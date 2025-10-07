Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI Codex artık herkesin kullanımına açıldı

    OpenAI, Codex’in genel kullanıma açıldığını duyurdu. Bununla birlikte Slack entegrasyonu, SDK ve yeni yönetici araçlarıyla geliştirilen Codex, kodlama süreçlerinde elini güçlendirdi.

    OpenAI Codex artık herkesin kullanımına açıldı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, geliştirici konferansı Dev Day kapsamında Codex’in genel kullanıma açıldığını ve geliştirici ekipler için iş akışlarını hızlandıracak üç yeni özelliği duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte mühendisler kodlama süreçlerinde daha verimli, hızlı ve güvenli bir işbirliği deneyimi yaşayacak.

    Codex’e yeni yetenekler geldi

    Yeni özelliklerden ilki, Slack entegrasyonu. Artık ekipler, bir kanal veya mesaj dizisinde @Codex etiketini kullanarak görev atayabiliyor veya sorular sorabiliyor. Codex, konuşmadan gerekli bağlamı otomatik olarak alıyor, doğru ortamı seçiyor ve tamamlanan görev için bir link sunuyor. Buradan değişiklikleri birleştirebilir, iterasyonlara devam edebilir veya yerel ortamınıza çekerek çalışmaya devam edebilirsiniz.

    İkinci yenilik Codex SDK. GPT‑5-Codex için özel olarak eğitilen ve Codex CLI’yi destekleyen bu açık kaynaklı ajan, mühendislerin kendi iş akışlarına veya uygulamalarına kolayca entegre edilebiliyor. SDK, yapılandırılmış çıktı ve bağlam yönetimi sağlayarak oturumları sürdürülebilir kılıyor. Şu anda TypeScript desteği mevcut, ilerleyen dönemde diğer programlama dilleri de eklenecek. Ayrıca GitHub Action desteği de bulunuyor. Shell ortamlarında çalışan iş akışları için Codex CLI ve codex exec komutu kullanılabiliyor.

    OpenAI Codex artık herkesin kullanımına açıldı Tam Boyutta Gör
    Üçüncü önemli gelişme ise yönetici araçları. ChatGPT workspace yöneticileri, Codex bulut ortamlarını düzenleyebiliyor veya silebiliyor, hassas bilgileri kaldırabiliyor ve kullanılmayan ortamları temizleyebiliyor. Ayrıca yerel kullanım için güvenli varsayılanlar tanımlanabiliyor, yapılan işlemler izlenebiliyor ve yeni analiz panoları ile CLI, IDE ve web üzerinden kullanım ile kod incelemelerinin kalitesi takip edilebiliyor.

    Codex sevildi

    Mayıs ayında araştırma önzilemesi olarak piyasaya çıkan Codex, geliştirici topluluğunda oldukça sevilmişe benziyor. Zira Codex’in günlük kullanımı, Ağustos başından bu yana 10 kat arttı ve GPT‑5-Codex, son üç haftada 40 trilyon token’ı işleyerek en hızlı büyüyen modellerden biri oldu. Codex, dünya genelinde Duolingo, Vanta, Cisco ve Rakuten gibi şirketler tarafından kullanılıyor. OpenAI içinde ise, Temmuz ayında mühendislerin yalnızca yarısı kullanırken, bugün neredeyse tüm mühendisler Codex’i iş akışlarının merkezine almış durumda. Bu sayede haftalık pull isteklerini birleştirme oranı yüzde 70 arttı.

    [bkzdh196969]

    Yeni entegrasyonlar ve SDK, ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu ve Enterprise planlarında geliştiricilerin kullanımına sunulurken, yeni yönetici araçları yalnızca Business, Edu ve Enterprise planlarına dahil ediliyor. 20 Ekim’den itibaren, Codex bulut görevleri kullanım kotasına dahil olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    t-roc kronik sorunları 2 km kaç dakikada yürünür philips ütü buhar vermiyor ne yapmalıyım demirdöküm klima nasıl sarhoş olmayacak kadar az içki içmek haram mi diyanet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum