek amacıyla okullar tarihinden beri eğitim, öğretime fiziksel ara vermiş durumda. Eğitim Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV ve eba.gov.tr üzerinden sürdürülüyor. EBA web sitesinin kullanım istatistikleri paylaşıldı.

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    Paylaşılan bilgiler 23 Mart – 30 Nisan 2020 arasındaki kullanımı kapsıyor. Bu tarihler arasında eba.gov.tr yaklaşık 1.2 milyar kez tıklanma aldı. Ziyaretin yüzde 66’sını mobil, yüzde 29’unu pc, yüzde 5’ini tablet kullanıcıları oluşturdu. Android uygulama 16 milyon indirme, iOS uygulama 1.7 milyon indirme aldı.

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    EBA web sitesi bu dönemde Türkiye’de en çok ziyaret edilen 12. site, dünyada en çok ziyaret edilen 6. eğitim sitesi konumuna yerleşti. EBA'yı aktif kullanan öğrenci sayısı 6 milyon 90 bin 383, öğretmen sayısı ise 900 bin 188. EBA'da yapılan canlı ders sayısı da 1 milyona yaklaştı. 978 bin 313 canlı ders yapıldı.

    EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise kanalları bugüne kadar toplam 1078 saat yayın yaptı. 2080 adet ders videosu, 157 adet ders dışı etkinlik videosu hazırlandı.



    http://www.meb.gov.tr/eba-12-milyar-tiklanma-sayisiyla-kendi-rekorunu-guncelledi/haber/20862/tr Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kartal172 (Cemil ) 5 gün
    Google Classroom Varken?
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    niyazieser 1 hf. yeni yorumcu
    işte bu haber çok güzel
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    odyssa (r. d.) 1 hf.
    ilk beş eğitim sitesini yazın da işimize yarasın ☺
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    DH Misafiri 1 hf.
    Aslında 3 gün okulda 3 gün evden 1 günde tam tatil sistemine geçilmesi gerekiyor eğer insanları tamamen eve kapatıp bir araya getirmessek bu toplumsal bağları zayıflatır obezite bilimum hastalık tembellik artar tamamen 6 gün dışarıda eğitim ise maliyetli ve insan olarak daha yorucu 3 gün evden 3 gün okulda eğitim veren okulların açılması deneysel olarak denenebilir.
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    Feyzuli 1 hf.
    Çok güzel bir haber.
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    labtek38 1 hf.
    Öğrenci olmayanlara da açılsa keşke. Meraktan bazı konuları izleyebilirim.
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    BoranFowler (Boran Güler) 1 hf. yeni yorumcu labtek38
    Öğrenci olanlar bile daha doğru düzgün girip ders çalışamıyor
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