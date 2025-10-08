Giriş
    Kurgusal karakterler Sora’ya eklenecek

    OpenAI, Sora için kurgusal karakterlerin lisanslı biçimde kullanılmasına izin verecek yeni bir sistem geliştiriyor. Telif sahipleri artık içerikler üzerinde doğrudan kontrol ve gelir payı alabilecek.

    Kurgusal karakterler Sora’ya eklenecek Tam Boyutta Gör

    OpenAI, video üretim platformu Sora için uzun süredir beklenen bir adımı atmaya hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre, kurgusal karakterlerin videolarda yer almasına artık resmi olarak izin verilecek. Ancak bu izin, sınırsız değil ve kontrol temelli olacak. Ayrıca hak sahipleriyle gelir paylaşımını da çerecek.

    Telifli içerikler Sora yolunda

    Sora ekibinin başındaki isim Bill Peebles, kurgusal karakterlerin videolarda yer alacağı bu sistemin “yol haritasında” bulunduğunu belirterek, detayların yakında paylaşılacağını duyurdu. Peebles, kullanıcıların artık telif hakkı sahibinden izinsiz olarak oluşturdukları içeriklerin önüne geçileceğini, bunun yerine lisanslı ve denetimli kullanımın başlayacağını vurguladı.

    Şimdilik OpenAI’ın hangi lisanslı karakterleri kullanıma alacağı belirsiz. Ancak bu gelişmenin OpenAI CEO’su Sam Altman’ın hafta sonunda şirketin tartışmalı otomatik katılım esasına dayalı telif politikasını durdurmasının ardından gelmesi dikkat çekici.

    Altman, artık telif hakkı sahiplerine “daha ayrıntılı kontrol” imkanı sunacak yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu sistem, kullanıcıların kendi benzerliklerini kullanmak için önceden açık onay verdiği modele benzer şekilde işleyecek, ancak içerik sahiplerine ek kontrol ve izin seçenekleri de sunacak.

    Altman ayrıca, bu yeni sistemin sadece kontrol değil, gelir paylaşımı da içereceğini belirtti. Kurgusal karakterleri lisanslı biçimde kullanan içeriklerden elde edilen gelirlerin bir kısmı, ilgili hak sahipleriyle paylaşılacak. Ancak Altman, ödeme modelinin nasıl işleyeceğinin henüz netleşmediğini, kesin çözümü bulana kadar bir miktar deneme-yanılma sürecinden geçileceğini söyledi.

