ChatGPT için önemli Hafıza ve Codex güncellemesi

Basitleştirilmiş hafıza desteği geldi
Hafıza yeniliğiyle birlikte, artık yüz milyonlarca ücretsiz kullanıcı da sohbetlerinde kısa süreli hafızadan yararlanabilecek. Örneğin, daha önce Hint mutfağını sevdiğinizi belirtmişseniz, ChatGPT bunu hatırlayarak “Bugün öğle yemeğinde ne yesem?” diye sorduğunuzda size Hint yemekleri önerisinde bulunabilecek.
Ancak ücretsiz kullanıcılar, Plus ve Pro abonelerinin sahip olduğu uzun vadeli ve daha kapsamlı hafıza yeteneklerinden tam olarak faydalanamayacaklar. Ücretsiz sürüm, sohbetler arası kısa süreli sürekliliği sağlarken, ücretli aboneler ise daha derin ve uzun vadeli kişisel tercihlerine göre yanıtlar almaya devam edecek.
Plus üyeleri için şimdi Codex zamanı
Geçtiğimiz ay tanıtılan kod yazma, hata düzeltme ve test işlemlerini otomatikleştiren yeni yapay zeka destekli kodlama asistanı Codex de Plus kullanıcıları için kullanıma alınıyor. Daha önce Pro, Enterprise ve Team abonelerine bu özellik sunulmuştu.
chatgpt.com/codex aracılığıyla bağımsız olarak erişilebilen Codex, basit metin komutlarıyla kod yazabiliyor, mevcut kodları iyileştirebiliyor, testler çalıştırabiliyor ve aynı anda birden fazla görevi üstlenerek daha sonra kaldığı yerden devam edebiliyor. OpenAI, Plus üyeleri için cömert kullanım sınırları sunduklarına da dikkat çekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!