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    OpenAI CEO’su, Elon Musk hakkında sert açıklamalarda bulundu

    Elon Musk önderliğindeki bir yatırımcı grup OpenAI’ı satın almak istemişti. OpenAI CEO’su Sam Altman, verdiği bir röportajda sert açıklamalarda bulunarak “Elon Musk bizi yavaşlatmaya çalışıyor” dedi.
    OpenAI CEO’su, Elon Musk hakkında sert açıklamalarda bulundu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasında sular durulmuyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, Elon Musk’ın şirketi satın alma teklifinin arkasında aslında “rakibi yavaşlatma” amacı güttüğünü öne sürdü. Musk’ın öncülük ettiği yatırımcı grubu, OpenAI’ın kontrolünü ele geçirmek için 97,4 milyar dolarlık bir teklif sunmuştu. Ancak Altman, bu girişimi ciddiye almadığını belirterek, Musk’ın asıl niyetinin yapay zeka yarışında avantaj elde etmek olduğunu ima etti.

    “Bizi yavaşlatmaya çalışıyor”

    Altman, Paris’te düzenlenen AI Action Summit’te Bloomberg’e verdiği röportajda “Bence muhtemelen sadece bizi yavaşlatmaya çalışıyor. Kendisi açıkçası bir rakip. Keşke sadece daha iyi bir ürün üreterek rekabet etseydi derken Musk’ın çok fazla taktik, dava ve diğer çılgın şeylerle rekabet etmeye çalıştığına dikkat çekti.

    Musk ve Altman arasında uzun süredir devam eden bir husumet var ve bu husumetin temelinde Musk'ın OpenAI'ın kar amacı gütmeyen kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı yönündeki endişesi yatıyor.

    Alman, çok kısa bir süre önce Musk liderliğindeki bir gruptan gelen 97,4 milyar dolarlık sürpriz bir teklifi “Hayır teşekkür ederim ama isterseniz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz” şeklinde bir şakayla reddetmişti.

    Öte yandan Altman, röportajda Musk için sert bir söylemde de bulundu: “Muhtemelen tüm hayatı güvensiz bir konumdan geliyor, onun için üzülüyorum. Mutlu bir insan olduğunu sanmıyorum, onun için üzülüyorum.”

    Söylemler sertleşiyor

    Altman, aynı zirvede CNBC’ye verdiği röportajda da Musk’ın satın alma teklifi hakkında benzer söylemlerde bulundu. Altman, Musk’ın teklifini şahsi olarak ciddiye almadığına dikkat çekti.

    Musk, geçtiğimiz haftalarda OpenAI’ın ABD’deki büyük ölçekli bilişim altyapısına yatırım yapmayı hedefleyen Stargate projesine yeterli finansman sağlayamayacağını iddia etmişti. OpenAI, projeye 100 milyar dolarlık bir yatırım planı açıkladığında Musk, şirketin bu fon için “paraları yok” demişti. Bu konu hakkında gelen soruya Altman, Musk’ın geçmişte Tesla ile ilgili yaptığı tartışmalı “funding secured” (finansman sağlandı) paylaşımına gönderme yaparak “Ben finansman sağlandı diye tweet atan kişi değilim, sadece gerçekten çalışıp inşa eden biriyim” dedi.

    Bu meşhur tweet, Tesla'nın hisse fiyatında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından bir soruşturmaya konu olmuştu. Musk sonunda SEC ile bir uzlaşmaya vararak Tesla ile birlikte 20 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmiş ve milyarder şirketin yönetim kurulu başkanlığını bırakmıştı.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-11/altman-blasts-musk-s-purchase-offer-as-attempt-to-slow-openai https://www.cnbc.com/2025/02/11/musks-97point4-billion-for-openai-aims-to-slow-down-a-competitor-sam-altman-says.html
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