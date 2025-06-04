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Tam Boyutta Gör OpenAI, Nisan ayında duyurduğu ChatGPT hafıza özelliği geliştirmesini şimdi tüm ücretsiz kullanıcılarına da sunmaya başladı. Daha önce yalnızca ChatGPT Plus ve Pro abonelerinin erişebildiği bu geliştirilmiş hafıza, yapay zekanın kullanıcıların önceki sohbetlerini hatırlayarak daha kişiselleştirilmiş ve bağlama uygun yanıtlar vermesini sağlıyordu. Firma ek olarak Codex kodlama asistanını Plus üyelerine sundu.

Basitleştirilmiş hafıza desteği geldi

Hafıza yeniliğiyle birlikte, artık yüz milyonlarca ücretsiz kullanıcı da sohbetlerinde kısa süreli hafızadan yararlanabilecek. Örneğin, daha önce Hint mutfağını sevdiğinizi belirtmişseniz, ChatGPT bunu hatırlayarak “Bugün öğle yemeğinde ne yesem?” diye sorduğunuzda size Hint yemekleri önerisinde bulunabilecek.

Ancak ücretsiz kullanıcılar, Plus ve Pro abonelerinin sahip olduğu uzun vadeli ve daha kapsamlı hafıza yeteneklerinden tam olarak faydalanamayacaklar. Ücretsiz sürüm, sohbetler arası kısa süreli sürekliliği sağlarken, ücretli aboneler ise daha derin ve uzun vadeli kişisel tercihlerine göre yanıtlar almaya devam edecek.

Plus üyeleri için şimdi Codex zamanı

Geçtiğimiz ay tanıtılan kod yazma, hata düzeltme ve test işlemlerini otomatikleştiren yeni yapay zeka destekli kodlama asistanı Codex de Plus kullanıcıları için kullanıma alınıyor. Daha önce Pro, Enterprise ve Team abonelerine bu özellik sunulmuştu.

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chatgpt.com/codex aracılığıyla bağımsız olarak erişilebilen Codex, basit metin komutlarıyla kod yazabiliyor, mevcut kodları iyileştirebiliyor, testler çalıştırabiliyor ve aynı anda birden fazla görevi üstlenerek daha sonra kaldığı yerden devam edebiliyor. OpenAI, Plus üyeleri için cömert kullanım sınırları sunduklarına da dikkat çekiyor.

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ChatGPT için önemli Hafıza ve Codex güncellemesi

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