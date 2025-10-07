OpenAI Codex artık herkesin kullanımına açıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, geliştirici konferansı Dev Day kapsamında Codex’in genel kullanıma açıldığını ve geliştirici ekipler için iş akışlarını hızlandıracak üç yeni özelliği duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte mühendisler kodlama süreçlerinde daha verimli, hızlı ve güvenli bir işbirliği deneyimi yaşayacak.

Codex’e yeni yetenekler geldi

Yeni özelliklerden ilki, Slack entegrasyonu. Artık ekipler, bir kanal veya mesaj dizisinde @Codex etiketini kullanarak görev atayabiliyor veya sorular sorabiliyor. Codex, konuşmadan gerekli bağlamı otomatik olarak alıyor, doğru ortamı seçiyor ve tamamlanan görev için bir link sunuyor. Buradan değişiklikleri birleştirebilir, iterasyonlara devam edebilir veya yerel ortamınıza çekerek çalışmaya devam edebilirsiniz.

İkinci yenilik Codex SDK. GPT‑5-Codex için özel olarak eğitilen ve Codex CLI’yi destekleyen bu açık kaynaklı ajan, mühendislerin kendi iş akışlarına veya uygulamalarına kolayca entegre edilebiliyor. SDK, yapılandırılmış çıktı ve bağlam yönetimi sağlayarak oturumları sürdürülebilir kılıyor. Şu anda TypeScript desteği mevcut, ilerleyen dönemde diğer programlama dilleri de eklenecek. Ayrıca GitHub Action desteği de bulunuyor. Shell ortamlarında çalışan iş akışları için Codex CLI ve codex exec komutu kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Üçüncü önemli gelişme ise yönetici araçları. ChatGPT workspace yöneticileri, Codex bulut ortamlarını düzenleyebiliyor veya silebiliyor, hassas bilgileri kaldırabiliyor ve kullanılmayan ortamları temizleyebiliyor. Ayrıca yerel kullanım için güvenli varsayılanlar tanımlanabiliyor, yapılan işlemler izlenebiliyor ve yeni analiz panoları ile CLI, IDE ve web üzerinden kullanım ile kod incelemelerinin kalitesi takip edilebiliyor.

Codex sevildi

Mayıs ayında araştırma önzilemesi olarak piyasaya çıkan Codex, geliştirici topluluğunda oldukça sevilmişe benziyor. Zira Codex’in günlük kullanımı, Ağustos başından bu yana 10 kat arttı ve GPT‑5-Codex, son üç haftada 40 trilyon token’ı işleyerek en hızlı büyüyen modellerden biri oldu. Codex, dünya genelinde Duolingo, Vanta, Cisco ve Rakuten gibi şirketler tarafından kullanılıyor. OpenAI içinde ise, Temmuz ayında mühendislerin yalnızca yarısı kullanırken, bugün neredeyse tüm mühendisler Codex’i iş akışlarının merkezine almış durumda. Bu sayede haftalık pull isteklerini birleştirme oranı yüzde 70 arttı.

Yeni entegrasyonlar ve SDK, ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu ve Enterprise planlarında geliştiricilerin kullanımına sunulurken, yeni yönetici araçları yalnızca Business, Edu ve Enterprise planlarına dahil ediliyor. 20 Ekim’den itibaren, Codex bulut görevleri kullanım kotasına dahil olacak.

