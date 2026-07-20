AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (20 Temmuz 2026)

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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Çin Çıkışlı Kimi K3 Haftaya Damga Vurdu

Bu hafta yapay zekâ dünyasının bir numaralı gündem maddesi Kimi K3 oldu. Çin çıkışlı bu yapay zekâ, açık bir model olmasına karşın en gelişmiş kapalı modellere denk bir performans sunarak, zirve yarışına dâhil oldu. GPT-5.6 Sol ve Claude Fable 5 gibi en üst modellerle yarışan Kimi K3, bunu çok daha düşük maliyete yapabiliyor.

2.8 trilyon parametreye sahip devasa bir model olan Kimi K3; gelişmiş akıl yürütme, uzun süreli kodlama görevleri ve bilgi yoğun profesyonel işlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Model 1 milyon tokenlık bağlam penceresine sahip. Bu da tek bir istem içerisinde önceki nesil modellere kıyasla çok daha fazla metni okuyup hafızasında tutabildiği anlamına geliyor.

Bu özellikleri ve performansıyla herkesi etkileyen Kimi K3, kullanıcılardan da büyük ilgi gördü. Öyle ki Moonshot (Kimi'yi yapan şirket), yoğun talebi karşılayamadığı için bir süre yeni abonelik almayı durdurdu.

OpenAI İlk Cihazını Tanıttı; Sırada AI Destekli Akıllı Hoparlör Var

OpenAI bir sürpriz yaparak ilk akıllı cihazını tanıttı. Klavye üreticisi Work Louder ortaklığında geliştirilen Codex Micro, mini bir fonksiyon klavyesi. Adından da anlaşılacağı üzere Codex ajanını kontrol etmek için geliştirildi. Mini klavyenin üzerindeki tuşlar hem renk değiştirerek çalışan ajanların durumu hakkında kullanıcılara bildirim veriyor, hem de Codex'e çeşitli komutlar vermek için kullanılıyor.

Diğer yandan bu hafta gelen haberler, OpenAI'ın çok yakında bir de AI destekli hoparlör çıkaracağını gösteriyor. Konuya yakın kaynaklara göre cihaz, kamera ve çeşitli sensörlerle çevresini algılayabilen, gelişmiş yapay zekâ modellerini çalıştıran yeni nesil bir ev bilgisayarı yaklaşımıyla tasarlanıyor. Bu hoparlör, Apple'ın eski baş tasarımcısı Jony Ive'ın yeni şirketi io Products ile 2025'te kurulan iş birliğinin ilk ürünü olacak.

Nobel Ödüllü Ekonomistler, AI Konusunda Ortak Bildiri Yayınladı: Hemen Harekete Geçmeliyiz

Tam Boyutta Gör Aralarında hem Daron Acemoğlu gibi Nobel ödüllü ekonomistlerin, hem de OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen AI şirketlerinden araştırmacıların bulunduğu 200'den fazla uzman, ortak bir bildiri yayımlayarak büyüyen yapay zekâ tehlikesine karşı harekete geçilmesini istedi. Ekonomistler, hükümetlerin ve teknoloji sektörünün yapay zekânın ekonomik etkilerine karşı şimdiden hazırlık yapması gerektiğini söylüyor.

"We Must Act Now" (Hemen Harekete Geçmeliyiz) başlığıyla yayımlanan bildiride, yapay zekânın ekonomide Sanayi Devrimi'nden bile daha büyük bir dönüşüm yaratabileceği ancak bu dönüşümün çok daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre toplumların bu kadar hızlı gerçekleşecek bir değişime hazırlıksız yakalanması, hem çalışanlar hem de kamu kurumları açısından ciddi sorunlara yol açabilir.

Ünlü Analist,OpenAI'ın Nasıl Tüm Ekonomiyi Çökertebileceğini Detaylandırdı

Tam Boyutta Gör Ünlü teknoloji yazarı Ed Zitron, bu hafta 15 bin kelimelik uzun bir yazı yayımlayarak, OpenAI'ın nasıl tüm ekonomiyi çökertebileceğini detaylandırdı. Ona göre asıl sorun "AI balonu" değil, doğrudan "OpenAI balonu". Zitron, OpenAI'ın başarısız olması hâlinde bunun yalnızca şirketi değil, tüm yapay zeka ekosistemini sarsacağını ve küresel teknoloji hisselerinde zincirleme bir etki yaratacağını savunuyor. Hatta OpenAI'ı, yapay zekâ çağının "Lehman Brothers"ı olarak nitelendiriyor. Hatırlarsanız Lehman Brothers'ın iflas etmesi, 2008'deki küresel krizi tetikleyen kırılma noktası olmuştu.

Dünyanın Yapay Zekâ Ajanlı İlk Telefonu Tanıtıldı: StepX Neo

Tam Boyutta Gör Çin merkezli yapay zeka şirketi StepFun, akıllı telefonlarda yapay zeka kullanımını yeniden tanımlamayı amaçlayan StepX Neo modelini duyurdu. Şirket, cihazı dünyanın dünyanın ilk "AI agentic" (yapay zeka ajanlı) telefonu olduğunu iddia ediyor.

Günümüzdeki yapay zeka özelliklerinin çoğu belirli uygulamalar içinde çalışan tekil araçlarla sınırlı kalırken, StepX Neo farklı bir yaklaşım benimsiyor. Telefon, kullanıcıdan gelen doğal dil komutlarını anlayarak birden fazla uygulama ve sistem aracını kendi başına kullanabiliyor.

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

MobileWan, AI ile yerel olarak video oluşturma kabiliyetini akıllı telefonlara taşıyor. Bu yeni uygulama sayesinde, Alibaba'nın üretken yapay zekâsı Wan, telefonlarda yerel olarak çalıştırılabiliyor.

Nvidia, görsellerin kalitesini yükseltmenizi (upscale etmenizi) sağlayan yapay zekâ aracı PiD'in yeni versiyonunu (Pid v1.5) yayınladı.

AI ile görsellerin arka planını kaldırmanızı sağlayan Lucida, bu konudaki en başarılı araçlardan biri olarak dikkat çekmeyi başardı.

Motion4Motion, bir videoda görülen hareketleri başka bir videoya kopyalayıp, buradaki herhangi bir objeye aktarmanızı sağlıyor. Hazırlanan örneklerde ortaya çıkan sonuçlar son derece ilginç.

Bu hafta kapsamlı bir güncelleme alan Google Vids, kullanıcıların yalnızca bir selfie ve ses kaydı yükleyerek kendi sesleriyle konuşan dijital avatarlar oluşturmasını sağlayacak.

Bu hafta Google tarafından yayımlanan GNM, son derece detaylı yüz modelleri oluşturmanızı sağlıyor.

Yapay zeka ilk kez bir ülkeyi açığa sattı 3 gün önce eklendi

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

OpenAI , GPT-5.6'nın yanlışlıkla kullanıcı dosyalarını sildiğini kabul etti.

, GPT-5.6'nın yanlışlıkla kullanıcı dosyalarını sildiğini kabul etti. Google, yeni yapay zekâ modeli Gemini 3.5 Pro 'nun lansmanını kod üretiminde yaşanan teknik yetersizlikler nedeniyle erteledi.

'nun lansmanını kod üretiminde yaşanan teknik yetersizlikler nedeniyle erteledi. Google 'ın küresel günlük web ziyaretleri, artan AI rekabetine rağmen Haziran ayında bir önceki yıla kıyasla %4 artarak 2,8 milyara ulaştı.

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, Teknogirişim Rozeti sahibi işletmelere yapay zekâ altyapı yatırımları için 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında faizsiz kredi desteği sunacağını açıkladı. Avrupa Birliği, Google 'ın Android ve Arama hizmetlerinde rakip yapay zekâ uygulamalarına daha fazla erişim sağlamasını zorunlu kılacak.

'ın ve Arama hizmetlerinde rakip yapay zekâ uygulamalarına daha fazla erişim sağlamasını zorunlu kılacak. Google NotebookLM, Gemini Notebook oldu. Google, yapay zeka destekli not alma uygulaması NotebookLM'i yeniden markaladı.

oldu. Google, yapay zeka destekli not alma uygulaması NotebookLM'i yeniden markaladı. CIA Direktörü John Ratcliffe, AI destekli dronların cephede fark yarattığını söyleyerek, Ukrayna cephesine ulaşan Rus askerlerinin ortalama yaşam süresinin sadece 20-30 dakika olduğunu iddia etti.

Direktörü John Ratcliffe, AI destekli dronların cephede fark yarattığını söyleyerek, cephesine ulaşan Rus askerlerinin ortalama yaşam süresinin sadece 20-30 dakika olduğunu iddia etti. SpaceX , 1 milyon Nvidia GPU alıyor. Şirket AI altyapısını büyütmek için Foxconn'a dev ölçekli Nvidia GB300 siparişi verdi.

, 1 milyon Nvidia GPU alıyor. Şirket AI altyapısını büyütmek için Foxconn'a dev ölçekli Nvidia GB300 siparişi verdi. Nvidia ve Japonya , dünyanın ilk ulusal yapay zeka altyapısını kuruyor. 140 MW gücündeki tesis, 27.500 Rubin GPU ile robotik ve endüstriyel yapay zeka modellerini eğitecek.

ve , dünyanın ilk ulusal yapay zeka altyapısını kuruyor. 140 MW gücündeki tesis, 27.500 Rubin GPU ile robotik ve endüstriyel yapay zeka modellerini eğitecek. Nvidia , insansı robotlara özel yeni yapay zekâ platformunu duyurdu.

, insansı robotlara özel yeni yapay zekâ platformunu duyurdu. İrlanda’da veri merkezleri neredeyse ülkedeki tüm evler kadar elektrik tüketti.

neredeyse ülkedeki tüm evler kadar elektrik tüketti. OpenAI, şiddet politikalarını ihlal ettiği için ChatGPT erişimi kapatılan ergenlerin ebeveynlerini bilgilendirecek yeni güvenlik adımını devreye aldı.

erişimi kapatılan ergenlerin ebeveynlerini bilgilendirecek yeni güvenlik adımını devreye aldı. Yapay zekâ Microsoft 'un karbon emisyonlarını ciddi şekilde artırdı. Şirketin karbon emisyonları 2025'te yüzde 25 artarak 34 milyon metrik tona ulaştı.

'un karbon emisyonlarını ciddi şekilde artırdı. Şirketin karbon emisyonları 2025'te yüzde 25 artarak 34 milyon metrik tona ulaştı. SoftBank CEO'su, 2040'ta yapay zekâ için yıllık 5 trilyon dolarlık yatırım gerekeceğini öne sürdü.

CEO'su, 2040'ta yapay zekâ için yıllık 5 trilyon dolarlık yatırım gerekeceğini öne sürdü. Tayvanlı dev çip üreticisi TSMC, ABD’deki AI yatırımlarını ciddi oranda artıracak. Daha önce açıklanan 165 milyar dolarlık yatırıma ilave olarak 100 milyar dolarlık yeni yatırım duyuruldu.

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