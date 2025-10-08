Kurgusal karakterler Sora’ya eklenecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

OpenAI, video üretim platformu Sora için uzun süredir beklenen bir adımı atmaya hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre, kurgusal karakterlerin videolarda yer almasına artık resmi olarak izin verilecek. Ancak bu izin, sınırsız değil ve kontrol temelli olacak. Ayrıca hak sahipleriyle gelir paylaşımını da çerecek.

Telifli içerikler Sora yolunda

Sora ekibinin başındaki isim Bill Peebles, kurgusal karakterlerin videolarda yer alacağı bu sistemin “yol haritasında” bulunduğunu belirterek, detayların yakında paylaşılacağını duyurdu. Peebles, kullanıcıların artık telif hakkı sahibinden izinsiz olarak oluşturdukları içeriklerin önüne geçileceğini, bunun yerine lisanslı ve denetimli kullanımın başlayacağını vurguladı.

Şimdilik OpenAI’ın hangi lisanslı karakterleri kullanıma alacağı belirsiz. Ancak bu gelişmenin OpenAI CEO’su Sam Altman’ın hafta sonunda şirketin tartışmalı otomatik katılım esasına dayalı telif politikasını durdurmasının ardından gelmesi dikkat çekici.

Altman, artık telif hakkı sahiplerine “daha ayrıntılı kontrol” imkanı sunacak yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu sistem, kullanıcıların kendi benzerliklerini kullanmak için önceden açık onay verdiği modele benzer şekilde işleyecek, ancak içerik sahiplerine ek kontrol ve izin seçenekleri de sunacak.

OpenAI’dan geliştiricilere: Sora 2 ve GPT-5 Pro API’ye geliyor 1 gün önce eklendi

Altman ayrıca, bu yeni sistemin sadece kontrol değil, gelir paylaşımı da içereceğini belirtti. Kurgusal karakterleri lisanslı biçimde kullanan içeriklerden elde edilen gelirlerin bir kısmı, ilgili hak sahipleriyle paylaşılacak. Ancak Altman, ödeme modelinin nasıl işleyeceğinin henüz netleşmediğini, kesin çözümü bulana kadar bir miktar deneme-yanılma sürecinden geçileceğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: